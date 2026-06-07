Perú

Este es el top 10 de las canciones de K-pop más populares del momento en iTunes Perú

Dentro de la denominada segunda generación del K-pop destacan grupos como TVXQ, Super Junior, Big Bang, SS501, Girls Generation, KARA, Wonder Girls, entre otros

Guardar
Google icon
Estas son las canciones que están dominando la escena musical del K-pop. (Infobae/Jovani Pérez)
Estas son las canciones que están dominando la escena musical del K-pop. (Infobae/Jovani Pérez)

El 2012 fue un año significativo para la música K-pop cuando el rapero PSY lanzó su pegajoso tema Gangnam Style, que tras su éxito obtenido a nivel mundial puso a Corea del Sur en el radar occidental, abriendo el camino para otros artistas de la misma escena.

Aunque otros grupos como Super Junior, Girls Generation, Wonder Girls, TVXQ, BIG BANG o solistas como BOA ya eran muy conocidos entre el público amante de la ola coreana (hallyu), lo cierto es que las proezas logradas por el también intérprete de Gentleman dejaron claro el potencial de la industria más destacada de Asia para adentrarse en el mercado occidental.

PUBLICIDAD

Tras este parteaguas la palabra “K-pop” comenzó a escucharse más a menudo: al abrir las redes sociales, al ver programas de televisión, al buscar algo que escuchar en plataformas de streaming, en las grandes revistas, en la publicidad de diversas marcas y hasta en premiaciones de la talla de Billboard o los Grammy.

En este escenario, no es de extrañar que diversas plataformas han apostado por dar espacios a los máximos exponentes de la música surcoreana con rankings como el “Top K-pop Songs Charts” de iTunes, que está disponible para diversos países, entre ellos México, Perú, Colombia y Argentina.

PUBLICIDAD

Las canciones más escuchadas de K-Pop Perú

1. BOOMPALA

Artista: LE SSERAFIM & SANTOS BRAVOS

2. Hooligan

Artista: BTS

3. BOOMPALA (SANTOS BRAVOS Remix Cover ver.)

Artista: LE SSERAFIM

4. Life Goes On

Artista: BTS

5. Keep Me Busy

Artista: Punch

6. 4 Flowers

Artista: MAMAMOO

7. ddok ddok ddok

Artista: BOYNEXTDOOR

8. Pied Piper

Artista: BTS

9. toxic till the end

Artista: ROSÉ

10. Atmos

Artista: SHINee

¿Cómo ha impactado el K-Pop en Perú?

Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)
Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)

El K-Pop en Perú es un fenómeno cultural y musical en crecimiento con una gran base de fanáticos jóvenes que generan millones de menciones en redes sociales, posicionando al país como uno de los más importantes en la región para este género.

Según datos de YouTube en 2024, las ciudades latinoamericanas con mayor número de vistas en videos de este género incluyen Ciudad de México, Lima (Perú), Santiago de Chile y São Paulo (Brasil).

En 2025, Stray Kids, una de las bandas más destacadas de la cuarta generación del pop coreano, realizó un concierto en el Estadio San Marcos de Lima como parte de su gira mundial "DominATE", generando gran expectativa y asistencia. Otros grupos populares que son mencionados por fans peruanos en redes sociales, incluyen Twice, Seventeen y BlackPink; aunque aún no hay confirmaciones oficiales de sus visitas a Lima.

¿Cuál es el origen del K-pop?

Integrantes del grupo Girls Generation durante el SMTOWN LIVE 2022. (REUTERS/ Heo Ran)
Integrantes del grupo Girls Generation durante el SMTOWN LIVE 2022. (REUTERS/ Heo Ran)

En la década de 1990, el K-pop comenzó a tomar forma con la llegada de grupos influyentes como Seo Taiji and Boys, quienes introdujeron una mezcla de géneros como pop, rap y techno en el panorama musical coreano. Las principales empresas de entretenimiento, como SM Entertainment, YG Entertainment y JYP Entertainment, establecieron un sistema riguroso de formación de idols, que incluía entrenamientos en canto, baile y actuación.

Este método produjo grupos pioneros como H.O.T. y S.E.S., que rápidamente ganaron popularidad en Corea del Sur y otros países asiáticos, sentando las bases para la expansión internacional del K-pop.

En la actualidad, el K-pop ha logrado una presencia global con artistas como BTS, BLACKPINK y TWICE, quienes han roto barreras culturales y lingüísticas. Estos grupos no solo dominan las listas de música y ventas, sino que también tienen un impacto significativo en las redes sociales, acumulando millones de seguidores en todo el mundo.

La influencia del K-pop se extiende a diversas áreas como la moda, la belleza y el entretenimiento, consolidándose como un componente clave de la ola coreana ("Hallyu") que sigue creciendo y atrayendo a nuevas audiencias internacionalmente.

Temas Relacionados

Ranking K-pop en iTunes PerúRanking iTunes K-popiTunes K-pop PerúÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Con sombrero y al lado de su esposa: así fue la votación de Roberto Sánchez en un colegio de San Borja

Tras emitir su sufragio este domingo, Roberto Sánchez Palomino llamó a la responsabilidad ciudadana en la jornada, reclamó que se acate el veredicto de las urnas y remarcó la necesidad de afianzar la democracia

Con sombrero y al lado de su esposa: así fue la votación de Roberto Sánchez en un colegio de San Borja

Elecciones Perú 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto de la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Keiko Fujimori fue la primera de los dos candidatos en emitir su voto en el distito limeño de San Borja. Roberto Sánchez aún está camino a su local de votación. Hasta el momento faltsn instalarse el 6% de mesas de sufragio en todo el Perú

Elecciones Perú 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto de la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

¿A qué hora cierran las mesas de votación hoy domingo 7 de junio? Horario oficial ONPE

Este domingo 7 de junio se define la segunda vuelta presidencial. Conoce el horario oficial, cómo ubicar tu local de votación, qué multas se aplican por omisión al sufragio y por no cumplir como miembro de mesa, desde cuándo rige la ley seca, qué pasa con el boca de urna y dónde seguir los resultados oficiales de la ONPE.

¿A qué hora cierran las mesas de votación hoy domingo 7 de junio? Horario oficial ONPE

Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en la segunda vuelta de las Elecciones 2026

A partir de las 17:00, cuando cierren las mesas de votación, Ipsos Perú publicará el flash electoral con los primeros datos a boca de urna de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Infobae Perú actualiza este liveblog en tiempo real con todos los datos conforme se publiquen

Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en la segunda vuelta de las Elecciones 2026

Federico Salazar recibe inesperada declaración de amor durante las Elecciones 2026: “Yo sueño con él”

El conductor de América Televisión vivió un curioso momento cuando una ciudadana no desaprovechó la oportunidad para hacerle una invitación y revelarle su sentir

Federico Salazar recibe inesperada declaración de amor durante las Elecciones 2026: “Yo sueño con él”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Con sombrero y al lado de su esposa: así fue la votación de Roberto Sánchez en un colegio de San Borja

Con sombrero y al lado de su esposa: así fue la votación de Roberto Sánchez en un colegio de San Borja

Elecciones Perú 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto de la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en la segunda vuelta de las Elecciones 2026

Elecciones 2026: venció el plazo para la instalación de las mesas de sufragio en Perú, pero más de 5 mil quedaron pendientes

Elecciones 2026: Así votó Keiko Fujimori en su mesa de sufragio en San Borja

ENTRETENIMIENTO

Federico Salazar recibe inesperada declaración de amor durante las Elecciones 2026: “Yo sueño con él”

Federico Salazar recibe inesperada declaración de amor durante las Elecciones 2026: “Yo sueño con él”

Paul Michael descarta agresión por parte de Pamela López en ‘La Granja VIP’: “Quiero retirar lo dicho”

Suheyn Cipriani relata el duro trato que recibió en MGI All Stars: “No sé cómo no te puede salir”

Gunter Rave vive anecdótico momento en las Elecciones 2026 probando ceviche picante: “El ají está cañón”

Nicole Zignago fue sometida a operación de emergencia y canceló show en México: “Tengo que hacer reposo obligatorio”

DEPORTES

Melgar ejerce una operación novedosa: incorporó a préstamo al mediocentro ecuatoriano Kevin Minda para encarar Liga 1 2026

Melgar ejerce una operación novedosa: incorporó a préstamo al mediocentro ecuatoriano Kevin Minda para encarar Liga 1 2026

Mr Peet advierte a Hernán Barcos tras fichar por Sporting Cristal: “Probablemente esa línea delgada fue la que se rompió en Alianza”

Erick Delgado explotó por fichaje de Hernán Barcos a Sporting Cristal: “No lo necesita, sino yo jugaría con 43 años”

Ecuador vs Guatemala EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Papá de Renato Tapia no aseguró su retiro en Alianza Lima por 2 motivos: “El fútbol no solamente es de la persona”