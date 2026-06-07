Este es el top 10 de las canciones de K-pop más populares del momento en iTunes Perú

El 2012 fue un año significativo para la música K-pop cuando el rapero PSY lanzó su pegajoso tema Gangnam Style, que tras su éxito obtenido a nivel mundial puso a Corea del Sur en el radar occidental, abriendo el camino para otros artistas de la misma escena.
Aunque otros grupos como Super Junior, Girls Generation, Wonder Girls, TVXQ, BIG BANG o solistas como BOA ya eran muy conocidos entre el público amante de la ola coreana (hallyu), lo cierto es que las proezas logradas por el también intérprete de Gentleman dejaron claro el potencial de la industria más destacada de Asia para adentrarse en el mercado occidental.
PUBLICIDAD
Tras este parteaguas la palabra “K-pop” comenzó a escucharse más a menudo: al abrir las redes sociales, al ver programas de televisión, al buscar algo que escuchar en plataformas de streaming, en las grandes revistas, en la publicidad de diversas marcas y hasta en premiaciones de la talla de Billboard o los Grammy.
En este escenario, no es de extrañar que diversas plataformas han apostado por dar espacios a los máximos exponentes de la música surcoreana con rankings como el “Top K-pop Songs Charts” de iTunes, que está disponible para diversos países, entre ellos México, Perú, Colombia y Argentina.
PUBLICIDAD
Las canciones más escuchadas de K-Pop Perú
1. BOOMPALA
Artista: LE SSERAFIM & SANTOS BRAVOS
2. Hooligan
Artista: BTS
3. BOOMPALA (SANTOS BRAVOS Remix Cover ver.)
Artista: LE SSERAFIM
4. Life Goes On
Artista: BTS
5. Keep Me Busy
Artista: Punch
6. 4 Flowers
Artista: MAMAMOO
7. ddok ddok ddok
Artista: BOYNEXTDOOR
8. Pied Piper
Artista: BTS
9. toxic till the end
Artista: ROSÉ
10. Atmos
Artista: SHINee
¿Cómo ha impactado el K-Pop en Perú?
El K-Pop en Perú es un fenómeno cultural y musical en crecimiento con una gran base de fanáticos jóvenes que generan millones de menciones en redes sociales, posicionando al país como uno de los más importantes en la región para este género.
PUBLICIDAD
Según datos de YouTube en 2024, las ciudades latinoamericanas con mayor número de vistas en videos de este género incluyen Ciudad de México, Lima (Perú), Santiago de Chile y São Paulo (Brasil).
En 2025, Stray Kids, una de las bandas más destacadas de la cuarta generación del pop coreano, realizó un concierto en el Estadio San Marcos de Lima como parte de su gira mundial "DominATE", generando gran expectativa y asistencia. Otros grupos populares que son mencionados por fans peruanos en redes sociales, incluyen Twice, Seventeen y BlackPink; aunque aún no hay confirmaciones oficiales de sus visitas a Lima.
PUBLICIDAD
¿Cuál es el origen del K-pop?
En la década de 1990, el K-pop comenzó a tomar forma con la llegada de grupos influyentes como Seo Taiji and Boys, quienes introdujeron una mezcla de géneros como pop, rap y techno en el panorama musical coreano. Las principales empresas de entretenimiento, como SM Entertainment, YG Entertainment y JYP Entertainment, establecieron un sistema riguroso de formación de idols, que incluía entrenamientos en canto, baile y actuación.
Este método produjo grupos pioneros como H.O.T. y S.E.S., que rápidamente ganaron popularidad en Corea del Sur y otros países asiáticos, sentando las bases para la expansión internacional del K-pop.
PUBLICIDAD
En la actualidad, el K-pop ha logrado una presencia global con artistas como BTS, BLACKPINK y TWICE, quienes han roto barreras culturales y lingüísticas. Estos grupos no solo dominan las listas de música y ventas, sino que también tienen un impacto significativo en las redes sociales, acumulando millones de seguidores en todo el mundo.
La influencia del K-pop se extiende a diversas áreas como la moda, la belleza y el entretenimiento, consolidándose como un componente clave de la ola coreana ("Hallyu") que sigue creciendo y atrayendo a nuevas audiencias internacionalmente.
Más Noticias
Con sombrero y al lado de su esposa: así fue la votación de Roberto Sánchez en un colegio de San Borja
Tras emitir su sufragio este domingo, Roberto Sánchez Palomino llamó a la responsabilidad ciudadana en la jornada, reclamó que se acate el veredicto de las urnas y remarcó la necesidad de afianzar la democracia
Elecciones Perú 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto de la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
Keiko Fujimori fue la primera de los dos candidatos en emitir su voto en el distito limeño de San Borja. Roberto Sánchez aún está camino a su local de votación. Hasta el momento faltsn instalarse el 6% de mesas de sufragio en todo el Perú
¿A qué hora cierran las mesas de votación hoy domingo 7 de junio? Horario oficial ONPE
Este domingo 7 de junio se define la segunda vuelta presidencial. Conoce el horario oficial, cómo ubicar tu local de votación, qué multas se aplican por omisión al sufragio y por no cumplir como miembro de mesa, desde cuándo rige la ley seca, qué pasa con el boca de urna y dónde seguir los resultados oficiales de la ONPE.
Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en la segunda vuelta de las Elecciones 2026
A partir de las 17:00, cuando cierren las mesas de votación, Ipsos Perú publicará el flash electoral con los primeros datos a boca de urna de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Infobae Perú actualiza este liveblog en tiempo real con todos los datos conforme se publiquen
Federico Salazar recibe inesperada declaración de amor durante las Elecciones 2026: “Yo sueño con él”
El conductor de América Televisión vivió un curioso momento cuando una ciudadana no desaprovechó la oportunidad para hacerle una invitación y revelarle su sentir
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD