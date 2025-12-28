Cayeron ‘Los Sanguinarios del Tren’: la facción del Tren de Aragua detrás de extorsiones, dinamita y dos asesinatos en Lima

Agentes de la Policía Nacional durante el operativo en Chorrillos donde se capturó a los presuntos miembros de Los Sanguinarios del Tren. | Exitosa

Cinco sospechosos, tres venezolanos y dos peruanos, fueron arrestados durante un operativo de la Policía Nacional del Perú en Lima Sur. Se les atribuye una serie de extorsiones, amenazas con explosivos y homicidios vinculados a la organización transnacional Tren de Aragua.

La División de Investigaciones de Extorsión de la Policía logró identificar a los miembros de la banda criminal Los Sanguinarios del Tren tras una investigación que permitió su localización y captura en distintos inmuebles de Chorrillos. Las autoridades incautaron dinamita, municiones y diversos dispositivos electrónicos empleados para coordinar los delitos.

Detenidos en operativo policial

El despliegue policial culminó con la detención de Darwin Alejandro Vega Páez (33), Wilfredo Yohan Monsalve Meléndez (18), Emir José Yegres Campos (23), todos ciudadanos venezolanos, y los peruanos Cirilo Velásquez Zamora e Ysabel Tamayro Agüero, de 34 años. Los agentes aseguraron 20 frascos de ketamina, 15 teléfonos celulares, 56 municiones de fusil, 10 de pistola, 4 de revólver, 4 cartuchos de dinamita, documentos de identificación, una tarjeta bancaria, dos tablets, una laptop, prendas del Ejército peruano, relojes y otros objetos de interés para la investigación.

Los Sanguinarios del Tren, vinculados a la ola de violencia en Lima Metropolitana, enfrentan cargos por atentados, amenazas y posesión de explosivos.

Durante el allanamiento en el jirón Antonio Olivera, Chorrillos, un perro pitbull atacó a un suboficial, quien fue trasladado de inmediato al hospital central de la Policía Nacional. Las autoridades informaron que los operativos contaron con el apoyo de la Dirección de Operaciones Especiales y el grupo Grecco.

Extorsión y amenazas a empresas

Los Sanguinarios del Tren, identificados como una facción del Tren de Aragua, mantenían bajo amenaza a cerca de treinta empresas de Lima Metropolitana. Entre las víctimas se encuentran líneas de transporte como Machu Picchu, La Chama y La 50, además de talleres mecánicos, restaurantes, centros comerciales, lubricentros y contratistas. Las extorsiones se realizaban mediante llamadas telefónicas y mensajes en los que exigían pagos a cambio de no atacar a los propietarios o empleados.

La policía también relaciona a los detenidos con atentados a una empresa de cerámicas en Carabayllo, donde dos trabajadores, Carlos Alberto Flores Zegarra y Odar Olarte Mercado, fueron asesinados y otra persona resultó herida. Además, los agentes incautaron notas extorsivas y vouchers de depósitos bancarios, lo que permitió establecer la magnitud de los delitos cometidos por la organización.

Investigadores de la Dirincri analizan si el crimen estaría relacionado con bandas dedicadas al cobro de cupos en Lima norte. | Composición: Exitosa / Infobae Perú

Delaciones y participación extranjera

Uno de los detenidos, de nacionalidad venezolana, reveló durante su interrogatorio que el líder de la banda permanecía oculto en una vivienda de Chorrillos. Este sujeto era el encargado de llevarle alimentos y afirmó que existía un plan para asesinarlo debido a sus acciones delictivas. Las declaraciones permitieron a la policía ubicar y capturar al presunto cabecilla, que se encontraba protegido por otros integrantes del grupo.

El general Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigaciones de Extorsión, destacó que el grupo criminal contaba con una red de apoyo y utilizaba métodos de intimidación similares a los observados en otras operaciones del Tren de Aragua. La participación de extranjeros en estos delitos ha generado preocupación entre las autoridades, que advierten sobre el riesgo de turismo criminal en el país.

Evidencia y avances de la investigación

Durante la intervención se incautaron dispositivos electrónicos utilizados para coordinar las extorsiones, así como documentos que vinculan a los sospechosos con los hechos investigados. La policía continúa analizando los teléfonos móviles y los vouchers bancarios para identificar a todas las víctimas y determinar el alcance de las operaciones de la banda.

Las autoridades informaron que en los próximos días se presentarán detalles adicionales sobre los avances de la investigación. La detención de los cinco presuntos integrantes de Los Sanguinarios del Tren representa un golpe significativo contra el crimen organizado en Lima Sur.