Perú

Agua Marina anuncia concierto virtual para el 31 de diciembre y usuarios se emocionan

La emblemática orquesta regresa a los escenarios con un show online para despedir el 2025 y dar la bienvenida al Año Nuevo 2026, luego de una pausa obligada por el ataque sufrido en octubre.

Guardar
Agua Marina anuncia concierto virtual para el 31 de diciembre y usuarios se emocionan. IG
Agua Marina sorprendió a sus seguidores con un emotivo mensaje en sus redes sociales. Tras más de dos meses de silencio, la agrupación piurana reapareció para agradecer el apoyo incondicional del público y anunciar un reencuentro especial: un concierto virtual este 31 de diciembre, pensado para unir a la familia cumbiambera en la celebración del Año Nuevo 2026.

El anuncio fue acompañado por un video en el que se escucha de fondo uno de sus éxitos y se observa a la orquesta brillando en el escenario, rodeada de fuegos artificiales. “Feliz Navidad para todos, este 31 de diciembre celebramos desde casa”, publicaron, encendiendo la ilusión de miles de fans en todo el país y el extranjero.

Una pausa forzada por la violencia

El regreso de Agua Marina tiene un significado aún más profundo luego del difícil episodio vivido en octubre. La orquesta, símbolo de la cumbia peruana, se vio obligada a retirarse temporalmente tras un ataque armado durante un concierto en el local del Círculo de Suboficiales, Técnicos y Supervisores del Ejército de Perú, en Chorrillos, Lima.

El lamentable hecho dejó a cuatro integrantes heridos y conmocionó a la industria musical y a sus seguidores, quienes manifestaron su respaldo absoluto en aquel momento crítico.

La pausa de más de dos meses fue necesaria para priorizar la recuperación física y emocional de los músicos, así como para reorganizar la seguridad de la agrupación y replantear su reencuentro con el público.

Agua Marina se pronuncia tras
Agua Marina se pronuncia tras confirmarse su retiro de los escenarios: “Volveremos cuando sea el momento”

Un concierto virtual: nostalgia, alegría y éxitos para recibir el 2026

La presentación del 31 de diciembre será transmitida a través del canal oficial de YouTube de Agua Marina, permitiendo que fanáticos de todas las regiones y peruanos en el exterior puedan sumarse a la celebración.

La orquesta promete un repertorio cargado de nostalgia y alegría, en el que no faltarán himnos como ‘Tu amor fue una mentira’, ‘Paloma del alma mía’, ‘Tatuaje del alma’, ‘Tarde en tu vida’, ‘Paloma ajena’, entre otros clásicos que han marcado la historia de la cumbia nacional.

La cita será una oportunidad para agradecer el cariño recibido, compartir emociones y cerrar el 2025 con el inconfundible estilo y sentimiento de “el agua más rica del Perú”.

Agua Marina anuncia concierto virtual
Agua Marina anuncia concierto virtual para el 31 de diciembre y usuarios se emocionan. IG

Euforia y gratitud en redes sociales

La respuesta de los seguidores no se hizo esperar. Apenas minutos después del anuncio, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y agradecimiento. El cantante Tommy Portugal fue uno de los primeros en sumarse a la celebración: “Gracias por volver”.

Otros usuarios escribieron: “A preparar la pantalla y la conexión bluetooth al equipo de sonido, a full con la mejor agrupación del Perú”, “Soy el único al que se le aguaron los ojos?”, “No me la pierdo por nada del mundo… Esa es mi Agua Marina. Puro sentimiento”, y “Ayayayy... Agua Marina lo máximo, orquesta que es capaz de mover todo un país, y más... La total comprensión y apoyo”.

La expectativa por la transmisión virtual es alta y muchos ya anticipan que será una noche inolvidable, cargada de emociones y recuerdos.

Una historia de superación y resiliencia

El regreso de Agua Marina no solo representa la continuidad de su carrera artística, sino también un mensaje de fortaleza y unidad frente a la adversidad. La agrupación de los hermanos Quiroga ha sido un pilar de la música peruana por décadas, trascendiendo generaciones y fronteras con su inconfundible sello romántico y bailable.

A lo largo de su trayectoria, Agua Marina ha sabido reinventarse y mantenerse vigente, protagonizando giras multitudinarias y siendo protagonista en plataformas digitales. Su retorno al escenario, aunque sea en formato virtual, es una muestra de que la música puede sanar y unir a pesar de los momentos más difíciles.

Agua Marina anuncia concierto virtual
Agua Marina anuncia concierto virtual para el 31 de diciembre y usuarios se emocionan. IG

Lo que se espera del show: clásicos, sorpresas y mucha emoción

El concierto virtual del 31 de diciembre promete ser una experiencia única para cerrar el año. Los seguidores esperan escuchar los grandes éxitos de la orquesta, así como algunos mensajes especiales de los integrantes que han superado momentos complicados. No se descarta la posible participación de invitados y la inclusión de segmentos interactivos para que el público forme parte activa de la celebración desde casa.

Más que un espectáculo musical, será una oportunidad para renovar el vínculo entre la orquesta y su público, celebrar la vida, la música y el optimismo de cara al 2026.

Agua Marina conmociona al anunciar
Agua Marina conmociona al anunciar retiro temporal tras atentado armado: “No vamos a volver a los escenarios grandes”.

Temas Relacionados

Agua MarinaAño NuevoAño Nuevo 2026conciertos Limaperu-entretenimiento

Más Noticias

Fuerte sismo de 6.0 sacudió al Perú: epicentro fue en Áncash y se sintió en Lima

El siniestro ocurre un día después del de 4.8. El temblor ocurrió a las 21:51 horas y tuvo una profundidad de 52 km

Fuerte sismo de 6.0 sacudió

Caen presuntos miembros de facción del Tren de Aragua vinculados a atentado a ladrillera y empresas de transporte en Chorrillos

Las detenciones se realizaron en Chorrillos tras un operativo dirigido por la División contra Extorsión de la Dirincri, que intervino después de semanas de vigilancia y rastreo de actividades financieras relacionadas con extorsiones en distintas empresas

Caen presuntos miembros de facción

Sismo de magnitud 6,0 frente a Chimbote no genera alerta de tsunami, informa la Marina de Guerra del Perú

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que, tras el reciente evento sísmico, se descartó la posibilidad de variaciones inusuales en el nivel del mar en el litoral nacional

Sismo de magnitud 6,0 frente

Darinka Ramírez responde con mensajes contundentes a rumores de su pareja: “Yo no me meto con hombres casados”

La influencer defiende la relación con su pareja y dice que se preocupa activamente por su hija mayor, fruto de su vínculo con Jefferson Farfán

Darinka Ramírez responde con mensajes

Cuatro temblores remecen al Perú en un solo día y reactivan la alerta sobre prevención sísmica

El Instituto Geofísico del Perú reportó una sucesión de temblores de hasta 6.0 de magnitud entre la noche del viernes y la noche del sábado. Autoridades insisten en la importancia de la preparación y la mochila de emergencia

Cuatro temblores remecen al Perú
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JEE observa inscripción presidencial de

JEE observa inscripción presidencial de País para Todos: Carlos Álvarez podría quedar fuera de las elecciones 2026

Perú Primero lleva como candidata a una investigada por presuntos delitos de homicidio y tráfico de terrenos: el perfil de Carmela Yactayo

Presentan tacha contra Rafael López Aliaga para que quede fuera de las Elecciones 2026

JEE declara inadmisible la candidatura de Vladimir Cerrón y otorga 2 días a Perú Libre para corregir

Elecciones 2026: listas al Congreso incluyen investigados por corrupción, condenados y familiares de expresidentes

ENTRETENIMIENTO

Darinka Ramírez responde con mensajes

Darinka Ramírez responde con mensajes contundentes a rumores de su pareja: “Yo no me meto con hombres casados”

K-pop: las 10 mejores canciones que no paran de sonar en iTunes Perú

La dura infancia que vivió Bruno Pinasco sin su padre ‘Rulito’ Pinasco: “Crecí sin mi papá”

Mariella Zanetti critica a Mónica Cabrejos sin darse cuenta que estaba en una trasmisión en vivo por TikTok

Así fue el adiós de la TV de Cinescape: Bruno Pinasco y su equipo dieron conmovedor mensaje de despedida

DEPORTES

Paolo Guerrero participó en el

Paolo Guerrero participó en el ‘Juego de las Estrellas’ de Zico en el Maracaná y se lució con un gol que despertó emoción

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos durante la fecha 10 de la primera fase

Alianza Lima vs San Martín 1-3: las ‘santas’ ganan el partido por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Aixa Vigil fue pifiada por hinchas de Alianza Lima tras hacer ‘ace’ con San Martín en Liga Peruana de vóley 2025/2026

Resultados de la fecha 10 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026: así van los partidos