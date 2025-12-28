Agua Marina anuncia concierto virtual para el 31 de diciembre y usuarios se emocionan. IG

concierto virtual este 31 de diciembre, pensado para unir a la familia cumbiambera en la celebración del Agua Marina sorprendió a sus seguidores con un emotivo mensaje en sus redes sociales. Tras más de dos meses de silencio, la agrupación piurana reapareció para agradecer el apoyo incondicional del público y anunciar un reencuentro especial: un, pensado para unir a la familia cumbiambera en la celebración del Año Nuevo 2026.

El anuncio fue acompañado por un video en el que se escucha de fondo uno de sus éxitos y se observa a la orquesta brillando en el escenario, rodeada de fuegos artificiales. “Feliz Navidad para todos, este 31 de diciembre celebramos desde casa”, publicaron, encendiendo la ilusión de miles de fans en todo el país y el extranjero.

Una pausa forzada por la violencia

El regreso de Agua Marina tiene un significado aún más profundo luego del difícil episodio vivido en octubre. La orquesta, símbolo de la cumbia peruana, se vio obligada a retirarse temporalmente tras un ataque armado durante un concierto en el local del Círculo de Suboficiales, Técnicos y Supervisores del Ejército de Perú, en Chorrillos, Lima.

El lamentable hecho dejó a cuatro integrantes heridos y conmocionó a la industria musical y a sus seguidores, quienes manifestaron su respaldo absoluto en aquel momento crítico.

La pausa de más de dos meses fue necesaria para priorizar la recuperación física y emocional de los músicos, así como para reorganizar la seguridad de la agrupación y replantear su reencuentro con el público.

Un concierto virtual: nostalgia, alegría y éxitos para recibir el 2026

La presentación del 31 de diciembre será transmitida a través del canal oficial de YouTube de Agua Marina, permitiendo que fanáticos de todas las regiones y peruanos en el exterior puedan sumarse a la celebración.

La orquesta promete un repertorio cargado de nostalgia y alegría, en el que no faltarán himnos como ‘Tu amor fue una mentira’, ‘Paloma del alma mía’, ‘Tatuaje del alma’, ‘Tarde en tu vida’, ‘Paloma ajena’, entre otros clásicos que han marcado la historia de la cumbia nacional.

La cita será una oportunidad para agradecer el cariño recibido, compartir emociones y cerrar el 2025 con el inconfundible estilo y sentimiento de “el agua más rica del Perú”.

Euforia y gratitud en redes sociales

La respuesta de los seguidores no se hizo esperar. Apenas minutos después del anuncio, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y agradecimiento. El cantante Tommy Portugal fue uno de los primeros en sumarse a la celebración: “Gracias por volver”.

Otros usuarios escribieron: “A preparar la pantalla y la conexión bluetooth al equipo de sonido, a full con la mejor agrupación del Perú”, “Soy el único al que se le aguaron los ojos?”, “No me la pierdo por nada del mundo… Esa es mi Agua Marina. Puro sentimiento”, y “Ayayayy... Agua Marina lo máximo, orquesta que es capaz de mover todo un país, y más... La total comprensión y apoyo”.

La expectativa por la transmisión virtual es alta y muchos ya anticipan que será una noche inolvidable, cargada de emociones y recuerdos.

Una historia de superación y resiliencia

El regreso de Agua Marina no solo representa la continuidad de su carrera artística, sino también un mensaje de fortaleza y unidad frente a la adversidad. La agrupación de los hermanos Quiroga ha sido un pilar de la música peruana por décadas, trascendiendo generaciones y fronteras con su inconfundible sello romántico y bailable.

A lo largo de su trayectoria, Agua Marina ha sabido reinventarse y mantenerse vigente, protagonizando giras multitudinarias y siendo protagonista en plataformas digitales. Su retorno al escenario, aunque sea en formato virtual, es una muestra de que la música puede sanar y unir a pesar de los momentos más difíciles.

Lo que se espera del show: clásicos, sorpresas y mucha emoción

El concierto virtual del 31 de diciembre promete ser una experiencia única para cerrar el año. Los seguidores esperan escuchar los grandes éxitos de la orquesta, así como algunos mensajes especiales de los integrantes que han superado momentos complicados. No se descarta la posible participación de invitados y la inclusión de segmentos interactivos para que el público forme parte activa de la celebración desde casa.

Más que un espectáculo musical, será una oportunidad para renovar el vínculo entre la orquesta y su público, celebrar la vida, la música y el optimismo de cara al 2026.

