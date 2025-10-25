Perú

Agua Marina se pronuncia tras confirmarse su retiro de los escenarios: “Volveremos cuando sea el momento”

La agrupación de cumbia piurana emitió un extenso comunicado en el que esperan un cambio en la seguridad del país y revelan como se encuentran

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Guardar
Balacera en concierto de Agua Marina en Chorrillos: general PNP Felipe Monroy confirma que los disparos fueron directos al escenario. Infobae Perú / Captura TV - ATV

El 8 de octubre, durante un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos en Lima, un atentado interrumpió la presentación de Agua Marina, una de las principales agrupaciones de cumbia del Perú. Dos personas a bordo de una motocicleta hicieron varios disparos frente al recinto, causando pánico entre los asistentes y un impacto duradero entre los miembros del grupo. Desde entonces, surgieron dudas y preocupaciones sobre el futuro inmediato de la banda.

En respuesta a la incertidumbre, Lucho Granda, vocalista, comunicó a través de un video en redes sociales la decisión de no presentarse en escenarios grandes. En sus palabras, “no vamos a volver a los escenarios grandes”. Granda remarcó la necesidad de priorizar la salud emocional y física de los músicos y aclaró que este retiro no implica una salida definitiva. “Quiero recalcar que no estoy retirándome de la agrupación Agua Marina. Yo sigo con Agua Marina, simplemente que estamos en stand by”, expresó.

Agua Marina conmociona al anunciar retiro temporal tras atentado armado: “No vamos a volver a los escenarios grandes”. Video: TikTok @luchograndaaguamarina

La decisión fue respaldada por Renzo Palacios, otro de los vocalistas, quien anunció que por el momento dejará de presentarse ante el público. Palacios consideró esta pausa como una muestra de respeto por quienes resultaron afectados durante el ataque. “Por el momento, no voy a trabajar, por el momento cero presentaciones y yo creo que es algo comprensible también por el respeto a las personas que han sido afectadas”, afirmó.

Tras estas declaraciones, la agrupación publicó un comunicado para informar que el retiro de los escenarios se mantendrá por tiempo indefinido. Agradecieron el apoyo recibido y explicaron los motivos de esta pausa.

“La agrupación Agua Marina agradece profundamente el cariño, sus oraciones y los mensajes de apoyo que hemos recibido desde el lamentable atentado ocurrido durante nuestro último concierto. Hoy sentimos que es momento de una pausa, esta no es una despedida sino un tiempo necesario para recuperar energía, cuidar nuestra salud física, mental y procurar encontrar calma tras un acto de violencia que nos golpeó no solo como artistas, sino como peruanos”.
Agua Marina se pronuncia tras
Agua Marina se pronuncia tras confirmarse su retiro de los escenarios: “Volveremos cuando sea el momento”

Un llamado a la unión nacional

En su comunicado, Agua Marina también abordó el contexto social del país y rechazó la criminalización o señalamiento de quienes se expresan de forma legítima. “Ningún peruano debe ser señalado ni estigmatizado por pensar distinto, por protestar o por exigir justicia. Rechazamos con firmeza las etiquetas y los ataques que buscan estigmatizar y criminalizar a quienes ejercen su derecho a expresarse. Porque amar al Perú también significa tener el valor de decir lo que duele y lo que debe cambiar”.

El grupo reafirmó su compromiso de usar la música como vínculo y no como barrera. Enfatizaron que el respeto, la empatía y la unidad constituyen su mensaje para el país.

“Agua Marina siempre ha creído en la música como un puente de unión entre las personas, no como un muro que las separa. Reafirmamos nuestro compromiso con la unidad, la empatía y el respeto entre todos los peruanos. La verdadera transformación llegará cuando aprendamos a escucharnos sin miedo, a abrazarnos sin prejuicios y a caminar juntos, sin odios ni etiquetas”.

Agua Marina se pronuncia tras
Agua Marina se pronuncia tras confirmarse su retiro de los escenarios: “Volveremos cuando sea el momento”

Agua Marina dejó claro que el regreso a los escenarios dependerá de una eventual mejora de la situación de seguridad.

El comunicado concluyó con la promesa de volver cuando existan garantías para todos, tanto para el grupo como para sus seguidores. “Volveremos cuando sea el momento, y cuando lo hagamos será de la mano de Dios con el alma llena de música”.

El futuro del grupo en los escenarios se mantiene indefinido, mientras la investigación sobre el atentado continúa. Las muestras de solidaridad con la banda se han multiplicado, reflejando el peso de lo ocurrido y la preocupación general por la seguridad en los espectáculos públicos.

Temas Relacionados

Agua MarinaExtorsiónComunicadoperu-entretenimiento

Más Noticias

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ iniciarán su camino rumbo al título nacional frente al equipo de Comas en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Géminis EN VIVO

¿Sirve el estado de emergencia? Estas son otras propuestas a la crisis de inseguridad ciudadana

El profesor e investigador de la Universidad del Pacífico, José Luis Pérez Guadalupe, conversó con Infobae Perú a propósito de una nueva publicación

¿Sirve el estado de emergencia?

Año Escolar 2026: cuánto costará estudiar en los colegios privados más destacados de Lima

Desde la Inmaculada Jesuitas hasta Roosevelt, las cuotas de ingreso y pensión reflejan la tendencia creciente en las tarifas de las instituciones de mayor demanda

Año Escolar 2026: cuánto costará

Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Arrancará el torneo nacional y Universitario debutará con Géminis, mientras que San Martín lo hará frente Olva Latino. Entérate cómo quedaron los duelos

Resultados de la fecha 1

Alianza Lima vs Fluminense vóley EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche Blanquiazul 2025

Las bicampeonas tendrán su presentación oficial frente el ‘flu’ en el Coliseo Eduardo Dibós previo a su debut en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Sigue las incidencias del crucial duelo

Alianza Lima vs Fluminense vóley
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Sirve el estado de emergencia?

¿Sirve el estado de emergencia? Estas son otras propuestas a la crisis de inseguridad ciudadana

Es oficial: el exministro de Dina Boluarte, Juan José Santiváñez, postulará al senado por APP

Pedro Castillo más cerca de ser inhabilitado por 10 años: Informe final está a la vuelta de la esquina

Guillermo Bermejo a prisión: ¿En qué penal sería recluido el congresista sentenciado por terrorismo?

Reniec acatará fallo del PJ y pagará más de S/ 200 mil a Dina Boluarte, pero deberá esperar su turno

ENTRETENIMIENTO

Guty Carrera asegura que su

Guty Carrera asegura que su frase ‘yo no fui infiel’ estaba planeada: “Fue un guion”

Magaly Medina expone identidad de Lemon Pay y arremete contra él por su trato a adultos mayores: “Debería estar recluido”

Magaly Medina se burla del fin del programa de Michelle Soifer y Ricardo Rondón: “No quieren decir que fue un fracaso”

Isabel Preysler rompe el silencio y cuenta por qué terminó con Mario Vargas Llosa: “Mi casa no es un hotel”

Magaly Medina le dice ‘terca’ a Darinka Ramírez por impedir que Jefferson Farfán visite a su hija: “No busquemos pretextos”

DEPORTES

Universitario vs Géminis EN VIVO

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Alianza Lima vs Fluminense vóley EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche Blanquiazul 2025

Partidos de hoy, sábado 25 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC: ¿cuándo arrancarán los ‘play offs’ por un cupo a la Copa Libertadores 2026?