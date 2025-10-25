Agua Marina se pronuncia tras confirmarse su retiro de los escenarios: “Volveremos cuando sea el momento”

Balacera en concierto de Agua Marina en Chorrillos: general PNP Felipe Monroy confirma que los disparos fueron directos al escenario. Infobae Perú / Captura TV - ATV

El 8 de octubre, durante un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos en Lima, un atentado interrumpió la presentación de Agua Marina, una de las principales agrupaciones de cumbia del Perú. Dos personas a bordo de una motocicleta hicieron varios disparos frente al recinto, causando pánico entre los asistentes y un impacto duradero entre los miembros del grupo. Desde entonces, surgieron dudas y preocupaciones sobre el futuro inmediato de la banda.

En respuesta a la incertidumbre, Lucho Granda, vocalista, comunicó a través de un video en redes sociales la decisión de no presentarse en escenarios grandes. En sus palabras, “no vamos a volver a los escenarios grandes”. Granda remarcó la necesidad de priorizar la salud emocional y física de los músicos y aclaró que este retiro no implica una salida definitiva. “Quiero recalcar que no estoy retirándome de la agrupación Agua Marina. Yo sigo con Agua Marina, simplemente que estamos en stand by”, expresó.

Agua Marina conmociona al anunciar retiro temporal tras atentado armado: “No vamos a volver a los escenarios grandes”. Video: TikTok @luchograndaaguamarina

La decisión fue respaldada por Renzo Palacios, otro de los vocalistas, quien anunció que por el momento dejará de presentarse ante el público. Palacios consideró esta pausa como una muestra de respeto por quienes resultaron afectados durante el ataque. “Por el momento, no voy a trabajar, por el momento cero presentaciones y yo creo que es algo comprensible también por el respeto a las personas que han sido afectadas”, afirmó.

Tras estas declaraciones, la agrupación publicó un comunicado para informar que el retiro de los escenarios se mantendrá por tiempo indefinido. Agradecieron el apoyo recibido y explicaron los motivos de esta pausa.

“La agrupación Agua Marina agradece profundamente el cariño, sus oraciones y los mensajes de apoyo que hemos recibido desde el lamentable atentado ocurrido durante nuestro último concierto. Hoy sentimos que es momento de una pausa, esta no es una despedida sino un tiempo necesario para recuperar energía, cuidar nuestra salud física, mental y procurar encontrar calma tras un acto de violencia que nos golpeó no solo como artistas, sino como peruanos”.

Agua Marina se pronuncia tras confirmarse su retiro de los escenarios: “Volveremos cuando sea el momento”

Un llamado a la unión nacional

En su comunicado, Agua Marina también abordó el contexto social del país y rechazó la criminalización o señalamiento de quienes se expresan de forma legítima. “Ningún peruano debe ser señalado ni estigmatizado por pensar distinto, por protestar o por exigir justicia. Rechazamos con firmeza las etiquetas y los ataques que buscan estigmatizar y criminalizar a quienes ejercen su derecho a expresarse. Porque amar al Perú también significa tener el valor de decir lo que duele y lo que debe cambiar”.

El grupo reafirmó su compromiso de usar la música como vínculo y no como barrera. Enfatizaron que el respeto, la empatía y la unidad constituyen su mensaje para el país.

“Agua Marina siempre ha creído en la música como un puente de unión entre las personas, no como un muro que las separa. Reafirmamos nuestro compromiso con la unidad, la empatía y el respeto entre todos los peruanos. La verdadera transformación llegará cuando aprendamos a escucharnos sin miedo, a abrazarnos sin prejuicios y a caminar juntos, sin odios ni etiquetas”.

Agua Marina se pronuncia tras confirmarse su retiro de los escenarios: “Volveremos cuando sea el momento”

Agua Marina dejó claro que el regreso a los escenarios dependerá de una eventual mejora de la situación de seguridad.

El comunicado concluyó con la promesa de volver cuando existan garantías para todos, tanto para el grupo como para sus seguidores. “Volveremos cuando sea el momento, y cuando lo hagamos será de la mano de Dios con el alma llena de música”.

El futuro del grupo en los escenarios se mantiene indefinido, mientras la investigación sobre el atentado continúa. Las muestras de solidaridad con la banda se han multiplicado, reflejando el peso de lo ocurrido y la preocupación general por la seguridad en los espectáculos públicos.