Los médicos internistas tienen experiencia en el abordaje de pacientes con múltiples enfermedades o con síntomas que afectan varios órganos o sistemas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidar la salud de manera integral es esencial para prevenir enfermedades y garantizar una buena calidad de vida. Parte fundamental de este cuidado consiste en elegir al médico adecuado según la especialidad que se requiera. En Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud) han insistido en la importancia de los controles médicos periódicos y en la detección temprana de enfermedades crónicas, que representan una de las principales causas de consulta y hospitalización en el país.

Entre los especialistas disponibles, el médico internista ocupa un rol clave en la atención de adultos, sobre todo en pacientes con condiciones complejas o enfermedades crónicas. Contar con la orientación de un médico internista puede marcar la diferencia en el diagnóstico y tratamiento de múltiples problemas de salud. Sin embargo, muchas personas desconocen en qué situaciones es recomendable acudir a este especialista y cuáles son sus principales competencias.

10 motivos para ir a consulta médica con un médico internista

El médico internista es el especialista indicado para controlar y tratar afecciones como la hipertensión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evaluación integral de la salud: el médico internista realiza un examen completo del paciente adulto, identificando factores de riesgo y condiciones subclínicas que podrían pasar desapercibidas en evaluaciones más superficiales. Diagnóstico y manejo de enfermedades crónicas: es el especialista indicado para controlar y tratar afecciones como la diabetes, la hipertensión arterial, la dislipidemia, la enfermedad renal crónica y las enfermedades pulmonares. Atención a enfermedades complejas: los internistas tienen experiencia en el abordaje de pacientes con múltiples enfermedades o con síntomas que afectan varios órganos o sistemas, donde se requiere un enfoque global. Seguimiento de enfermedades autoinmunes: el médico internista puede diagnosticar y dar tratamiento a patologías como lupus, artritis reumatoide y otras enfermedades inmunológicas que demandan controles regulares. Detección temprana de enfermedades silenciosas: algunas enfermedades, como la osteoporosis o ciertos trastornos metabólicos, no presentan síntomas evidentes en etapas iniciales. El internista está entrenado para identificar estos cuadros de manera oportuna. Orientación en la prevención de enfermedades: el internista asesora sobre hábitos de vida saludables, manejo del estrés, alimentación adecuada, prevención de factores de riesgo y aplicación de esquemas de vacunación en adultos. Coordinación del manejo multidisciplinario: en casos de pacientes que requieren atención de otros especialistas, el internista coordina la atención y supervisa la integralidad del tratamiento. Evaluación preoperatoria: antes de una cirugía mayor, el médico internista evalúa el estado general del paciente y optimiza la condición médica para reducir riesgos durante y después del procedimiento. Control de infecciones en adultos: el internista trata infecciones complejas o recurrentes, evalúa el uso adecuado de antibióticos y da seguimiento a infecciones crónicas como el VIH. Atención a problemas de salud no resueltos: cuando un paciente presenta síntomas persistentes o de difícil diagnóstico, el internista realiza una evaluación detallada para determinar la causa y proponer un tratamiento adecuado.

El médico internista

El médico internista puede diagnosticar y dar tratamiento a patologías como la artritis reumatoide (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico internista es un especialista en Medicina Interna, dedicado al diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades en adultos. Su formación se centra en el estudio de patologías que afectan los órganos internos y sistemas, como el cardiovascular, respiratorio, endocrino, digestivo, reumatológico y renal. A diferencia de otros especialistas, el internista aborda al paciente de manera integral, considerando la interacción entre distintas enfermedades y el impacto global en la salud.

En Perú, el Minsa y EsSalud destacan el papel del médico internista en la atención primaria y en hospitales, donde lidera equipos multidisciplinarios y participa en la educación continua de otros profesionales de la salud.

Diferencia entre medicina interna y medicina general

La medicina interna se diferencia de la medicina general en su enfoque y nivel de especialización. Mientras que el médico general atiende problemas de salud comunes, realiza controles preventivos y resuelve afecciones de baja complejidad en personas de todas las edades, el médico internista se dedica exclusivamente a la atención de adultos y aborda casos complejos que afectan múltiples órganos o requieren un tratamiento especializado.

El internista está capacitado para interpretar exámenes complejos, integrar diagnósticos y diseñar planes terapéuticos personalizados. Además, actúa como enlace entre el paciente y otros especialistas, asegurando la continuidad del cuidado y la prevención de complicaciones.