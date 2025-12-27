Perú

Hallan sin vida a exdirector de la UGEL de Loreto: no se descarta crimen

Familiares sospechan que exdirector de UGEL habría sido asesinado por cómo fue encontrado el cuerpo en el domicilio. La Policía continúa con las investigaciones

En Iquitos, encontraron sin vida
En Iquitos, encontraron sin vida a exdirector de la Ugel Loreto .Foto: Exitosa

Javier Urrea Arce, el exdirector de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Nauta, provincia de Loreto, fue encontrado sin vida en el interior de su domicilio en la región del mismo nombre.

De acuerdo con Exitosa, los familiares sospechan de un crimen. Al lugar llegaron peritos del Ministerio Público y del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) para realizar las diligencias correspondientes.

Los parientes piden a la Fiscalía y a la Policía Nacional del Perú (PNP) que investiguen para dar con el paradero de los responsables y esclarecer los hechos.

Asesinan a hombre por presunto
Asesinan a hombre por presunto ajuste de cuentas en la frontera de Perú y Colombia .Foto: RPP

Asesinan a hombre en Loreto

Un hombre identificado como Marco Antonio Rosales Lazo, de aproximadamente 30 años, fue asesinado en las intersecciones de los jirones Junín y Primero de Septiembre, en Caballococha, provincia de Ramón Castilla, región Loreto, cerca de la frontera entre Perú y Colombia. Fuentes policiales informaron que sicarios le dispararon hasta en cinco oportunidades en lo que sería un aparente ajuste de cuentas.

Según las primeras investigaciones, la víctima recibió cuatro impactos de bala en el abdomen y el cuello, provocando su muerte instantánea. Testigos señalaron que el sicario es de nacionalidad colombiana y que esperó a Rosales Lazo frente a su vivienda mientras bebía una gaseosa adquirida en la zona, lo que permitió a los vecinos observarlo y reconocer su acento.

A pesar del plan cerco implementado por la Policía Nacional, el atacante logró huir cruzando el río Amazonas hacia territorio colombiano. Las autoridades manejan la hipótesis de que el crimen estaría vinculado a un ajuste de cuentas relacionado con cultivos ilegales de coca en la zona.

Parque Nacional Yaguas está ubicado
Parque Nacional Yaguas está ubicado en la región Loreto, en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, cerca de la frontera con Colombia. | IBC

Otro caso

En esta misma región, el 7 de noviembre fue hallado sin vida el líder indígena awajún Isai Shuk Shawit en el kilómetro 6 de la carretera Pastaza. La víctima era originario de la comunidad nativa Sachapapa, distrito de Manseriche, presidía la Coordinadora Regional de Maestros Indígenas (CORMI) y era reconocido por su defensa de la educación intercultural bilingüe y los derechos de los docentes indígenas. La Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público realizaron el levantamiento del cuerpo, que presentaba signos de violencia, mientras las causas de su muerte siguen bajo investigación.

Familiares y allegados señalaron que Shuk Shawit enfrentó conflictos debido a su defensa de las plazas bilingües en la región. Tras conocerse la noticia, en el distrito de Manseriche se suspendieron las clases como señal de duelo, y se izó la bandera a media asta en homenaje al dirigente fallecido.

Diversas organizaciones indígenas, como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas – San Lorenzo (CORPI-SL) y la Federación de Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), emitieron un pronunciamiento conjunto exigiendo a las autoridades una investigación rigurosa y sanción para los responsables. Asimismo, declararon un duelo provincial de 72 horas en las comunidades de las nacionalidades achuar, awajún, chapra, kandozi, kichwa, shawi y wampis.

