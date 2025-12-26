Perú

Óscar Arriola revela los ejes centrales del Plan Nacional de Seguridad que anunciará el Gobierno

El ministro del Interior ya había anunciado la elaboración de una estrategia a corto plazo para incrementar la lucha contra la inseguridad ciudadana

Guardar

El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana ha sido planteado por el Ejecutivo como el principal legado del gobierno de transición que encabeza el presidente interino José Jerí. Así lo confirmó el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Óscar Arriola, quien detalló que la iniciativa será anunciada en las próximas dos semanas y estará enfocada en una lucha frontal contra los delitos de mayor impacto social, como el sicariato y las extorsiones.

Según explicó Arriola, el anuncio del plan ya había sido adelantado por el propio mandatario durante el mes de enero y reiterado en la última sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. En ese espacio, el presidente destacó el carácter estratégico del documento, concebido como una hoja de ruta que será entregada al siguiente gobierno a partir de julio. De acuerdo con el jefe policial, se trata de una política de corto plazo, pero con una estructura diseñada para contener fenómenos criminales específicos que se han intensificado en los últimos años.

Arriola adelanta los pilares del
Arriola adelanta los pilares del Plan Nacional de Seguridad que dejará el gobierno de José Jerí. Foto: composición Andina/ captura Canal N

Un plan con enfoque en extorsión y sicariato

Durante una entrevista con Canal N, el comandante general de la PNP sostuvo que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana prioriza dos delitos considerados especialmente “potentes”: el sicariato y las extorsiones. En ese marco, recordó que el presidente hizo referencia a la teoría de las “ventanas rotas” y al denominado plan Bratton, aplicado anteriormente en el país en el año 2002.

“Y hizo mención también a la teoría de las ventanas rotas, al plan Bratton, pero también lo dijo con mucha claridad, que habiendo dado esto en el año 2002, este por supuesto que viene con una actualización evidente por la tecnología, por la violencia de los delitos”, señaló. En ese sentido, explicó que la esencia de la estrategia se mantiene, pero adaptada a un contexto marcado por nuevas dinámicas criminales.

El general subrayó que la propuesta busca intervenir de manera temprana en los focos de desorden y criminalidad, con el objetivo de evitar que estos se consoliden y se expandan en determinados territorios. La actualización del enfoque, precisó, responde a la evolución de los delitos y a la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas en las labores de prevención y control.

Criminales de Lurigancho envían amenazas
Criminales de Lurigancho envían amenazas de muerte a fiscal que investiga casos sensibles en Lima| Buenos Días Perú/ Infobae Perú

Cifras oficiales y defensa de la estrategia policial

Ante los cuestionamientos sobre la efectividad del estado de emergencia y de las acciones desplegadas contra la extorsión, Arriola defendió las cifras que maneja la Policía Nacional. Indicó que, en los 66 días de vigencia de la medida, se ha registrado una reducción significativa en las denuncias por este delito.

“Del 22 de octubre, que comenzó, mil setecientos cincuenta y seis denuncias por extorsión. En un plan, en, en un espacio, en un lapso similar del 17 de agosto al 21 de octubre, hubo 2 mil 363 denuncias”, detalló.

El jefe policial remarcó que se trata de cifras oficiales y respaldadas por otras entidades del Estado. “Estamos nosotros, eh, siendo muy objetivos, pero, eh, pero visitemos el INEI”, afirmó. Según el reporte citado por Arriola, la victimización pasó de 27.1 a 25.1 entre enero y septiembre de 2025, mientras que la percepción de inseguridad también registró una ligera disminución.

Tiburcio confirma anuncio del plan en dos semanas

La estrategia que viene trabajando el Ejecutivo ya fue anunciada por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quien confirmó que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana será presentado en un plazo aproximado de dos semanas. El titular del sector sostuvo que esta iniciativa forma parte de una planificación previamente establecida y no responde a decisiones coyunturales.

Seguridad ciudadana: Gobierno promete plan nacional mientras crecen las críticas al estado de emergencia

“El gobierno realiza todos los esfuerzos para combatir a las organizaciones criminales”, afirmó Tiburcio, al tiempo que destacó que los operativos de control territorial continuarán tanto en Lima y Callao como en el resto del país.

El ministro señaló que una de las líneas de intervención más recurrentes ha sido la ejecución de requisitorias y controles a ciudadanos extranjeros indocumentados. “Hemos estado en estos últimos días y queremos ubicar a todos esos ciudadanos extranjeros”, manifestó.

Temas Relacionados

Óscar ArriolaPNPEstado de EmergenciaPlan Nacional de Seguridad Ciudadanaperu-politica

Más Noticias

Franco Zanelatto regresa a la Liga 1 2026 tras su abrupto paso por Grecia: se convirtió en el tercer fichaje de Melgar

El delantero de 25 años se volverá a juntar con Juan Reynoso en la ciudad blanca, tal y omo ocurrió en la selección peruana

Franco Zanelatto regresa a la

Año Nuevo 2026 en la playa: las recomendaciones de EsSalud para disfrutar sin poner en riesgo tu vida

El Seguro Social de Salud ofrece una guía práctica para evitar intoxicaciones, deshidratación y daños en la piel durante los campamentos y celebraciones en las playas

Año Nuevo 2026 en la

Darinka Ramírez anuncia su segundo embarazo: “El amor vuelve a florecer en mi vida”

La ex pareja de Jefferson Farfán compartió en redes sociales su felicidad por la llegada de su segunda hija y habló sobre el cariño y el apoyo que recibe de su entorno.

Darinka Ramírez anuncia su segundo

Darinka Ramírez da detalles de quién es el padre de su segunda hija: “Me sorprende cada día”

La ex de Jefferson Farfán anunció su embarazo y, ante la curiosidad de sus seguidores, describió al hombre que la acompaña en esta nueva etapa.

Darinka Ramírez da detalles de

María Pía Copello despide a su hijo Samuel en un viaje navideño inolvidable: “Ya no regresa con nosotros”

La conductora compartió con sus seguidores la experiencia de acompañar a su primogénito antes de que inicie sus estudios universitarios en Estados Unidos.

María Pía Copello despide a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Informe del JEE: Alcalde Franco

Informe del JEE: Alcalde Franco Vidal habría vulnerado neutralidad al decir “no voten por ninguno de estos”

JEE admite plancha presidencial liderada por Rafael López Aliaga y abre periodo de tachas

Redoble policial en la embajada de México: qué evalúa la PNP en el caso Betssy Chávez

JEE excluye a candidato de Ahora Nación que fue condenado por corrupción pese a que cumplió su pena

Solo cuatro mujeres lideran fórmulas presidenciales entre 36 candidaturas inscritas ante el JNE

ENTRETENIMIENTO

Darinka Ramírez anuncia su segundo

Darinka Ramírez anuncia su segundo embarazo: “El amor vuelve a florecer en mi vida”

Darinka Ramírez da detalles de quién es el padre de su segunda hija: “Me sorprende cada día”

María Pía Copello despide a su hijo Samuel en un viaje navideño inolvidable: “Ya no regresa con nosotros”

Cinescape le dice adiós a la TV: el espacio de Bruno Pinasco se despide después de 25 años

Karla Tarazona y Christian Domínguez podrían despedirse de ‘Todo se filtra’ y ser reemplazados por novela hindú

DEPORTES

Franco Zanelatto regresa a la

Franco Zanelatto regresa a la Liga 1 2026 tras su abrupto paso por Grecia: se convirtió en el tercer fichaje de Melgar

Melgar denunció que la FPF no le paga desde el 2023 por los derechos de TV: “Somos el único club que deben”

Jefferson Farfán, Pedro Gallese, Edison Flores y otros futbolistas desearon buenos deseos por Navidad 2025

Alianza Lima oficializó préstamo de delantero tras llegada de Federico Girotti: “Que esta etapa sume experiencia y crecimiento”

Presidente de Club 2 de Mayo lanzó advertencia a Alianza Lima por duelo de Copa Libertadores 2026: “Iremos dos veces a Lima”