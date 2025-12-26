Óscar Arriola revela los ejes centrales del Plan Nacional de Seguridad que anunciará el Gobierno

El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana ha sido planteado por el Ejecutivo como el principal legado del gobierno de transición que encabeza el presidente interino José Jerí. Así lo confirmó el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Óscar Arriola, quien detalló que la iniciativa será anunciada en las próximas dos semanas y estará enfocada en una lucha frontal contra los delitos de mayor impacto social, como el sicariato y las extorsiones.

Según explicó Arriola, el anuncio del plan ya había sido adelantado por el propio mandatario durante el mes de enero y reiterado en la última sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. En ese espacio, el presidente destacó el carácter estratégico del documento, concebido como una hoja de ruta que será entregada al siguiente gobierno a partir de julio. De acuerdo con el jefe policial, se trata de una política de corto plazo, pero con una estructura diseñada para contener fenómenos criminales específicos que se han intensificado en los últimos años.

Un plan con enfoque en extorsión y sicariato

Durante una entrevista con Canal N, el comandante general de la PNP sostuvo que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana prioriza dos delitos considerados especialmente “potentes”: el sicariato y las extorsiones. En ese marco, recordó que el presidente hizo referencia a la teoría de las “ventanas rotas” y al denominado plan Bratton, aplicado anteriormente en el país en el año 2002.

“Y hizo mención también a la teoría de las ventanas rotas, al plan Bratton, pero también lo dijo con mucha claridad, que habiendo dado esto en el año 2002, este por supuesto que viene con una actualización evidente por la tecnología, por la violencia de los delitos”, señaló. En ese sentido, explicó que la esencia de la estrategia se mantiene, pero adaptada a un contexto marcado por nuevas dinámicas criminales.

El general subrayó que la propuesta busca intervenir de manera temprana en los focos de desorden y criminalidad, con el objetivo de evitar que estos se consoliden y se expandan en determinados territorios. La actualización del enfoque, precisó, responde a la evolución de los delitos y a la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas en las labores de prevención y control.

Cifras oficiales y defensa de la estrategia policial

Ante los cuestionamientos sobre la efectividad del estado de emergencia y de las acciones desplegadas contra la extorsión, Arriola defendió las cifras que maneja la Policía Nacional. Indicó que, en los 66 días de vigencia de la medida, se ha registrado una reducción significativa en las denuncias por este delito.

“Del 22 de octubre, que comenzó, mil setecientos cincuenta y seis denuncias por extorsión. En un plan, en, en un espacio, en un lapso similar del 17 de agosto al 21 de octubre, hubo 2 mil 363 denuncias”, detalló.

El jefe policial remarcó que se trata de cifras oficiales y respaldadas por otras entidades del Estado. “Estamos nosotros, eh, siendo muy objetivos, pero, eh, pero visitemos el INEI”, afirmó. Según el reporte citado por Arriola, la victimización pasó de 27.1 a 25.1 entre enero y septiembre de 2025, mientras que la percepción de inseguridad también registró una ligera disminución.

Tiburcio confirma anuncio del plan en dos semanas

La estrategia que viene trabajando el Ejecutivo ya fue anunciada por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quien confirmó que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana será presentado en un plazo aproximado de dos semanas. El titular del sector sostuvo que esta iniciativa forma parte de una planificación previamente establecida y no responde a decisiones coyunturales.

“El gobierno realiza todos los esfuerzos para combatir a las organizaciones criminales”, afirmó Tiburcio, al tiempo que destacó que los operativos de control territorial continuarán tanto en Lima y Callao como en el resto del país.

El ministro señaló que una de las líneas de intervención más recurrentes ha sido la ejecución de requisitorias y controles a ciudadanos extranjeros indocumentados. “Hemos estado en estos últimos días y queremos ubicar a todos esos ciudadanos extranjeros”, manifestó.