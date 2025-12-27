Perú

Bloqueador solar, sombrero y manga larga: las recomendaciones de EsSalud para proteger tu piel este verano

La dermatóloga Natalia Merino resaltó la importancia de extremar los cuidados ante la advertencia de niveles elevados de radiación ultravioleta. Por ello, brindó una serie de recomendaciones prácticas para reducir el riesgo de daños en la piel

Cómo cuidar tu piel en verano 2025: Recomendaciones para enfrentar el calor extremo. (Composición Infobae Perú)

El inicio del verano en el país trae consigo un aumento considerable de la radiación solar, lo que representa un riesgo directo para la salud de la piel. Frente a este escenario, EsSalud impulsa la campaña “¡EsSalud te protege! Vive este verano con energía y salud”, haciendo un llamado a la población a tomar medidas preventivas para evitar daños cutáneos, algunos de los cuales pueden ser irreversibles.

La dermatóloga Natalia Merino, especialista de EsSalud, resalta la importancia de extremar los cuidados ante la advertencia del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), que prevé niveles de radiación ultravioleta (UV) muy altos o extremadamente altos en diversas regiones. Este incremento en la radiación no sólo se percibe en zonas de playa, sino también en ciudades y áreas rurales, por lo que la exposición desprotegida al sol puede afectar a toda la población, sin distinción.

Especialista del Senamhi no descartó que el calor extremo que se registró en el 2015 se repita el próximo verano. - Crédito: Andina

La campaña de EsSalud no solo enfatiza la protección frente a la radiación solar, sino que también promueve hábitos saludables para enfrentar otros problemas frecuentes durante la temporada estival, como la deshidratación y las intoxicaciones alimentarias. El objetivo es que el verano se disfrute con seguridad, minimizando riesgos para la salud y reforzando la prevención en todos los niveles.

Qué hacer para proteger la piel de la radiación UV

La exposición a la radiación ultravioleta constituye uno de los principales factores de riesgo para la piel, especialmente en los meses de verano. EsSalud recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, franja en la que la radiación alcanza sus niveles más peligrosos. De acuerdo con la dermatóloga Natalia Merino, incluso una exposición breve pero repetida puede provocar daños acumulativos en la piel, por lo que la protección debe ser constante.

Consumo de bloqueadores solares se incremento Perú por concientización sobre el ciudado de la piel. (Foto: Andina)

La especialista advierte que las condiciones climáticas como la presencia de nubes, el viento o el clima fresco no disminuyen el riesgo de daño solar. La radiación UV atraviesa las nubes y se mantiene presente durante todo el año, lo que obliga a la población a mantener las medidas de precaución incluso en días que no resulten calurosos. El desconocimiento de este fenómeno puede llevar a una falsa sensación de seguridad y, en consecuencia, a descuidos que ponen en riesgo la salud cutánea.

Además, la campaña de EsSalud resalta la importancia de aplicar estas recomendaciones en todos los grupos etarios, incluidas las personas que pasan la mayor parte del tiempo en interiores. La radiación solar puede ingresar por las ventanas o afectar durante desplazamientos cortos al exterior, por lo que el llamado a la protección es universal y no se limita a quienes frecuentan playas o piscinas.

Uso adecuado de bloqueadores solares y frecuencia de aplicación

El uso correcto de bloqueadores solares es fundamental en la protección contra la radiación ultravioleta. Según EsSalud, se debe optar por productos con un factor de protección solar (FPS) de 50 o superior. La aplicación debe realizarse desde las primeras horas de la mañana y reaplicarse cada dos a tres horas, manteniendo el hábito hasta las 4 o 5 de la tarde. Incluso en espacios cerrados, la protección no debe descuidarse, ya que los rayos UV pueden penetrar a través de ventanas y durante breves exposiciones al aire libre.

En ambientes abiertos, como playa o piscina, la frecuencia de aplicación debe ser mayor: idealmente cada hora y siempre después de salir del agua. La dermatóloga Natalia Merino insiste en la importancia de cubrir todas las áreas expuestas, incluyendo rostro, cuello, escote, dorso de manos y, durante el verano, brazos y piernas. El uso de bloqueador no se limita a los adultos, ya que los niños desde los seis meses pueden utilizar estos productos, mientras que los menores de esa edad no deben exponerse directamente al sol.

Junto con el bloqueador, EsSalud recomienda el uso de ropa de manga larga y delgada, sombreros de ala ancha, sombrillas y lentes con filtro UV para reforzar la protección. Respecto al color de la vestimenta, el negro ofrece mayor barrera frente a la radiación solar, aunque absorbe más calor. Estos accesorios y prendas permiten reducir la exposición directa y forman parte de una estrategia integral para minimizar los riesgos asociados al sol en la temporada de verano.

Cómo identificar señales de alerta en lunares y lesiones cutáneas

La vigilancia de la piel es esencial para detectar a tiempo posibles lesiones malignas. La dermatóloga Natalia Merino recomienda prestar atención a los lunares nuevos o aquellos que cambian de forma, tamaño o color. Para facilitar la identificación de señales de alerta, se aplica el método ABCD: A de asimetría, B de bordes irregulares, C de presencia de más de dos colores y D de diámetro superior a seis milímetros. Ante cualquiera de estas características, la recomendación es acudir a un dermatólogo para una evaluación especializada.

Melanoma, cáncer de piel, lunar - Perú - 13 de febrero (Clinica Incor)

EsSalud subraya que la detección temprana puede marcar una diferencia significativa en el pronóstico del cáncer de piel. Por ello, la campaña “¡EsSalud te protege! Vive este verano con energía y salud” no solo se enfoca en la prevención, sino también en la educación para la identificación de signos de alarma. La institución invita a la población a realizar autoexámenes periódicos y no minimizar los cambios en la piel, especialmente durante los meses de mayor exposición solar.

Además de las recomendaciones para proteger la piel, la campaña aborda otros riesgos propios del verano, como la deshidratación y las intoxicaciones alimentarias, que suelen incrementarse durante los viajes y actividades al aire libre. Así, EsSalud busca reforzar una cultura de prevención integral para que la temporada estival se viva con bienestar y responsabilidad.

