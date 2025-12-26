Frío en verano: temperatura noctura de Lima Metropolitana descendería hasta los 13 °C, según Senamhi

El Senamhi recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de sus canales oficiales y redes sociales, para acceder a reportes actualizados y recomendaciones ante el descenso de temperatura y la posibilidad de lloviznas - Créditos: Andina.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) pronosticó Lima Metropolitana experimentará un descenso marcado de las temperaturas durante las noches, con valores que oscilarán entre los 18 °C y los 13°C desde este viernes 26 hasta el martes 30 de diciembre.

La entidad indicó que existe una moderada probabilidad de lloviznas, especialmente hacia los días 29 y 30, lo que podría incrementar la percepción de frío entre los habitantes de la capital.

“Se percibirá sensación de frío durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana, con mayor intensidad en la costa norte. Posteriormente, hacia horas del mediodía y la tarde predominará el brillo solar”, advirtió la institución.

Los especialistas del Senamhi señalaron que este enfriamiento nocturno responde a la persistencia de condiciones frías en el mar frente a las costas peruanas, junto con la intensidad de los vientos provenientes del sur y el ingreso de aire seco desde el oeste.

La sensación de frío será más intensa durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana, especialmente en la costa norte - Créditos: Andina.

Estas variables contribuyen a disminuir la temperatura ambiente y a prolongar la presencia de contaminantes en la atmósfera, debido a la estabilidad atmosférica registrada en estos días.

“Se prevén temperaturas nocturnas entre 20°C y 19 °C en Tumbes; entre 17 °C y 15 °Cen Piura; entre 17 °C y 14 °C en Lambayeque; entre 16 °C y 13 °C en La Libertad; entre 17 °C y 14 °Cpara Áncash; y entre 13 °C y 16 °C en Lima”, precisó la institución.

Además, la entidad señaló que la condición fría del mar y la circulación de vientos, que generan estabilidad atmosférica, favorecerán la permanencia de contaminantes en la atmósfera por más tiempo.

El organismo metereológico precisó que se percibirá una sensación de frío acentuada durante las noches y madrugadas, mientras que la acumulación de contaminantes podría intensificarse en áreas urbanas.

La vigilancia meteorológica se mantendrá activa en todo el litoral peruano mientras continúen las condiciones que favorecen el enfriamiento nocturno y las precipitaciones leves - Créditos: Andina.

En ese sentido, recalcó que el contraste entre mañanas frías y tardes soleadas será una constante en los próximos días para quienes residen en la costa peruana.

El Senamhi informó que continuará realizando un monitoreo permanente de la situación climática, actualizando sus reportes conforme se registren nuevas variaciones en las condiciones atmosféricas.

La institución recomendó a la ciudadanía consultar sus canales oficiales y redes sociales para obtener información actualizada sobre el tiempo y las recomendaciones preventivas ante las bajas temperaturas y la probabilidad de lloviznas.

La vigilancia meteorológica se mantendrá activa en todo el litoral, mientras persistan las condiciones que favorecen el enfriamiento nocturno y la posibilidad de precipitaciones ligeras.

Funciones del Senamhi

Monitorear y pronosticar el estado del tiempo y el clima en el territorio nacional.

Emitir alertas y avisos meteorológicos, hidrológicos y climáticos para prevenir riesgos.

Realizar estudios y evaluaciones sobre fenómenos atmosféricos, hidrológicos y ambientales.

Brindar información especializada a instituciones públicas, privadas y ciudadanía.

Promover la investigación y generación de conocimiento en meteorología, hidrología y climatología.

Apoyar la toma de decisiones en sectores como agricultura, salud, transporte y gestión de riesgos.

Contribuir a la educación ambiental mediante campañas informativas y capacitaciones.

Mantener actualizadas las redes de observación y medición en todo el país.