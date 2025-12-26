Perú

Navidad 2025: Bomberos atendieron 177 emergencias y advierten que las cifras seguirán en aumento

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú reportó casi 180 intervenciones en solo 24 horas en Lima, Callao, Ayacucho e Ica. Las autoridades llaman a la prevención y difunden recomendaciones para evitar tragedias en las próximas celebraciones de Año Nuevo

Árbol de Navidad se incendió
Árbol de Navidad se incendió por el uso de pirotécnicos en Arequipa. (Fotocomposición Infoabe Perú/Foto: Captura Canal N)

La celebración de la Navidad en el país se vio marcada por una alta incidencia de incendios urbanos y otras emergencias, según el reporte del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP).

Durante el 25 de diciembre, los bomberos atendieron 177 emergencias en solo 24 horas, una cifra que, de acuerdo con el director de Imagen Institucional del CGBVP, Cmdt. Leónidas Telenta, podría crecer conforme se sumen los reportes de otros puntos del país.

El caso más complejo se produjo en el distrito del Rímac, donde un almacén clandestino de productos químicos ardió en la cuadra 11 de la avenida Francisco Pizarro, afectando a vecinos y generando preocupación por la cercanía al emporio comercial de Caquetá.

Más de 150 agentes de diversas compañías de bomberos de Lima y Callao trabajaron para controlar las llamas. El incendio puso en evidencia los riesgos de operar sin autorización, ya que no existía información precisa sobre los materiales almacenados.

Durante estas fechas, los bomberos enfrentan situaciones de riesgo y dejan a sus familias para dedicarse a proteger a la ciudadanía. Solo en la mañana del viernes 26 de diciembre, se contabilizaro 17 emergencias adicionales, lo que eleva el total a 194 intervenciones en menos de dos días. El CGBVP advirtió que las cifras a nivel nacional seguirán en aumento a medida que se acerque el fin de año.

Vecinos y autoridades advierten sobre
Vecinos y autoridades advierten sobre la proliferación de almacenes informales en el distrito tras la reubicación de comercios desde el centro de Lima. - Andina

Recomendaciones clave para prevenir y actuar ante incendios

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ha difundido una serie de recomendaciones para la población ante el incremento de incendios urbanos.

El primer paso al detectar un incendio es mantener la calma y evacuar de inmediato a una zona segura, evitando el uso de ascensores y no intentando desplazarse hacia pisos superiores, ya que el humo tiende a concentrarse en las alturas.

Indeci recomienda llamar al 116, la línea directa del CGBVP, para reportar la emergencia y solicitar ayuda especializada. Es fundamental tapar nariz y boca con un trapo húmedo para evitar inhalar humo y respetar los perímetros de seguridad establecidos por la Policía y los bomberos.

La colaboración ciudadana resulta vital, y se insta a la población a ceder el paso a los vehículos de emergencia y no interferir en las labores de extinción.

Entre los factores que elevan el riesgo de incendios en estas fechas figuran el uso de pirotécnicos y la quema de basura en la vía pública.

Las autoridades insisten en la importancia de evitar prácticas que puedan desencadenar emergencias y recuerdan a la ciudadanía que la prevención y la respuesta informada son esenciales para reducir el impacto de los incidentes.

El CGBVP y el Indeci reiteran la importancia de actuar con responsabilidad durante las celebraciones de Año Nuevo. Mantenerse informado, seguir las recomendaciones y colaborar con los equipos de emergencia son acciones que pueden marcar la diferencia ante una situación de riesgo.

La experiencia recogida en la jornada navideña anticipa que la demanda de los bomberos crecerá, por lo que se refuerzan los llamados a la prevención y la prudencia en todo el país.

