Dina Boluarte solicita pensión vitalicia por más de S/ 35 mil: expresidenta activó trámite en el Congreso. (Video: Cuarto Poder)

La expresidenta Dina Boluarte ha presentado una solicitud formal para acceder a una pensión vitalicia y a otros beneficios luego de ser vacada del cargo el pasado 10 de octubre. El monto mensual podría exceder los S/ 35 mil, condicionado a la validación del incremento de su sueldo, que fue aprobado durante su propia gestión.

La petición al Congreso fue presentada 10 días luego de su vacancia, el 20 de octubre, hace más de un mes. En el texto, Boluarte le solicitó al actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, que se le otorgue la pensión que le corresponde, además de beneficios como el acceso a un vehículo, personal contratado a su elección, y gasolina para sus desplazamientos. Todo por sus dos años y diez meses al mando del Ejecutivo.

Los beneficios solicitados por Boluarte

Entre los beneficios solicitados figuran el uso vitalicio de un vehículo oficial sin restricción, la contratación directa de un trabajador personal bajo modalidad CAS con un salario de S/ 3.700 mensuales, la provisión mensual de 150 galones de gasolina evaluados entre S/ 2.200 y S/ 2.500, y la continuidad del seguro de salud privado que tuvo como jefa de Estado.

El Consejo de Ministros aprobó elevar el salario presidencial a S/35 568. El decreto se publicará en El Peruano y permitirá un reajuste que también impactará en la futura pensión vitalicia de la mandataria. Composición: Infobae Perú/ NTN24

Martín Cabrera Marchán, especialista en gestión pública citado por Cuarto Poder, explicó: “Esa platita sale de la planilla del Congreso. Ella va a ser, dicho en términos coloquiales, jubilada, pensionista del Congreso de la República”.

La normativa actual permite que Boluarte acceda a estos beneficios mientras no exista una acusación constitucional aprobada en su contra, explicó Cabrera Marchán, quien aseguró que la exmandataria puede recibir los beneficios vinculados al cargo si el Parlamento lo decide.

Sin embargo, en caso de que el Congreso inicie un juicio político y apruebe una sanción, el pago se suspendería hasta que hubiera una sentencia no condenatoria. Legalmente, en este momento no existen impedimentos para que Boluarte cobre estos beneficios.

El aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte generó críticas masivas en redes sociales, donde usuarios expresaron su indignación y cuestionaron la medida en medio de la crisis que enfrenta el país. Foto: Composición Infobae Perú

¿Cuánto cobrará Dina Boluarte de por vida?

El monto de la pensión vitalicia para la expresidenta sería entre S/ 26 mil y S/ 35 mil mensuales, dependiendo de los criterios de cálculo. La definición está sujeta al Consejo de Ministros y a la validación congresal del incremento salarial aprobado durante el mandato de Dina Boluarte, periodo en el que su salario aumentó de S/ 15.600 a S/ 35.568 mensuales.

Cabrera Marchán sostuvo que el Congreso tiene la última palabra en este caso y que “si quisiera, podría hacerlo, pero yo no creo que el Congreso decida así de manera tan sencilla querer hacerlo, porque tendrían que entrar a revisar nuevamente el procedimiento de cómo es que se dio este incremento”.

La normativa establece que el monto debe superar el salario de los congresistas, pero no puede exceder diez unidades de ingreso de servicio público, equivalentes a unos S/ 26 mil mensuales.

No es la primera vez que Dina Boluarte exige el abono de beneficios luego de dejar cargos públicos. Luego de su paso por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), reclamó pagos por beneficios sindicales y laborales que la propia entidad consideró improcedentes. Boluarte exigió S/ 428.905, pero el Poder Judicial determinó como válido el pago de S/ 239 mil.