Comisión Permanente debatirá informe que podría inhabilitar a Mirtha Vásquez por 10 años

Mirtha Vásquez habló de la Tercera Toma de Lima: “El gobierno de la señora Boluarte muestra muchas torpezas políticas”

La Comisión Permanente del Congreso debatirá este lunes el informe final aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública a la excongresista Mirtha Vásquez. La sesión ha sido programada como el primer punto de la agenda y se realizará desde las 9 de la mañana en la Sala Grau del Palacio Legislativo.

El informe fue aprobado el pasado 20 de junio por la Subcomisión, con 12 votos a favor y 3 en contra. En sus conclusiones se sostiene que Vásquez habría incurrido, de manera presunta, en una infracción al artículo 45 de la Constitución, además de eventuales responsabilidades penales vinculadas al delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Los cuestionamientos se remontan a su gestión como presidenta interina del Congreso, periodo en el que se le atribuyen decisiones administrativas consideradas irregulares, como aumentos remunerativos y la asignación de funciones a determinados trabajadores en los días finales de su mandato.

El documento también incluye señalamientos por un presunto incumplimiento de los procedimientos de protección sanitaria durante la pandemia de la COVID-19. La denuncia fue presentada por los excongresistas César Gonzáles y Manuel Merino, y ahora corresponde a la Comisión Permanente definir si el informe es aprobado o finalmente archivado.

Inhabilitación de Delia Espinoza: Con 16 votos a favor la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó sanción contra la suspendida fiscal de la Nación

Denuncia de falta de notificación

La exparlamentaria ha cuestionado el proceso incluso antes de que el informe llegue al debate en la Comisión Permanente. Según ha señalado públicamente, no fue notificada de manera formal sobre la sesión en la que se discutirá su caso y tomó conocimiento de la programación a través de las redes sociales.

En sus pronunciamientos, Vásquez ha advertido que el procedimiento responde a una acción política orientada a cerrarle el paso en el escenario electoral. “En un acto de persecución política, se busca impedir mi derecho a ser elegida en el Congreso”, alegó. Asimismo, ha sido crítica con el contenido del informe aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, al que calificó como un “abuso descarado de poder”.

Congreso debatirá inhabilitación de Mirtha Vásquez mientras ella anuncia su regreso a la política electoral

El riesgo de quedar fuera del Senado

El debate del informe final llega en un momento clave: Mirtha Vásquez fue incluida en las listas del partido Ahora Nación con miras a las elecciones generales de 2026. La agrupación la presentó como candidata al Senado nacional, con el número 4 en la lista, junto a otras figuras de la izquierda democrática como Ruth Luque e Indira Huilca, en un intento por consolidar un bloque crítico frente al actual escenario político.

Desde el partido han resaltado el perfil de Vásquez como una figura vinculada a la defensa de los derechos de las comunidades y del Estado de derecho, así como su postura crítica frente al gobierno de Dina Boluarte tras los episodios de violencia registrados durante las protestas sociales. No obstante, ese proyecto político podría verse truncado si la Comisión Permanente aprueba el informe y el Pleno ratifica la inhabilitación.

Mirtha Vásquez y sus exministros serán citados por la fiscalía

De concretarse la sanción, Vásquez quedaría legalmente impedida de postular al Senado, lo que abriría un nuevo frente de debate sobre el uso de los mecanismos de control político en un contexto marcado por la proximidad del proceso electoral.