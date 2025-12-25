Perú

La Libertad: PNP recupera camión de minera, pero cargamento de 30 toneladas de oro desapareció

El cargamento del camión estaba valorizado en S/ 300 mil y era trasladado desde Pataz hasta Trujillo

PNP recupera camión de minera,
PNP recupera camión de minera, pero cargamento de 30 toneladas de oro desapareció. (Foto: Composición - Infobae)

Un camión robado que transportaba treinta toneladas de mineral aurífero fue recuperado por la Policía Nacional del Perú (PNP) en la región La Libertad, tras un asalto violento cerca de Trujillo, pero su cargamento valorizado en más de 300 mil soles, ya no se encontraba en el lugar.

El vehículo, con placa T9F-821, había sido reportado como robado luego de un ataque armado. Según SOL TV, la PNP localizó el camión la noche del 24 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 8:15 p.m., estacionado en la carretera Panamericana Norte, cerca del ingreso a Chiquitoy, también en La Libertad. El hallazgo se produjo luego de que usuarios de la vía alertaran sobre la presencia de un vehículo sospechoso, lo que permitió una rápida intervención policial.

Los agentes inspeccionaron el camión y confirmaron que todo el mineral aurífero había sido sustraído. Según la prensa local, la Policía Nacional considera posible que los criminales se apropiaron de la carga poco tiempo después del asalto y abandonaron el vehículo en la vía.

Asalto armado a camión con minerales

El asalto armado tuvo lugar aproximadamente a las 10:00 p.m. del 23 de diciembre de 2025, a la altura del restaurante Don Isaac, en una de las rutas mineras de mayor tránsito hacia la sierra liberteña, en particular Pataz, zona minera con gran presencia de minería informal e ilegal.

Fiscalía inicia investigación contra 10
Fiscalía inicia investigación contra 10 altos mandos de la Policía Nacional del Perú. (Foto: Agencia Andina)

Según la versión policial, citada por SOL TV, los sujetos armados que atacaron al conductor del vehículo estaban a bordo de tres camionetas Toyota Hilux e interceptaron al camión antes de disparar contra la unidad. Una de las balas impactó en la ventana del copiloto.

Luego de atacar al vehículo, los delincuentes tomaron control de la unidad y redujeron tanto al conductor como al ayudante. Ambos fueron amordazados y secuestrados.

Se conoce que los hombres trasladaban la carga desde Pataz hacia el parque industrial de Trujillo. Las víctimas permanecieron privadas de su libertad cerca de cuatro horas y fueron abandonadas con las manos atadas en la zona de Las Cañas de Laredo, con lesiones leves. De acuerdo con SOL TV, ambas personas recibieron atención médica y formalizaron la denuncia ante la Unidad de Protección de Vehículos (Uprove) de Trujillo.

En el momento de la localización, los agentes de la PNP verificaron el estatus del camión en los sistemas policiales y confirmaron la requisitoria vigente por robo. El vehículo fue trasladado a una dependencia especializada en Trujillo, donde quedó bajo custodia mientras avanzan las diligencias para esclarecer los hechos.

Peligrosa expansión de la minería
Peligrosa expansión de la minería ilegal en Pataz. Imagen: Macronorte

Más de mil operativos para luchar contra la minería ilegal

El Gobierno del Perú reforzó durante 2025 su ofensiva contra la minería ilegal, ejecutando más de 1.000 operativos a lo largo del país entre enero y el 15 de diciembre.

Estas acciones permitieron la incautación y destrucción de bienes, equipos y suministros empleados en la extracción ilícita de minerales, con un valor estimado superior a los S/3.800 millones, de acuerdo con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

El alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la PCM, Rodolfo García Esquerre, recalcó que el enfoque de los operativos consiste en debilitar la logística y los activos que sostienen la actividad de estructuras delictivas dedicadas a la extracción no autorizada de recursos.

