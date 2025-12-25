Perú

General de la PNP realizó inspecciones a comisarías y repartió la cena a oficiales en servicio por Navidad

Durante su visita a la comisaría Apolo en La Victoria, Óscar Manuel Arriola Delgado destacó la importancia de la labor sus colegas en fechas clave

En Navidad, mientras la ciudad celebra con fuegos artificiales, un General de la Policía Nacional del Perú ofrece un inspirador discurso a sus efectivos. Un mensaje sobre el deber, el sacrificio y el éxito de sus operaciones, demostrando que su compromiso no descansa.

La Navidad en Lima y Callao transcurrió bajo estrictas medidas de seguridad, en el marco del estado de emergencia decretado por las autoridades. Mientras la mayoría de familias celebraba en sus hogares, un importante despliegue policial permaneció activo en diferentes sectores de la ciudad.

Como parte de la supervisión, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Manuel Arriola Delgado, visitó comisarías y entregó la cena navideña a los agentes que se encontraban de turno.

Durante su recorrido por la comisaría Apolo, en La Victoria, dirigió un mensaje a los efectivos, resaltando la importancia de su labor en una fecha especial. “Quiero saludar a cada uno de ustedes que recibió la Nochebuena en el trabajo. Es un momento donde muchos comparten en familia, pero nuestra responsabilidad exige estar presentes para servir a la ciudadanía”, indicó el jefe policial.

La noche navideña incluyó operativos
La noche navideña incluyó operativos relevantes, como la recuperación de un arma de fuego justo a la medianoche, hecho que reflejó la necesidad de mantener la vigilancia y la capacidad de respuesta ante emergencias - Créditos: Captura de pantalla de PNP.

El comandante general también hizo hincapié en la necesidad de fortalecer el vínculo con la población. “Todos compartimos la responsabilidad de brindar seguridad y queremos que la ciudadanía confíe en nosotros. La presencia en estas fechas demuestra que el deber no se detiene”, señaló ante los policías presentes.

La noche estuvo marcada por intervenciones policiales relevantes. “Precisamente a la medianoche, mientras muchos celebraban, se logró recuperar un arma de fuego. Ese tipo de acciones reafirman nuestro compromiso y muestran el valor de mantenerse alertas en todo momento”, relató.

Como parte de la jornada, Arriola entregó alimentos a los agentes que permanecieron en servicio, permitiendo que tuvieran un momento de encuentro y compartieran una cena en medio de sus funciones. Esta iniciativa buscó reconocer el esfuerzo de quienes no pudieron regresar a casa y garantizar que, pese a las circunstancias, contaran con una atención especial.

El comandante general también hizo hincapié en la necesidad de fortalecer el vínculo con los ciudadanos (Créditos: PNP).

El despliegue dispuesto por la PNP incluyó patrullaje, operativos y puntos de control en distintos distritos de Lima y Callao con el objetivo de prevenir incidentes y mantener el orden público en una de las noches más concurridas del año.

La supervisión del comandante general fue parte de la estrategia de seguridad implementada durante el feriado con énfasis en la presencia policial en zonas de alta afluencia y en la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

Canales de emergencia

El Gobierno puso en funcionamiento la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio telefónico sin costo y confidencial que opera las 24 horas del día, orientado a que la ciudadanía denuncie casos de extorsión y solicite protección de manera inmediata. Este sistema se encuentra enlazado con la Central de Emergencias 105, lo que permite adjuntar archivos de audio y video como pruebas.

Además de esta alternativa, existen otros medios para reportar extorsiones:

  • Línea 1818: atención especializada para denuncias relacionadas con extorsión.
  • Celular 942841978: comunicación directa para informar sobre estos delitos.
  • Comisarías: establecimientos distritales dispuestos para recepcionar denuncias.
  • Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): unidades dedicadas a la investigación de este tipo de crímenes.

Por otro lado, la población también cuenta con teléfonos de emergencia, entre los que destacan:

  • Bomberos Voluntarios del Perú: 116
  • Centro de Emergencia Mujer: 100
  • SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencia): 106
  • Hospital Nacional de Emergencias: 113

