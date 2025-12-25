Perú

César Acuña debe a EsSalud más de S/ 17 mil por Club UCV: candidato presidencial no cumplió con el aporte a sus trabajadores

Los registros oficiales precisan que el monto adeudado se origina en el mes de octubre de 2025. El presidente del Club César Vallejo es Richard Acuña

El Club César Vallejo es un equipo profesional del fútbol peruano y actualmente se encuentra en la segunda división. Foto: composición Infobae Perú/UCV/ComexPerú

Información de la Sunat señala que César Vallejo Fútbol Club S.A.C. ha sido incluido en los registros de las centrales de riesgo al mantener compromisos económicos que ya pasaron a la etapa de cobranza coactiva. El club, cuyo representante legal es el candidato presidencial César Acuña, registra pasivos tributarios que, en conjunto, superan los S/ 100 mil, según la base de datos fiscal.

Los reportes oficiales detallan que la deuda corresponde al periodo de octubre de 2025 y está conformada por S/ 89.095 pendientes con el Tesoro Público y S/ 17.065 vinculados a aportes no cancelados a EsSalud.

¿Cuáles son las implicancias de la omisión al pago a EsSalud como empleador?

Cuando como empleador decides no declarar o no pagar las aportaciones correspondientes a EsSalud en Perú —que equivalen al 9% de la remuneración de cada trabajador y que deben pagarse mensualmente— las repercusiones van más allá de un simple impago financiero: tienen efectos legales, económicos y sobre la relación con tus trabajadores. Estas aportaciones son obligatorias según la normativa peruana, y su omisión o pago tardío puede activar mecanismos de cobro forzoso y sanciones tanto del Estado como del propio EsSalud.

En primer lugar, el incumplimiento genera la acumulación de deudas exigibles por EsSalud, que pueden ser llevadas a cobranza coactiva. Esto significa que la institución puede usar mecanismos legales para embargar o recuperar los montos adeudados, incluidos intereses y sanciones, mediante procedimientos ejecutivos que afecten los bienes o cuentas de la empresa. El marco legal también contempla que EsSalud repetirá contra el empleador el costo de las prestaciones de salud que la institución haya tenido que cubrir por sus asegurados, aunque el pago de afiliaciones haya sido omitido o tardío.

El no cumplimiento de esta obligación provoca que se acumulen montos pendientes a favor de EsSalud, los cuales pueden ser reclamados mediante procedimientos de cobranza coactiva. Foto: Congreso

Desde la perspectiva administrativa, la Sunat y la Sunafil son las entidades que supervisan y pueden imponer sanciones por incumplimientos en aspectos laborales y de seguridad social. Aunque la Sunat se enfoca más en lo tributario y podría sancionar a quienes no paguen o declaren correctamente obligaciones vinculadas a planilla y contribuciones sociales, la Sunafil puede aplicar multas considerables por incumplir obligaciones laborales, incluyendo el aseguramiento de los trabajadores, que pueden ir de cifras menores hasta sanciones altas dependiendo del tamaño de la empresa y el número de trabajadores afectados.

Legalmente, también existen implicancias más específicas relacionadas con los beneficios de los trabajadores. La Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud establece que la cobertura de prestaciones —como subsidios por incapacidad o maternidad— está condicionada al registro y pago de las aportaciones por parte del empleador. Si estos pagos no se realizan de forma íntegra y oportuna, se puede complicar la elegibilidad de los trabajadores a ciertos beneficios o al reembolso de prestaciones temporales, afectando tanto al trabajador como la relación laboral misma. En casos judiciales recientes, ha habido discusión sobre cómo se deben tratar estos supuestos, pero la obligación de pagar sigue siendo clara.

¿Cómo saber si tu empleador cumple con el abono a EsSalud?

Para verificar si tu empleador está cumpliendo con el abono de tus aportes a EsSalud, hay varias formas confiables de comprobarlo utilizando los canales oficiales del Estado peruano. Una de las maneras más directas es consultar tus aportes declarados ante Sunat, ya que esa entidad recibe y administra la información de las contribuciones que las empresas hacen por cada trabajador, incluyendo los pagos a EsSalud. Con tu Clave SOL puedes ingresar al portal de Sunat y utilizar el servicio de “Consulta de Contribuciones y Retenciones”, que permite ver los aportes a EsSalud, ONP y otros conceptos por periodos determinados para tu RUC o, en el caso de los trabajadores, a través de los datos que te identifiquen como contribuyente en planilla.

Otra forma de confirmar que tu empleador ha registrado y pagado tus aportes es revisar si tu seguro en EsSalud está activo a través de la plataforma Ventanilla Integrada Virtual del Asegurado (VIVA). Desde esa herramienta puedes ingresar con tu documento de identidad para verificar si tu seguro figura como vigente, lo que indica que tu afiliación y, por extensión, el registro de tus aportes está al día; si hay inconsistencias o tu seguro aparece inactivo, podría deberse a errores en el registro o a falta de pago de las contribuciones por parte del empleador.

También puedes confirmar el pago de tus aportes verificando que tu seguro de EsSalud esté activo en la plataforma VIVA. Foto: ComexPerú

Además, también puedes recurrir a Sunafil, que tiene servicios de consulta en línea para trabajadores y empleadores donde puedes verificar el registro de obligaciones laborales y de seguridad social asociadas a tu relación laboral. Aunque esta consulta es distinta a la de Sunat, brinda otra mirada sobre el cumplimiento de la empresa en sus obligaciones formales, incluyendo la generación y pago de aportes previsionales que corresponden a EsSalud.

