52 mil familias accedieron a bonos de Techo Propio y Crédito Mivivienda en 2025

El Ministerio de Vivienda informó que la entrega de subsidios y bonos hipotecarios durante el presente año se concentró en zonas urbanas y priorizó a hogares de menores ingresos, con una fuerte presencia en regiones como La Libertad, Piura, Ica, Lambayeque y San Martín

Durante el año, el MVCS
Durante el año, el MVCS entregó 45.100 Bonos Familiares Habitacionales (BFH) correspondientes al programa Techo Propio. Foto: Revista ProActivo

Durante el 2025, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) informó que más de 52 mil familias de zonas urbanas del país accedieron a una vivienda formal mediante bonos habitacionales y créditos subsidiados.

El acceso se concretó a través de los programas Techo Propio y Crédito Mivivienda, orientados a facilitar la adquisición o construcción de viviendas mediante subsidios directos y mecanismos de financiamiento.

Entrega de bonos del programa Techo Propio

A lo largo del año, el MVCS otorgó 45.100 Bonos Familiares Habitacionales (BFH) del programa Techo Propio, en las modalidades Construcción en Sitio Propio (CSP) y Adquisición de Vivienda Nueva (AVN). Para este fin, se destinó una inversión total de S/ 1.721 millones.

La modalidad Construcción en Sitio Propio concentró la mayor cantidad de beneficiarios, con 32.671 familias atendidas y una inversión superior a S/ 1.132 millones. En tanto, 12.429 hogares accedieron a la modalidad Adquisición de Vivienda Nueva, con un desembolso de más de S/ 589 millones.

La Libertad, Piura, Ica, Lambayeque
La Libertad, Piura, Ica, Lambayeque y San Martín concentraron más del 50% de los bonos entregados a nivel nacional. Foto: Inmobiliaria Edifica

Regiones con mayor número de beneficiarios

Las regiones que registraron el mayor número de familias beneficiadas fueron La Libertad, Piura, Ica, Lambayeque y San Martín, las cuales concentraron más del 50% de los bonos otorgados a nivel nacional.

En el detalle regional, La Libertad se ubicó como la región con mayor número de beneficiarios durante el 2025, con 7.036 familias atendidas y una inversión superior a S/ 294,6 millones. De ese total, 2.197 hogares accedieron a la modalidad Construcción en Sitio Propio y 4.839 a la modalidad Adquisición de Vivienda Nueva.

Crédito Mivivienda y Bono del Buen Pagador

De manera complementaria, el MVCS, a través del Fondo Mivivienda, otorgó el Bono del Buen Pagador (BBP) como parte del Crédito Mivivienda, con el fin de facilitar el acceso al financiamiento hipotecario formal.

Según la información oficial, durante el 2025 se entregaron 7.830 bonos, con una inversión total superior a S/ 162 millones, beneficiando a familias de 24 regiones del país. Lima lideró la entrega con 4.935 bonos, seguida de Lambayeque (530) y Piura (496). También registraron cifras relevantes La Libertad (389) e Ica (306), regiones que superaron los S/ 8 millones en inversión.

El Crédito Mivivienda es un
El Crédito Mivivienda es un préstamo hipotecario con respaldo estatal para acceder a una vivienda o mejorarla. Foto: Andina

¿Qué es el Crédito Mivivienda?

El Crédito Mivivienda es una forma de préstamo hipotecario diseñada para facilitar que personas y familias peruanas puedan adquirir una vivienda, construir en un terreno propio o incluso mejorar su casa existente con el respaldo del Estado. Este financiamiento se gestiona a través del Fondo Mivivienda, una entidad pública enfocada en apoyar el acceso a viviendas formales, especialmente para quienes aún no cuentan con casa propia.

Los montos y condiciones del crédito permiten que el solicitante pueda cubrir una parte considerable del valor de la propiedad, llegando a financiar hasta el 90% del precio del inmueble, lo que reduce la carga inicial de pago para el comprador. La duración del préstamo suele extenderse desde 5 hasta 25 años, dependiendo de cada caso y de la entidad financiera que otorgue el crédito.

Una de las ventajas principales del Crédito Mivivienda es la posibilidad de acceder al Bono del Buen Pagador (BBP), un subsidio que se otorga junto con el crédito y que no es reembolsable, contribuyendo a disminuir la cuota inicial o el monto total del préstamo. Este bono se concede cuando el préstamo se tramita mediante instituciones financieras intermediarias autorizadas.

Este crédito está orientado a quienes no poseen otra vivienda en el país y cumplen con los requisitos establecidos por las entidades que colaboran con el Fondo Mivivienda. La finalidad es ampliar el acceso a soluciones habitacionales formales y sostenibles en distintos segmentos del mercado inmobiliario.

