Tres exjueces supremos postulan en las Elecciones 2026: Duberlí Rodríguez, Iván Sequeiros y Susana Castañeda

Duberlí Rodríguez (Alianza Electoral Venceremos), Iván Sequeiros (Somos Perú) y Susana Castañeda (País para Todos). Foto: composición

Ahora alejados de los tribunales, tres exjueces supremos del Poder Judicial buscarán lograr un escaño en el primer Senado que se instalará en julio de 2026, tras las Elecciones Generales. Se trata de Duberlí Rodríguez Tineo, Iván Sequeiros Vargas y Susana Castañeda Otsu.

Rodríguez Tineo fue designado por la Alianza Electoral Venceremos como cabeza de lista al Senado por distrito único nacional. Dicha alianza está conformada por los partidos de izquierda Voces del Pueblo y Nuevo Perú por el Buen Vivir. También incluía a Unidad Popular, partido fundado por el exjuez supremo, pero su inscripción como partido político se oficializó luego de la fecha para participar en las elecciones. No obstante, esto no es impedimento para que el exmagistrado postule como invitado.

Duberlí Rodríguez renunció a la Presidencia del Poder Judicial por el escándalos de Los Cuellos Blancos del Puerto.

Por su parte, Iván Sequeiros postula como invitado por Somos Perú en la lista al Senado por Lima Metropolitana. Se le dio el número 1.

Finalmente, Susana Castañeda es candidata al Senado por el partido País para Todos, agrupación que lleva al cómico Carlos Álvarez como candidato presidencial. También va con el número 1, pero en la lista al Senado por distrito único nacional.

Trayectoria

Los tres exjueces fueron cesados en su momento al cumplir 70 años de edad, edad límite para permanecer en la magistratura. Primero fue Duberlí Rodríguez en 2019. Luego Susana Castañeda en enero de este año y el más reciente Iván Sequeiros en abril último. Todos ocuparon puestos importantes en la especialidad penal.

Duberlí Rodríguez llegó a ser presidente del Poder Judicial. Durante su gestión se iniciaron los trámites para la constitución de lo que hoy es la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, a partir de la fusión de la Sala Penal Nacional y el Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

No obstante, su mandato acabó prematuramente a raíz del escándalo de Los Cuellos Blancos del Puerto. Rodríguez renunció. En ese momento aún no aparecía un audio que lo involucrara, pero sí había sido mencionado en algunas grabaciones. Luego de su dimisión apareció un audio con César Hinostroza.

Tras su salida de la presidencia del Poder Judicial no volvió a una de las Salas Penales de la Corte Suprema. Fue enviado a la Primera Sala Constitucional y Social Transitoria, donde permaneció hasta su retiro en setiembre de 2019.

Por su parte Iván Sequeiros Vargas fue juez supremo provisional desde 2017 e integró la Sala Suprema Penal Permanente, máxima instancia en el sistema penal. Como tal, intervino en casos que involucran a altos funcionarios, como presidentes, ministros y congresistas. Permaneció en dicho colegiado hasta su retiro en abril de 2025.

En tanto, Susana Castañeda Otsu también fue jueza suprema provisional. Antes fue coordinadora del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios. A comparación de Sequeiros, Castañeda se desempeñó hasta su jubilación en la Sala Suprema Penal Transitoria, que resuelve en última instancia los procesos penales que se tramitan con el Código de Procedimientos Penales de 1940. La exmagistrada permaneció en este tribunal hasta su cese en enero de este año.