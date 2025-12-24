Reniec atenderá el 26 y 27 de diciembre: conoce las agencias en Lima y Callao que estarán abiertas después de Navidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha confirmado que ofrecerá atención especial los días viernes 26 y sábado 27 de diciembre, inmediatamente después de las celebraciones de Navidad. Durante ambas jornadas, más de 50 centros de atención a nivel nacional abrirán sus puertas para facilitar el trámite y la entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI).

En la ciudad de Lima, diversas oficinas de Reniec estarán habilitadas para la ciudadanía, con horarios y servicios que varían según cada sede. Esta programación especial busca responder a la demanda acumulada por las festividades y asegurar que los usuarios puedan realizar gestiones de identidad de manera oportuna. La iniciativa contempla tanto la atención regular como servicios específicos adaptados a las necesidades de cada distrito.

A nivel nacional, la entidad también dispuso la apertura de agencias en diferentes regiones del país. De esta manera, se garantiza la continuidad del servicio y se facilita el acceso a trámites esenciales de identificación a quienes residen fuera de la capital, en un periodo que suele registrar un aumento en la demanda.

Oficinas de Reniec abiertas en Lima y Callao el 26 y 27 de diciembre

El viernes 26 de diciembre, las oficinas de Reniec en Lima y Callao funcionarán en un horario uniforme de 08:45 a 16:45. En las sedes de Independencia, Miraflores y Barranca se brindarán ambos servicios: trámite y entrega del DNI. En cambio, los locales de San Juan de Miraflores y Santa Anita estarán dedicados exclusivamente a la entrega del documento.

Padres o tutores pueden registrar por primera vez a sus hijos en el Reniec llevando el acta de nacimiento y una foto tamaño pasaporte. (Gob.pe)

En otros distritos, como Cieneguilla, San Juan de Lurigancho, San Borja, Villa El Salvador y Callao, la atención también estará enfocada únicamente en la entrega de DNI. La sede de Cañete representa una excepción, ya que permitirá tanto la gestión de trámites como la entrega del documento, ampliando la oferta de servicios para los usuarios de la zona sur.

El sábado 27 de diciembre, algunas sedes modificarán sus horarios. Las oficinas de Independencia y Miraflores atenderán de 08:15 a 15:45, permitiendo la realización de trámites y entregas. En San Juan de Miraflores, la atención será solo para entrega del DNI, de 08:15 a 12:45. Este mismo horario y modalidad se aplicará en Santa Anita, Barranca, Cañete, San Juan de Lurigancho, San Borja, Cieneguilla, Villa El Salvador y Callao, facilitando a la población identificar claramente cuál es el servicio disponible en cada local.

La distribución de servicios y horarios busca optimizar la organización de los usuarios y evitar congestiones, especialmente en fechas de alta demanda. Así, Reniec ofrece alternativas para que los ciudadanos puedan planificar sus trámites de forma eficiente y segura.

Oficinas de Reniec en regiones que atenderán el 26 y 27

En diversas regiones del país, Reniec ha dispuesto la apertura de más de 50 agencias el 26 y 27 de diciembre. Cada oficina contará con horarios y servicios diferenciados, adaptados a la realidad y demanda local. Esta estrategia permite que la ciudadanía en provincias también tenga acceso a la renovación, duplicado y entrega del DNI en fechas clave.

Reniec mantiene ampliación de horario en agencias de Lima y Callao en agosto. Foto: Reniec

Las oficinas habilitadas abarcan desde capitales de región hasta localidades rurales, ampliando el alcance de la atención presencial. De acuerdo con la información oficial, los ciudadanos pueden consultar el listado completo de agencias abiertas y los servicios ofrecidos en el portal institucional de Reniec. Esta consulta resulta esencial para confirmar si la sede más cercana permite solo la entrega del documento o también la gestión de trámites.

El objetivo de esta medida es garantizar la atención a la población durante un periodo de alta demanda, previniendo retrasos en la obtención del DNI y facilitando la identificación necesaria para diversos procedimientos. Así, Reniec asegura que ningún usuario quede sin la posibilidad de acceder a sus servicios en los días posteriores a la Navidad.

La planificación de la atención en regiones responde al compromiso de Reniec con la descentralización y la igualdad de acceso. De este modo, los ciudadanos de todo el país cuentan con alternativas para resolver sus trámites, sin depender exclusivamente de las oficinas centrales.

¿Cuánto cuesta y cómo se paga el DNI electrónico en Reniec?

El costo para la emisión del primer DNI electrónico es de S/30 para adultos y S/16 para menores de edad hasta el 31 de diciembre de 2025. Para quienes necesiten renovar su documento, la tarifa es de S/41, mientras que el duplicado tiene un valor de S/33. Todos estos pagos pueden realizarse a través de la plataforma Yape, facilitando el acceso a los servicios.

Trámites de duplicado y renovación del DNI se podrán pagar fácilmente a través de Yape. - Crédito Andina/Oscar Farje

El procedimiento para efectuar el pago y gestionar el trámite es sencillo. El usuario debe ingresar a este link para generar el ticket correspondiente, seleccionar el código del trámite deseado, acceder a la aplicación Yape, elegir la opción “Yapear servicios > Reniec” y colocar el número de ticket. Este sistema busca agilizar la atención y reducir los tiempos de espera en las oficinas.

Para resolver dudas o recibir orientación, Reniec pone a disposición canales de atención efectivos. Los ciudadanos pueden comunicarse a través de mensaje directo en las redes sociales oficiales o llamar al Alo Reniec: 315 4000 (anexo 1900). Gracias a estos servicios, los usuarios cuentan con el apoyo necesario para completar sus trámites de identificación, incluso en fechas de alta demanda.