Nicola Porcella responde a Carlos Orozco tras criticar el anuncio de su canal de streaming: “Dilo sin llorar”

La aparición de Nicola Porcella en la TV peruana, marcó tendencia y expectativa. Esta vez, lejos de los formatos tradicionales, el exchico reality presentó oficialmente su alianza con Pro TV y el creador digital Zein (Andynsane) para impulsar un nuevo canal de streaming.

La propuesta promete una mezcla de entretenimiento, interacción directa con la audiencia y contenidos originales, apostando por una fórmula multiplataforma que busca conectar con la generación digital.

Porcella, quien años atrás fue vetado de la televisión local tras una polémica salida, eligió este relanzamiento para compartir detalles de su nueva etapa profesional. “El regreso tenía que ser con algo propio y con los mejores”, afirmó, señalando que su participación ahora es como socio y creador, no solo como presentador.

Carlos Orozco cuestiona la saturación del streaming

La noticia del canal digital no tardó en generar reacciones. Uno de los comentarios más sonados provino de Carlos Orozco, periodista y creador de contenido, quien señaló:

“Con fe, chicos, que les vaya bien, ¿podrán? Es que a lo que voy es que ya se está saturando. Hay demasiada oferta”, indicó.

Orozco expresó sus dudas sobre el éxito de un nuevo canal ante la diversidad de propuestas existentes y la dificultad de conquistar audiencias en un mercado cada vez más competitivo.

Su postura fue compartida en redes y recogida por otros creadores como Ric La Torre, quien analizó el escenario digital y las posibilidades de que el proyecto de Porcella logre diferenciarse dentro del universo del streaming.

Nicola responde a Orozco: “Ahora que lo digas sin llorar”

Lejos de esquivar la polémica, Nicola Porcella respondió con ironía y seguridad a las críticas, especialmente las de Orozco.

“Ahora que lo digas sin llorar”, escribió el exchico reality en una cuenta de TikTok que replicó la crítica del youtuber, desencadenando una ola de comentarios entre seguidores y detractores.

La frase, que rápidamente se viralizó, fue interpretada como una invitación a dejar de lado la queja constante y aceptar el surgimiento de nuevas propuestas.

Porcella no solo defendió la originalidad de su proyecto, sino que también recordó su trayectoria y la oportunidad de regresar al país por la puerta grande:

“Me sacaron, me vetaron. Decían que nunca más iba a volver a ‘Esto es Guerra’, pero volví para anunciar el lanzamiento del canal digital que cambiaría el juego”, escribió en una de sus historias de Instagram.

Su mensaje dejó en claro que la crítica no lo detiene y que está preparado para los retos del nuevo entorno digital.

Usuarios le recuerdan a Nicola su preferencia por la nacionalidad mexicana

El anuncio de Nicola Porcella también reavivó viejos debates sobre su identidad y sus declaraciones en el extranjero. Algunos usuarios le recordaron su paso por la televisión mexicana y los comentarios en los que, meses atrás, expresaba su incomodidad con ciertas experiencias vividas en el Perú.

“¿No que eras mexicano?”, fue una de las frases recurrentes en las redes, señalando la dualidad de una carrera que ahora busca consolidarse nuevamente en el mercado local.

Sin embargo, Porcella optó por mirar hacia adelante y centrarse en el potencial de su nueva plataforma. El canal contará con la presencia de figuras como Wendy Guevara y apostará por formatos híbridos, cruzando el entretenimiento tradicional con la inmediatez del streaming. El objetivo es claro: diferenciarse en un mercado saturado y ofrecer contenido relevante para una audiencia joven y exigente.

El respaldo de Pro TV y Zein: una apuesta estratégica

Detrás del nuevo canal digital está Pro TV, una de las productoras más reconocidas de la televisión peruana, que asume el rol de socio estratégico y realizador.

La alianza también incluye a Zein, creador digital con gran presencia en plataformas como YouTube y Twitch, lo que garantiza una mezcla de experiencia en medios tradicionales y nuevos formatos.

La propuesta no solo busca captar al público peruano, sino también abrir puertas a colaboraciones internacionales, especialmente con figuras mexicanas del entretenimiento. Porcella adelantó que el equipo crecerá y que el canal servirá como vitrina para otros creadores y talentos emergentes: “Prepárense, que muchos de ustedes van a estar con nosotros”.

La expectativa crece ante el anuncio de la parrilla de contenidos y la posibilidad de ver a creadores peruanos y mexicanos compartiendo pantalla. Por ahora, la consigna de Porcella es clara: avanzar con determinación y responder a la crítica con resultados.

