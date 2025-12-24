MVCS entrega 49 proyectos que mejoran la movilidad urbana y los espacios públicos

Durante el desarrollo de las obras se crearon cerca de 7.000 empleos. Foto: Andina

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) entregó este año 49 proyectos de movilidad urbana y espacios públicos en distintas zonas del país. Las intervenciones fueron ejecutadas a través del Programa Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB) y beneficiaron a más de 353 mil personas.

Las obras fueron desarrolladas por municipalidades locales en 16 regiones y comprendieron intervenciones en infraestructura vial y espacios de uso comunitario. Durante su ejecución se generaron alrededor de 7.000 puestos de trabajo.

Inversión y tipo de intervenciones

La inversión total destinada a estos proyectos ascendió a S/ 234 millones. Los recursos se orientaron al mejoramiento de pistas y veredas, así como a la construcción de losas multiusos, parques y plazas en zonas urbanas.

Las intervenciones incluyeron trabajos de accesibilidad y adecuación de vías, además de la habilitación de espacios de uso público para actividades recreativas y comunitarias.

Los proyectos comprendieron mejoras en la accesibilidad y el acondicionamiento de vías, así como la puesta en funcionamiento de áreas destinadas al uso público, recreativo y comunitario. Foto: Andina

Declaraciones del sector Vivienda

El titular del MVCS, Wilder Sifuentes, se refirió al alcance de las obras ejecutadas a nivel nacional. “Son proyectos que suman en muchos aspectos porque está demostrado que mejorar el ornato público fortalece la seguridad ciudadana, al brindar espacios iluminados para el tránsito y recreación de miles de familias, que con estas obras han visto mejorar su calidad de vida”, señaló.

Desde el sector se informó que las intervenciones se realizaron en coordinación con los gobiernos locales responsables de la ejecución de los proyectos.

Distribución regional de los proyectos

Al cierre del 2025, Puno concentró la mayor cantidad de obras culminadas, con 11 proyectos que beneficiaron a 75.784 ciudadanos. Lima registró siete obras entregadas, mientras que Huancavelica contabilizó seis proyectos finalizados.

Cajamarca, Huánuco y Junín concluyeron el año con cuatro proyectos cada una. En tanto, Ica, Piura y San Martín registraron dos obras ejecutadas, mientras que Áncash, Apurímac, Ayacucho, La Libertad, Lambayeque, Loreto y Tumbes culminaron el 2025 con una obra en cada región.

Al término del 2025, Puno lideró el número de obras finalizadas, con 11 proyectos que alcanzaron a 75.784 personas. Foto: ¿Y tú qué planes?

Proyectos destacados

Entre las intervenciones se encuentra el mejoramiento de infraestructura vial urbana en las asociaciones de viviendas Vista Hermosa, Las Flores, Venecia y La Florida, en el distrito Banda de Shilcayo, región San Martín. La obra demandó una inversión de S/ 9,4 millones y beneficia a más de 56 mil vecinos.

Asimismo, se ejecutó el mejoramiento de pistas y veredas en el distrito de Pillco Marca, en la región Huánuco. El proyecto incluyó pavimentación de calles, áreas verdes, señalización, construcción de veredas y sardineles, además de drenaje pluvial y muros de contención, con una inversión total de S/ 8,8 millones.