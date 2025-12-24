Perú

MVCS entrega 49 proyectos que mejoran la movilidad urbana y los espacios públicos

Las intervenciones, ejecutadas en 16 regiones a través del Programa Mejoramiento Integral de Barrios, beneficiaron a más de 353 mil personas y demandaron una inversión pública superior a S/ 234 millones

Guardar
Durante el desarrollo de las
Durante el desarrollo de las obras se crearon cerca de 7.000 empleos. Foto: Andina

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) entregó este año 49 proyectos de movilidad urbana y espacios públicos en distintas zonas del país. Las intervenciones fueron ejecutadas a través del Programa Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB) y beneficiaron a más de 353 mil personas.

Las obras fueron desarrolladas por municipalidades locales en 16 regiones y comprendieron intervenciones en infraestructura vial y espacios de uso comunitario. Durante su ejecución se generaron alrededor de 7.000 puestos de trabajo.

Inversión y tipo de intervenciones

La inversión total destinada a estos proyectos ascendió a S/ 234 millones. Los recursos se orientaron al mejoramiento de pistas y veredas, así como a la construcción de losas multiusos, parques y plazas en zonas urbanas.

Las intervenciones incluyeron trabajos de accesibilidad y adecuación de vías, además de la habilitación de espacios de uso público para actividades recreativas y comunitarias.

Los proyectos comprendieron mejoras en
Los proyectos comprendieron mejoras en la accesibilidad y el acondicionamiento de vías, así como la puesta en funcionamiento de áreas destinadas al uso público, recreativo y comunitario. Foto: Andina

Declaraciones del sector Vivienda

El titular del MVCS, Wilder Sifuentes, se refirió al alcance de las obras ejecutadas a nivel nacional. “Son proyectos que suman en muchos aspectos porque está demostrado que mejorar el ornato público fortalece la seguridad ciudadana, al brindar espacios iluminados para el tránsito y recreación de miles de familias, que con estas obras han visto mejorar su calidad de vida”, señaló.

Desde el sector se informó que las intervenciones se realizaron en coordinación con los gobiernos locales responsables de la ejecución de los proyectos.

Distribución regional de los proyectos

Al cierre del 2025, Puno concentró la mayor cantidad de obras culminadas, con 11 proyectos que beneficiaron a 75.784 ciudadanos. Lima registró siete obras entregadas, mientras que Huancavelica contabilizó seis proyectos finalizados.

Cajamarca, Huánuco y Junín concluyeron el año con cuatro proyectos cada una. En tanto, Ica, Piura y San Martín registraron dos obras ejecutadas, mientras que Áncash, Apurímac, Ayacucho, La Libertad, Lambayeque, Loreto y Tumbes culminaron el 2025 con una obra en cada región.

Al término del 2025, Puno
Al término del 2025, Puno lideró el número de obras finalizadas, con 11 proyectos que alcanzaron a 75.784 personas. Foto: ¿Y tú qué planes?

Proyectos destacados

Entre las intervenciones se encuentra el mejoramiento de infraestructura vial urbana en las asociaciones de viviendas Vista Hermosa, Las Flores, Venecia y La Florida, en el distrito Banda de Shilcayo, región San Martín. La obra demandó una inversión de S/ 9,4 millones y beneficia a más de 56 mil vecinos.

Asimismo, se ejecutó el mejoramiento de pistas y veredas en el distrito de Pillco Marca, en la región Huánuco. El proyecto incluyó pavimentación de calles, áreas verdes, señalización, construcción de veredas y sardineles, además de drenaje pluvial y muros de contención, con una inversión total de S/ 8,8 millones.

Temas Relacionados

Ministerio de ViviendaMVCSperu-economia

Más Noticias

Policía fallece en la víspera de Navidad tras recibir un disparo de su compañero en la vivienda que compartían en Trujillo

Las primeras investigaciones señalan un posible accidente como causa de la muerte de Edinson Castillo Gonzáles, un suboficial que apenas iniciaba su carrera, con solo cuatro meses desde su egreso

Policía fallece en la víspera

Perú designa como nuevos embajadores de Noruega y Finlandia a Rolando Ruiz y Renato Reyes

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú también nombró a Felix Chipoco como nuevo cónsul general de Madrid, España

Perú designa como nuevos embajadores

Emergencia en Cusco: huaico destruye puente de Oscobamba, bloquea vía Calca–Yanatile y deja viviendas afectadas

Las intensas lluvias registradas durante la madrugada provocaron el ingreso de lodo y agua a las viviendas, ocasionando la pérdida de enseres y poniendo en riesgo a varias familias del sector

Emergencia en Cusco: huaico destruye

Hugo García aclara cómo es su relación con Alessia Rovegno tras la ruptura: “Jamás voy a estar incómodo”

El modelo habló sin rodeos sobre su actual vínculo con la ex Miss Perú, asegurando que solo hay respeto y cero tensión entre ellos, incluso cuando coinciden en eventos y frente a los rumores de incómodos encuentros

Hugo García aclara cómo es

Elecciones 2026: Claudia Cisneros postulará al Parlamento Andino con el Partido Morado

La comunicadora remarcó que el Parlamento Andino es un espacio donde pueden impulsarse propuestas concretas y útiles para la población

Elecciones 2026: Claudia Cisneros postulará
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú designa como nuevos embajadores

Perú designa como nuevos embajadores de Noruega y Finlandia a Rolando Ruiz y Renato Reyes

Elecciones 2026: Claudia Cisneros postulará al Parlamento Andino con el Partido Morado

Derrames de petróleo: Congreso amplía padrón de damnificados y endurece la fiscalización ambiental

Martín Vizcarra organiza chocolatada navideña frente al penal de Barbadillo

Candidatos definitivos para las Elecciones 2026 se conocerán en marzo, como indica el cronograma electoral del JNE

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello despide a

María Pía Copello despide a su hijo Samuel en un viaje navideño inolvidable: “Ya no regresa con nosotros”

Magaly Medina pone en duda la Navidad de Karla Tarazona y Christian Domínguez: “¿Hasta cuándo durará?”

Romina Gachoy y Jean Paul Santa María se reconcilian tras fuerte crisis y posan junto a sus hijos: “La familia es lo primero”

Alicia Retto se muestra vulnerable previo a Navidad: “Me ayuda venir a trabajar y ocupar mi cabeza”

Conciertos Perú 2026: estos son los shows que habrá en todo el año

DEPORTES

Carlos Zambrano y su rotundo

Carlos Zambrano y su rotundo mensaje con el que transparenta su vínculo con Hernán Barcos en Alianza Lima: “No es mi amigo”

Universitario apuesta por el chileno Carlos Véliz para devolver al equipo femenino a la gloria nacional

“El gran pecado de Javier Rabanal es ser honesto y frontal, a veces cae mal”, la sincera opinión de periodista ecuatoriano sobre el DT de Universitario

Fichajes de Universitario 2026 EN VIVO: nuevos jugadores, rumores, renovaciones y salidas confirmadas

Ministro del Interior fue tajante sobre la Noche Crema y Noche Blanquiazul en la misma fecha: “No es prudente”