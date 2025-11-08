Korina Rivadeneira y Mario Hart estallan contra acusaciones de ser ‘malos padres’: “No hemos abandonado a nadie”

Korina Rivadeneira y Mario Hart estallan contra acusaciones de ser ‘malos padres’

Korina Rivadeneira y Mario Hart se encuentran en el ojo público tras un nuevo escándalo mediático que, esta vez, no tiene relación con su vida artística, sino con su rol como padres.

Una publicación en una cuneta Facebook los señaló de haber “abandonado a sus hijos”, luego de que ambos viajaran al extranjero por motivos personales y laborales.

La información, compartida por la cuenta “El vallenato también”, generó indignación en la pareja, que no dudó en salir al frente para defender su reputación y la integridad de su familia.

Mario Hart responde con indignación: “Páginas basura”

Mario Hart expresó su molestia a través de sus redes sociales. En un extenso mensaje, calificó como “irresponsables” a quienes difundieron el rumor sobre su paternidad.

“No entiendo el nivel de estupidez e irresponsabilidad de esta y muchas páginas más que se la han pasado toda la semana sacando titulares tendenciosos utilizando el viaje de Korina a Venezuela y ahora mi viaje a Brasil. ¿Es tan necesario generar este tipo de contenidos para buscar clicks?”, escribió.

El piloto y conductor aseguró que ha recibido mensajes de preocupación de amigos y seguidores, confundidos por la desinformación viral.

“No se imaginan la cantidad de personas que me han escrito preguntándome preocupadas qué ha pasado… y lo había dejado pasar, pero ya me harté. Redactores chichas, pónganse a trabajar de manera correcta, dejen de engañar y mal informar a la gente. ¡Páginas basura!”, remarcó con evidente fastidio.

Mario Hart estalla contra acusaciones de ser ‘malos padres'. IG

Los motivos del viaje de Mario Hart

El exchico reality se encuentra en Brasil cumpliendo compromisos con una marca automotriz y asistiendo a la Fórmula 1, evento que comparte en sus redes sociales.

El conductor de MQM (Mande quien mande) adelantó que regresará a Lima el próximo lunes (10 de noviembre), negando cualquier insinuación de abandono familiar.

En recientes declaraciones a 'Más Espectáculos’, Hart afirmó sentirse tranquilo con el viaje de su esposa a Venezuela y destacó que ambos mantienen contacto diario con sus hijos.

“Korina está feliz con su familia y nosotros hablamos todos los días por videollamada. Todo está en orden”, sostuvo.

Mario Hart en la Formula 1 de Brasil. IG

Korina Rivadeneira: “Estoy harta de que destruyan reputaciones por vistas”

Korina Rivadeneira no se quedó callada. Desde Venezuela, donde permanece temporalmente, replicó la publicación de su esposo y expresó su hartazgo por el manejo irresponsable de algunos medios y páginas de entretenimiento.

“Realmente son cero profesionales. Estoy harta de tantos titulares falsos, basura que se inventan destruyendo la vida de las personas para generar vistas”, escribió.

La conductora relató que este tipo de ataques no es nuevo para ella y que ha sufrido meses de desinformación y titulares malintencionados.

“No les interesó en lo absoluto destruirme e inventar redacciones, poniendo palabras que jamás dije. Qué pena que no sepan hacer un buen trabajo, qué poca humanidad, qué poca decencia y qué decepción de ‘profesionales’”, añadió en un extenso descargo.

Korina Rivadeneira estalla contra acusaciones de ser ‘malos padres. IG

¿Por qué viajó Korina Rivadeneira a Venezuela?

Aunque Korina no ha dado mayores detalles, fuentes cercanas confirmaron que su viaje responde a trámites personales y familiares que requerían su presencia física en su país natal.

La misma conductora de TV compartió una fotografía en la que mostraba su carnet de identificación venezolano y documentos administrativos, acompañada del texto: “Ahora sí, a lo que vinimos”.

Durante su estadía, Rivadeneira también compartió algunos de los problemas cotidianos que enfrenta Venezuela, como cortes de electricidad y largas filas en oficinas públicas.

“Colas y colas. Ayer se fue la luz, esperemos que no se vaya hoy. Es Venezuela”, escribió en una de sus historias.

Incluso relató que su familia quedó varada por un desperfecto mecánico en Caracas, aunque luego lograron resolver la situación.

Una pausa necesaria en medio del estrés

El viaje de Korina también estaría motivado por razones emocionales. A inicios de noviembre, la actriz reveló que fue diagnosticada con alopecia emocional, producto del estrés y la depresión. En ese contexto, decidió tomarse un descanso y reencontrarse con su familia, buscando fortalecer su salud mental y espiritual.

“No es un sentimiento, son millones. No sé cómo explicar lo que siento. De la mano de Dios en todo momento”, escribió antes de su vuelo a Caracas.

Su llegada al Aeropuerto Internacional de Maiquetía estuvo cargada de emoción:

“Me reencontré después de 10 años con mi hermana, mi sobrina, mi cuñado, mi abuelito. Gracias a eso me encontré también con mi mejor amiga de la infancia. Fue hermoso”, compartió en redes.

Korina Rivadeneira volvió a Venezuela tras una década y protagonizó un reencuentro lleno de emoción con su familia, mientras Mario Hart permanece en Lima sin pronunciarse. Infobae Perú / Captura: IG