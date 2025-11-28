Amazonas se enfrenta a inundaciones por intensas lluvias, familias afectadas y alerta máxima en varias comunidades

Las precipitaciones afectan con mayor fuerza a Amazonas. (Foto: Andina)

El distrito de Imaza, en la provincia de Bagua, región Amazonas, atraviesa un momento crítico tras el desborde del río Chiriaco y la activación de las quebradas Shushunga y Tuntungos a causa de las lluvias intensas registradas desde las 03:00 horas del viernes 28 de noviembre.

La información oficial brindada por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) precisa que al menos diez familias resultaron afectadas por el fenómeno climático, aunque no se reportan daños a la vida ni a la salud.

De acuerdo con el reporte preliminar del COER, la emergencia ha provocado importantes daños en infraestructura local. Se reporta la afectación a la institución educativa Fe y Alegría en la comunidad nativa de Wachapea, el colapso de un puente peatonal en Yangunga y la interrupción de un tramo vial entre Chiriaco y Nazareth.

Los cultivos de yuca, plátano y cacao también resultaron perjudicados, lo que supone un riesgo para los medios de vida de las familias en las comunidades rurales afectadas.

Ante el impacto de las lluvias y la crecida de los cause hídricos, la Municipalidad Distrital de Imaza empezó la ejecución de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para el registro en el SINPAD.

En forma coordinada, se dispuso el envío de maquinaria pesada como retroexcavadoras y volquetes, con apoyo de la Municipalidad Provincial de Bagua, estableciendo una estrategia de rehabilitación para permitir la circulación y minimizar riesgos adicionales.

Gráfico del COEN - INDECI.

Coordinación de emergencia y nuevo pronóstico de lluvias intensas

El COER Amazonas y otras autoridades regionales mantienen el monitoreo constante de la emergencia, articulando acciones con los sectores de Educación, Salud y Transportes para garantizar la respuesta oportuna a comunidades como Wachapea, Pakun, Shushunga y Nazareth.

Estas zonas, ubicadas en áreas de difícil acceso, requieren atención especial frente a las dificultades de comunicación y tránsito ocasionadas por el evento.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta, detallando que la sierra y la selva norte experimentarán lluvias de moderada a fuerte intensidad entre el jueves 27 y el sábado 29 de noviembre.

El pronóstico advierte sobre la posible repetición de episodios de activación de quebradas (nivel rojo), lo que incrementa la probabilidad de nuevos desbordes en diversas localidades.

En paralelo, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que las precipitaciones podrían extenderse a más provincias de las regiones de Amazonas, Cajamarca, Loreto, Piura y San Martín. Las autoridades recomiendan a la población cercana a ríos y quebradas seguir medidas de prevención, así como estar atenta a los comunicados oficiales.

El monitoreo en tiempo real y la cooperación interinstitucional buscan limitar el impacto de las actuales inundaciones y anticipar respuestas ante escenarios similares.

La temporada lluviosa en la Amazonía peruana representa un desafío permanente para las comunidades, cuyos medios de vida dependen a menudo de la estabilidad de ríos y caminos rurales. Los equipos técnicos mantienen presencia en las zonas más expuestas para atender las necesidades urgentes derivadas de estas lluvias intensas.