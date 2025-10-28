Rodrigo Sánchez Patiño sobre su papel en ‘Chavín de Huántar’: “Quise mostrar al héroe y al hombre que había detrás del comando”

El actor peruano revela cómo fue el proceso de investigación y el contacto con la familia de Juan Valer para lograr una interpretación auténtica y emotiva en la esperada película nacional (Edición: Carlos Díaz)

Rodrigo Sánchez Patiño se adentra en uno de los papeles más intensos de su carrera con la película ‘Chavín de Huántar’, que revive la célebre operación militar peruana de 1997.

En el filme, encarna al comando Juan Valer Sandoval, uno de los líderes del rescate de rehenes de la residencia japonesa, cuya vida y sacrificio marcaron un capítulo decisivo de la historia nacional.

En una conversación íntima e intensa con Infobae Perú, Sánchez Patiño revela los desafíos de representar a un héroe real, el proceso físico y emocional que implicó el rodaje y la importancia de narrar este episodio sin tintes políticos, sino desde una mirada humana que conecta el deber con la sensibilidad del soldado y del padre.

El reto de interpretar a un héroe sin perder la humanidad

El actor confiesa que lo más difícil fue construir un personaje real sin perder su humanidad. Entre el deber y el miedo, buscó reflejar al héroe y al padre que existían en Juan Valer. (Difusión)

Rodrigo Sánchez Patiño describe su acercamiento al personaje de Juan Valer como una experiencia exigente y profundamente emotiva. “Lo más difícil fue encontrar el equilibrio entre el soldado y el hombre, entre el comando que actúa y el padre que teme por su familia”, afirmó. Para él, el desafío no residía solo en la acción militar, sino en reflejar los miedos y dudas de un héroe real.

El actor explicó que la cinta no se limita al ámbito bélico, sino que aborda la dimensión humana de los comandos que participaron en la operación. “Me interesaba saber qué sentían, cómo convivían con el riesgo y el deber. Mostrar que detrás del uniforme había personas”, señaló. Esa dualidad —el guerrero y el ser humano— fue el eje sobre el cual construyó su personaje.

Sánchez Patiño destacó que no quiso imponer una mirada ideológica sobre su interpretación. “No hay carga política en mi trabajo. Lo abordé con respeto y responsabilidad, sin pensar en posiciones o juicios. Es una película de acción desde la perspectiva de los comandos, sin discursos políticos”, precisó.

El actor se sumergió en la historia con distancia y respeto, evitando juzgar los hechos. “Nunca me planteo un papel desde lo político. Mi trabajo es contar la historia de un hombre, no de una ideología”, afirmó.

Preparación intensa, personaje real

Con disciplina y rigor, el intérprete combinó ejercicio físico, entrenamiento táctico y una profunda conexión emocional con los familiares del héroe para dar vida a su personaje. (Difusión)

Para asumir el rol, el actor se sometió a un riguroso entrenamiento físico y técnico que duró varias semanas antes del rodaje. “Tuvimos un mes de preparación con entrenamientos de ingreso a espacios reducidos, manejo de armas reales, explosivos y protocolos militares”, explicó.

Acostumbrado a practicar deporte con regularidad, el intérprete reconoció que esta película exigió un nivel de precisión distinto. “He trabajado antes con armas, pero esto fue mucho más detallado. Aprendimos a manejarlas con respeto, a comprender su peso y su responsabilidad”, contó.

El equipo técnico recreó la dinámica militar con fidelidad, lo que permitió que las escenas fluyeran de manera natural. “No se trataba solo de que nos sintiéramos cómodos, sino de incorporar todo: el uniforme, el movimiento, la disciplina. Todo eso ayudaba a construir al personaje”, sostuvo.

Durante la filmación, Sánchez Patiño tuvo contacto directo con los familiares de Juan Valer, lo que enriqueció su interpretación. “Conversé con su esposa por teléfono y trabajé de cerca con Giovanni, su hijo, que también participa en la película. Me aproveché de esa cercanía en el buen sentido, preguntando, escuchando, buscando entender qué sentía su padre”, contó.

El vínculo emocional con la familia de Valer se convirtió en uno de los motores de su actuación. “Esa conexión fue vital. Había momentos donde la carga sentimental era muy fuerte. No solo actuaba, también recordaba que lo que estábamos contando fue real”, confesó.

La memoria del país desde el cine

Para Sánchez Patiño, la película representa un viaje a la memoria colectiva del país y una forma de rendir homenaje a quienes arriesgaron su vida sin esperar reconocimiento. (Difusión)

‘Chavín de Huántar’ revive un episodio crucial de la historia reciente del Perú. Para Sánchez Patiño, reencontrarse con los recuerdos de esa época fue conmovedor. “Yo estaba en cuarto de media cuando ocurrió la operación. Leer el guion me hizo revivir momentos del país, esa tensión que se respiraba. Fue como volver a mirar una época que marcó a todos”, recordó.

Sin embargo, el actor insiste en que el enfoque de la película no es político, sino humano. “No busca señalar culpables ni héroes absolutos. Es una historia de personas que tuvieron que tomar decisiones difíciles en un contexto extremo”, explicó.

El filme presenta el lado menos conocido de los protagonistas: sus familias, sus temores, su intimidad. “Creo que mucha gente no conocía esa parte. Había emoción y sacrificio detrás de cada comando. Eso es lo que más me impresionó y lo que intenté mostrar”, dijo.

Sánchez Patiño resaltó además la veracidad de ciertos pasajes de la trama, como el célebre túnel que permitió el ingreso de los comandos. “Fue idea de Juan Valer, y eso se refleja en la película. Hay momentos que son totalmente reales y que la gente reconocerá”, adelantó.

Una cinta de acción con alma peruana

El actor resalta que el filme marca un hito en el cine peruano al unir acción realista, emoción y respeto por la historia, sin discursos políticos ni artificios. (Difusión)

El actor define ‘Chavín de Huántar’ como una película de acción con identidad propia. “Es cine peruano de acción pura, algo que no se ha hecho con esta intensidad antes. Hay explosiones, armas, estrategia, pero también emoción y memoria”, señaló.

Sánchez Patiño subraya que el proyecto combina precisión técnica y sensibilidad narrativa. “Tiene una carga emotiva fuerte, pero al mismo tiempo es muy entretenida. Es cine hecho con respeto por nuestra historia”, dijo.

Durante la entrevista, expresó su entusiasmo por la reacción del público ante la preventa. “La gente está ansiosa por verla, y yo también. Aunque conozco la historia porque la grabé, verla completa, con sonido y ritmo, fue emocionante. Te ayuda a entender aún más lo que significó”, relató.

Para él, ‘Chavín de Huántar’ representa un punto de encuentro entre el cine nacional, la memoria histórica y la emoción del espectador. “No tengan miedo de ir a verla. Es una historia real, conmovedora y llena de acción. Si te gusta el cine, vale la pena vivirla en la pantalla grande”, concluyó con una sonrisa, antes de invitar al público a asistir desde el 30 de octubre.

El actor anima al público a ver una película que combina acción, emoción y fidelidad histórica, ofreciendo una nueva mirada sobre uno de los episodios más intensos del país (Edición: Carlos Díaz)