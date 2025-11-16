“Chavín de Huántar, el rescate del siglo” supera el millón de espectadores en el cine nacional

Este 30 de octubre se estrenará la película “Chavín de Huántar, el rescate del siglo”, y su traíler es un éxito en YouTube. (Crédito: YT/@@chavindehuantarcine)

La película “Chavín de Huántar, el rescate del siglo” ha superado el millón de espectadores en los cines de Perú, posicionándose como uno de los títulos más convocantes de 2025. El logro tiene impacto en una industria que busca consolidar una mayor presencia de producciones nacionales en la cartelera y que enfrenta el desafío de captar públicos masivos con historias del país.

El anuncio de este hito surgió a través de las redes sociales oficiales del filme, donde el equipo celebró el respaldo obtenido desde su estreno. En el comunicado, quienes participaron en la creación de la película agradecieron al público e hicieron énfasis en la dimensión social que ha alcanzado la producción.

“¡Ya somos UN MILLÓN de patriotas! En poco más de dos semanas, esa cantidad de espectadores ha ido a ver ‘Chavín de Huántar, el rescate del siglo’ a nivel nacional”.

supera el millón de espectadores en el cine nacional

“Las emociones en las salas sigue dando que hablar, convirtiendo a nuestra película, no solo en un tributo a nuestros héroes, sino también en un fenómeno social nunca antes visto en nuestro país. ¡Gracias por su apoyo y sigamos adelante!”, señala el post publicado que generó miles de reacciones entre los seguidores.

La cinta, bajo la dirección de Diego de León, narra el operativo especial que puso fin a la Crisis de la residencia del embajador de Japón en 1997, cuando un grupo de rehenes fue liberado tras permanecer 126 días en manos del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. La operación ejecutada por las Fuerzas Armadas se mantiene como una de las intervenciones más recordadas en la historia reciente de Perú, y el filme la revive a través de una mirada que mezcla la acción con una aproximación humana a los protagonistas.

Elenco, argumento y apuesta técnica

Rodrigo Sánchez Patiño lidera el elenco en el papel principal, acompañado de André Silva, Sergio Galliani, Connie Chaparro, Miguel Iza, Christian Esquivel y Carlos Thornton. Los actores exploran desde múltiples ángulos las vivencias tanto de los comandos militares como de los rehenes y sus familias.

El realismo logrado en la puesta en escena contó con la colaboración activa del Ejército Peruano, las Fuerzas Armadas y el Museo Chavín de Huántar. Las instituciones facilitaron locaciones auténticas, uniformes y asesoría técnica, aportando una fidelidad visual poco habitual en el cine nacional.

El fuerte respaldo del público se evidencia no solo en la cifra alcanzada, sino en la interacción constante en redes sociales y la cantidad de funciones con alta convocatoria. El fenómeno convierte a “Chavín de Huántar, el rescate del siglo” en referencia obligada para el cine peruano de los últimos años, y subraya la vigencia de relatos que abordan episodios centrales de la memoria colectiva.

Traíler de “Chavín de Huántar, el rescate del siglo” tiene casi dos millones de vistas en Youtube. (Fotocomposición: Infobae Perú/ Difusión/ Agencia Andina)

Películas peruanas más vistas en la historia

2013

¡Asu Mare! : Es la película peruana con más espectadores de todos los tiempos, alcanzando más de 3 millones en 2013.

2024:

Vaguito: Superó los 913,846 espectadores en la primera mitad del año, convirtiéndose en la más vista de ese periodo.

Vivo o muerto: Fue la película peruana con mejor desempeño en su primer fin de semana de estreno y ocupó el segundo lugar en el primer semestre de 2024, con 772,140 espectadores en total.

Chabuca: Alcanzó los 465,229 espectadores en 2024.

2025:

Soltera, Casada, Viuda, Divorciada 2: Actualmente lidera la taquilla de 2025 con cerca de 730 mil espectadores hasta la fecha.