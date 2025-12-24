Cae en Perú presunto feminicida buscado por Interpol: confesó asesinato de joven hallada en una maleta en playa de Ecuador

(Video: América Televisión)

La captura de un hombre con orden de arresto internacional por feminicidio se concretó este martes en la región Piura y reactivó un escalofriante caso que permanecía abierto desde 2022. El intervenido, que permaneció prófugo por más de tres años, es señalado como el presunto responsable del asesinato de una joven piurana ocurrido en Ecuador, crimen que generó repercusión binacional y activó alertas de búsqueda en distintos países de la región.

El hecho está vinculado al asesinato de Sandra Villena Manrique, joven natural de Piura cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta en un hotel de la provincia de Santa Elena, en Ecuador, en octubre de 2022.

Captura en Piura de acusado por feminicidio ocurrido en Ecuador

Agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) lograron la captura de Vicente Michael Palomino Rosales, sindicado como presunto autor del feminicidio de Sandra Villena, ocurrido en territorio ecuatoriano. La intervención se produjo alrededor de la una de la tarde en la avenida Raúl Mata La Cruz, a la altura del asentamiento humano Villa Alta, en el distrito Veintiséis de Octubre, cuando el sujeto salía de una vivienda con dirección a una tienda cercana.

De acuerdo con información policial, la operación estuvo a cargo del Área de Ciberdelincuencia de la Divincri de Piura, en coordinación con la Dirección de Inteligencia y la Dirección de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional del Perú (PNP). El trabajo conjunto permitió ubicar al requerido, quien figuraba como prófugo de la justicia desde el año 2022.

Tras su detención, Palomino Rosales fue trasladado al complejo policial Roberto Morales Rojas, donde se realizan las diligencias correspondientes. El intervenido contaba con una orden de captura internacional, conocida como Notificación Roja de Interpol, además de una requisitoria vigente en el sistema Esinpol, lo que confirma que era buscado de manera oficial por las autoridades ecuatorianas.

Fuentes policiales señalaron que la captura se concretó luego de un seguimiento discreto, tomando en cuenta información actualizada sobre su identidad y movimientos recientes. Meses atrás, ya se había advertido que el sujeto habría renovado su Documento Nacional de Identidad en 2025, lo que permitió confirmar su permanencia en territorio peruano y activar nuevas alertas de búsqueda.

El crimen de Sandra Villena y el proceso de extradición

El caso de Sandra Villena Manrique, de 32 años, se remonta al 26 de octubre de 2022, cuando personal de un hostal ubicado en la provincia de Santa Elena, Ecuador, alertó a las autoridades tras percibir un fuerte olor proveniente de una de las habitaciones. Al ingresar, encontraron una maleta debajo de la cama que contenía el cuerpo de la joven piurana.

Investigaciones iniciales determinaron que Sandra había llegado al balneario ecuatoriano de Montañita junto a su pareja, Vicente Palomino Rosales, días antes del hallazgo. Cámaras de seguridad del establecimiento registraron al hombre retirándose solo del hostal, luego de solicitar la ampliación de la reserva y rechazar el servicio de limpieza.

Las autoridades ecuatorianas establecieron que la causa de la muerte habría sido asfixia, según los informes forenses difundidos en ese momento. El crimen generó conmoción tanto en Ecuador como en Perú, y dio inicio a una serie de diligencias judiciales y pedidos de cooperación internacional.

En abril de 2025, la justicia ecuatoriana formalizó el pedido de extradición de Vicente Palomino Rosales ante las autoridades peruanas, solicitud que fue canalizada a través de los mecanismos legales vigentes entre ambos países. Dicho requerimiento se sustentó en las pruebas recopiladas durante la investigación y en la condición de prófugo del imputado.

Familiares de la víctima habían denunciado públicamente que el acusado habría modificado su apariencia física para evitar ser reconocido, lo que complicó su localización durante varios meses. Además, el caso se mantuvo activo en los sistemas de alerta internacional, lo que permitió que, finalmente, se ejecutara la captura en Piura.

Con la detención concretada, se iniciaron los trámites correspondientes para su extradición a Ecuador, donde Palomino Rosales deberá enfrentar el proceso judicial por el presunto delito de feminicidio, conforme a la legislación del país vecino. El procedimiento será evaluado por las instancias judiciales peruanas, en coordinación con las autoridades ecuatorianas, en el marco de los tratados internacionales vigentes.