Municipalidad de La Molina lanza última convocatoria laboral del 2025 con sueldos de hasta S/ 8.000: conoce cómo postular

La oferta incluye oportunidades para distintos niveles de formación. Por ejemplo, se han habilitado vacantes para personal con secundaria completa, así como plazas dirigidas a egresados técnicos, bachilleres y titulados universitarios

La Municipalidad de La Molina lanzó una nueva convocatoria CAS diciembre 2025, dirigida a personas con secundaria completa, egresados técnicos, bachilleres y titulados universitarios. En total, se ofrecen 10 plazas para distintos perfiles profesionales y operativos, con remuneraciones que van desde S/ 2.000 hasta S/ 8.000, según el cargo. Las vacantes están disponibles para laborar en Lima y la postulación estará vigente hasta el 29 de diciembre de 2025.

Esta convocatoria representa una oportunidad para quienes buscan incorporarse al sector público bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS). Los puestos están orientados a áreas clave como Derecho, Ingeniería, Arquitectura, Administración, Informática y gestión de riesgos, además de cargos operativos. La municipalidad recomienda revisar cuidadosamente las bases específicas de cada puesto, así como los anexos y formatos obligatorios, antes de iniciar el proceso de inscripción.

Sueldos, modalidad de contrato y perfiles requeridos

De acuerdo con la información oficial, todas las plazas se rigen bajo el régimen CAS, con jornadas y funciones establecidas en las bases. Los salarios varían según la responsabilidad del cargo y el nivel de especialización requerido, oscilando entre S/ 2.000 y S/ 8.000 mensuales.

La oferta incluye oportunidades para distintos niveles de formación. Por ejemplo, se han habilitado vacantes para personal con secundaria completa, como el puesto de Operador de Módulo del Centro de Operaciones de Emergencia Distrital, así como plazas dirigidas a egresados técnicos en Archivística, Secretariado, Administración o Computación. Asimismo, se consideran bachilleres y titulados universitarios en carreras como Derecho, Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas.

En todos los casos, los postulantes deben cumplir estrictamente con los requisitos académicos y de experiencia señalados en cada perfil, ya que estos serán verificados durante las etapas de evaluación. La municipalidad ha precisado que la omisión de documentos o el incumplimiento de las condiciones establecidas puede descalificar automáticamente al candidato.

¿Qué vacantes ofrece la Municipalidad de La Molina?

La convocatoria CAS N.° 016 contempla los siguientes puestos de trabajo:

  • Especialista Legal (1 vacante): dirigido a profesionales titulados en Derecho. Ofrece una remuneración de S/ 6.000 y labores en Lima.
  • Analista en Soporte Técnico (1 vacante): requiere grado de bachiller en Ingeniería de Sistemas o carreras afines. El sueldo asciende a S/ 3.800.
  • Coordinador de Gestión del Riesgo de Desastres (1 vacante): para titulados en Arquitectura, Administración, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial o afines. Es uno de los cargos mejor remunerados, con S/ 7.700 mensuales.
  • Operador de Módulo del Centro de Operaciones de Emergencia Distrital (3 vacantes): orientado a personas con secundaria completa. La remuneración es de S/ 2.000.
  • Especialista Legal en Procedimiento Administrativo Disciplinario (1 vacante): requiere título profesional en Derecho y ofrece un sueldo de S/ 5.000.
  • Auxiliar de Archivo (1 vacante): para egresados técnicos en Archivística, Secretariado, Administración, Computación e Informática o carreras afines. Remuneración de S/ 2.000.
  • Especialista en Licencias y Proyectos (1 vacante): dirigido a titulados en Arquitectura, Ingeniería Civil o afines, con un sueldo de S/ 4.500.
  • Especialista Legal (1 vacante adicional): para abogados titulados, con una de las remuneraciones más altas de la convocatoria: S/ 8.000.

Todas las plazas tienen como fecha límite de postulación el 29 de diciembre de 2025.

¿Cómo postular a la convocatoria CAS 2025?

Las personas interesadas deben ingresar a la plataforma o portal habilitado por la Municipalidad de La Molina y descargar las bases correspondientes a cada puesto. En estos documentos se detallan las etapas del proceso, los criterios de evaluación, el cronograma oficial y los formatos obligatorios que deben adjuntarse.

El proceso suele incluir la evaluación curricular, seguida de entrevistas y/o pruebas técnicas, según el cargo. Es fundamental verificar que toda la documentación esté completa y correctamente firmada antes de enviarla, ya que no se aceptan subsanaciones fuera de plazo.

Finalmente, la municipalidad recuerda que esta convocatoria se encuentra vigente solo hasta el 29 de diciembre, por lo que recomienda no esperar al último día para postular. Para quienes buscan estabilidad temporal, experiencia en gestión pública y remuneraciones competitivas, esta convocatoria CAS se perfila como una alternativa atractiva en el cierre del año 2025.

