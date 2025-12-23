Perú

MML ejecuta la carta fianza de Rutas de Lima: US$ 40 millones para atender la Panamericana Sur

Renzo Reggiardo explicó que los fondos fueron transferidos a un fideicomiso y el dinero será usado exclusivamente para brindar la atención a los usuarios en las vías

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anuncia el 'Plan Verano 2026', una iniciativa para garantizar la seguridad y los servicios en las carreteras tras el abandono de la concesionaria. Se desplegará una flota de grúas, ambulancias, motos y drones para el auxilio vial.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ejecutó la carta fianza de Rutas de Lima por US$ 40 millones tras constatar el incumplimiento de obligaciones contractuales por parte de la empresa concesionaria, que abandonó la operación de las vías concesionadas a inicios de diciembre. El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, confirmó que la comuna cuenta con los recursos necesarios para asumir la gestión de la infraestructura vial sin recurrir al cobro de peajes, prohibido por mandato judicial.

“Esta es una primicia que les doy a los señores de la prensa, porque hemos ejecutado la carta fianza que teníamos precisamente por el incumplimiento en el que incurrió la empresa concesionaria”, declaró el burgomaestre. Precisó que el monto será destinado exclusivamente a cubrir las necesidades derivadas de la administración de las vías y garantizar el servicio que merece la población.

Reggiardo remarcó que la medida responde a un procedimiento legal y técnico, activado luego de que la empresa decidiera retirarse de la concesión. “Nosotros lo que estamos haciendo es atender las necesidades de la población producto del abandono de una empresa privada que tenía la concesión de las vías, pero que decidió abandonarlo a comienzos de diciembre y que ha sido de público conocimiento para todos”, sostuvo.

Incumplimiento contractual y activación de la garantía

La ejecución de la carta fianza se produjo luego de que la MML verificara el incumplimiento de las obligaciones contractuales de la concesionaria, situación que derivó en la caducidad del contrato del proyecto Vías Nuevas de Lima. La comuna sustentó su decisión en informes técnicos que evidenciaron el desamparo de las vías concesionadas y la imposibilidad de la empresa de continuar prestando el servicio.

En ese contexto, la municipalidad solicitó al banco emisor la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, por un monto de US$ 40 millones, conforme al marco legal vigente. Reggiardo destacó la rapidez con la que se concretó el procedimiento. “Hemos ejecutado esa carta fianza, que agradecemos al banco que nos ha tomado rápidamente las acciones correspondientes, porque así lo establece el marco legal”, indicó.

El alcalde subrayó que esta decisión permite a la comuna contar con respaldo financiero inmediato para asumir la gestión de las vías, sin trasladar costos a los usuarios. Afirmó que los problemas económicos alegados por la empresa fueron consecuencia de decisiones propias y que el contrato vigente resultaba lesivo para el interés público.

Recursos garantizados y rechazo al cobro de peajes

Reggiardo fue enfático en rechazar los cuestionamientos sobre la sostenibilidad financiera de la gestión municipal tras la salida de la concesionaria. “Que se quede tranquila la población porque nosotros tenemos los fondos para cubrir, precisamente, todas las necesidades”, afirmó, al insistir en que la ejecución de la carta fianza asegura los recursos necesarios para atender la infraestructura vial.

Asimismo, descartó de manera tajante cualquier posibilidad de restablecer el cobro de peajes. “Nosotros no estamos autorizados a cobrar peajes por mandato judicial. Que quede claro”, señaló. Añadió que plantear esa alternativa demuestra desconocimiento del proceso legal en curso. “Aquellos que, tal vez por desconocimiento, comentan que mejor sería cobrar el peaje… no están realmente empapados del tema”, sostuvo.

El alcalde precisó que la ejecución de la garantía permite cubrir los costos sin afectar el presupuesto de la Municipalidad Metropolitana de Lima. “Hoy permitimos tener los recursos para administrar las vías de forma eficiente sin afectar el presupuesto de la Municipalidad Metropolitana de Lima”, concluyó.

