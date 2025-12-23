Perú

Magaly Medina planea operarse el rostro a los 62 años y será a inicios del 2026: “Llegará más renovada que nunca”

La periodista lo confirmó al repasar los mejores momentos de su pódcast en Magaly TV La Firme

La conductora aclaró que solo se ha operado la nariz y las orejas y que su próxima cirugía será en 2026. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En una edición grabada del 22 de diciembre de Magaly TV La Firme, Magaly Medina volvió a captar la atención de su audiencia al rememorar una revelación contundente que no pasó desapercibida.

Lejos de centrarse en la polémica habitual del espectáculo, la conductora apostó esta noche por una recopilación de todos los pódcast que ha realizado bajo el sello de Magaly Medina, el pódcast, espacio digital que le ha permitido mostrarse desde una faceta más íntima y reflexiva.

Durante este repaso, Magaly fue destacando los episodios que mayor impacto tuvieron entre sus seguidores, aquellos que generaron conversación, sorpresa y debate en redes sociales. Sin embargo, hubo uno que, según se señaló en el propio programa, marcó la agenda y llamó poderosamente la atención del público.

Magaly Medina desmiente cirugías múltiples
Magaly Medina vuelve renovada este 2026

Se trató del capítulo en el que la periodista decidió entrevistarse a sí misma, una propuesta poco convencional que terminó convirtiéndose en una de sus confesiones más personales.

En una nota preparada por Magaly TV La Firme, se recordó cómo inició aquel episodio del pódcast. “Hola, bienvenidos a Magaly Medina, el pódcast. Esta vez me voy a entrevistar a mí misma”, se le escucha decir en la grabación, dejando claro desde el primer momento que no se trataba de una charla ligera, sino de una conversación frontal consigo misma, sin concesiones ni filtros.

La pregunta central llegó de inmediato, con el estilo directo que caracteriza a la conductora desde hace décadas. “¿Te piensas operar la cara?”, se consultó, para responder sin rodeos: “Sí, me quiero operar la cara, ya lo he dicho, porque ya me toca”.

Magaly Medina desmiente cirugías múltiples
En ese contexto, Magaly Medina, quien actualmente tiene 62 años, explicó que su determinación no responde a una obsesión con la juventud, sino a una evaluación honesta del paso del tiempo.

Durante el pódcast, aclaró que existe una creencia extendida de que se ha sometido a múltiples cirugías faciales, algo que decidió desmentir de manera categórica. “Aunque la gente piense que me he operado cincuenta mil veces la cara, no es así”, afirmó, poniendo paños fríos a una especulación constante.

La conductora detalló con precisión cuáles han sido las únicas intervenciones quirúrgicas que se ha realizado en el rostro. “En la cara solo me he tocado la nariz y las orejas, pero más nada, ¿no?”, señaló, descartando cualquier otro procedimiento invasivo. Según explicó, todo lo demás forma parte de tratamientos estéticos no quirúrgicos orientados al cuidado de la piel.

En esa misma línea, Magaly enumeró los métodos que ha utilizado para mantener su apariencia a lo largo de los años. “Todo lo que he hecho siempre ha sido ponerme bioestimuladores, me he puesto Jalupro, me he puesto encima… Todo lo que sea para mantener la piel firme, además de mis tratamientos”, explicó. Con estas palabras, dejó en claro que su imagen ha sido el resultado de constancia y prevención, más que de cirugías reiteradas.

Magaly Medina desmiente cirugías múltiples
“Nunca me ha operado la cara”

No obstante, la periodista reconoció que hay cambios que ningún tratamiento logra detener por completo. Con una sinceridad que fue destacada durante el programa grabado del 22 de diciembre, habló del envejecimiento sin dramatismos. “Pero creo que ya a mis sesenta y dos años ya se ha caído la piel, el músculo está fuera de su lugar. Yo he pensado que ya es hora”, confesó, en una de las frases más contundentes del episodio.

Durante la recopilación emitida en Magaly TV La Firme, la conductora se encargó de recalcar un punto clave para evitar interpretaciones erróneas. Aclaró que esta cirugía facial no será inmediata, sino que está proyectada para el año 2026. De esta manera, precisó que se trata de una decisión tomada con calma, sin urgencias y plenamente meditada, descartando cualquier intervención próxima.

El segmento cerró con un comentario en tono ligero que reforzó esa idea de espera. “Ahora esperemos al 2026, porque un pajarito nos ha contado que mi tía se las trae y llegará más renovada que nunca”, se escuchó a la voz en off del programa.

Magaly Medina desmiente cirugías múltiples
