Magaly Medina llama ‘cobarde’ a Christian Domínguez por no asistir a su programa junto a su orquesta: “¿No es el dueño?”

La conductora cuestionó que el líder de La Gran Orquesta Internacional no llegara al set de Magaly TV La Firme

La periodista aseguró que el cantante evitó enfrentar preguntas incómodas en vivo. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En una edición cargada de ironía, Magaly Medina volvió a dar que hablar al arremeter públicamente contra Christian Domínguez durante la emisión de Magaly TV La Firme del lunes 22 de diciembre.

La conductora no ocultó su molestia al enterarse, en pleno inicio del programa, de que La Gran Orquesta Internacional, agrupación liderada por el cantante y pareja de Karla Tarazona, llegaría al set sin la presencia de su figura principal.

La noche comenzó con ritmo de cumbia, cuando la producción anunció la llegada de los integrantes de La Gran Orquesta Internacional. Sin embargo, apenas escuchó el nombre del grupo, Magaly reaccionó con sorpresa. “¿La Gran Orquesta?”, preguntó con evidente extrañeza, dejando entrever que no tenía claro quiénes estarían presentes en el set.

Magaly explota en vivo contra
Segundos después, fue directa al punto que realmente le interesaba: la presencia —o ausencia— de Christian Domínguez. “¿Y viene Domínguez?, ¿por qué no viene?”, lanzó en vivo, mirando a su equipo de producción.

Al confirmarse que el cantante no asistiría y que solo acudirían los demás integrantes de la agrupación, el tono de la conductora cambió radicalmente. Visiblemente incómoda, Magaly no dudó en calificar la decisión como una actitud evasiva.

“¿Qué cobarde no?”, expresó sin rodeos, marcando el inicio de una crítica frontal. Para la periodista, no había justificación válida para que el líder del grupo se ausentara de una presentación televisiva de ese calibre.

Magaly explota en vivo contra
La conductora fue más allá y cuestionó el rol de Domínguez dentro de su propia orquesta. “Claro, pues, debería venir. ¿Por qué manda a su orquesta sola?, ¿no es el dueño, el propietario, el cantante?”, sentenció, dejando claro que, desde su perspectiva, el artista tenía la responsabilidad de dar la cara.

Este nuevo episodio no surge en un vacío. En los últimos días, Magaly Medina ha sido especialmente crítica con Christian Domínguez, a quien ha señalado en más de una ocasión por actitudes que, a su juicio, contradicen la imagen de cambio que el cantante intenta proyectar.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando la periodista analizó su comportamiento durante una presentación de modelos en el programa Todo se filtra. En aquella oportunidad, Magaly cuestionó que Domínguez evitara mirar a las participantes, aclarando que ese gesto no significaba, necesariamente, una transformación personal.

Magaly explota en vivo contra
“A todas les promete matrimonio”

“Que no las mire no quiere decir que haya cambiado”, comentó en su momento la conductora, dejando en claro que no cree en cambios superficiales ni en gestos calculados para limpiar una imagen pública. Para ella, la historia personal del cantante pesa más que cualquier intento reciente por mostrarse distinto ante las cámaras.

Las críticas no quedaron allí. Días después, Magaly Medina también puso en duda las intenciones matrimoniales de Christian Domínguez tras difundirse imágenes del cantante en una joyería. Mientras algunos interpretaron la escena como una señal de compromiso con Karla Tarazona, la conductora fue tajante al descartar esa posibilidad. Según recordó en su programa, el artista ha repetido el mismo discurso con todas sus exparejas.

“A todas sus parejas les ha ofrecido matrimonio, a todas sus parejas las ha llamado mi señora, a todas sus parejas les ha dicho…”, expresó Magaly, dejando la frase inconclusa, pero con un mensaje claro: para ella, las promesas de boda de Domínguez carecen de credibilidad. En su análisis, el patrón se repite y las palabras pierden valor cuando no se traducen en hechos concretos.

Karla Tarazona y Christian Domínguez
