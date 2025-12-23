Laura Bozzo explota y casi se va a los golpes contra participante en reality chileno: “Tú no eres nadie, muerto de hambre”

Una acalorada discusión personal entre Laura Bozzo y Luis Mateucci, con gritos e insultos, sorprendieron a todos los participantes del reality chileno 'El Internado'. Video: Mage Chile

Un violento altercado interrumpió la calma en ‘El Internado’, el reality chileno que reúne a figuras internacionales, cuando Laura Bozzo desató una serie de insultos que casi escalaron a la agresión física contra Luis Mateucci. El episodio, registrado durante la Asamblea del Fuego y ampliamente difundido por medios chilenos, desplegó el carácter frontal de la polémica conductora peruana ante las cámaras, y dejó a la producción en estado de máxima tensión.

Laura Bozzo protagoniza un violento altercado con Luis Mateucci en ‘El Internado’

La confrontación tuvo lugar cuando la dinámica de convivencia del programa se tornó más tensa y los desacuerdos entre equipos pasaron del plano culinario al personal. La situación se desbordó tras una discusión sobre nominaciones: Mateucci encaró a Bozzo y acusó: “Ves lo que quieres ver. ¿Sos la única dueña de la verdad?”, mientras ella reclamó entre gritos el respeto a su figura dentro del show.

Tras varios intercambios verbales, la situación escaló. Laura Bozzo abandonó su lugar para acercarse de forma desafiante a su adversario y sentenció: “Yo soy la estrella y tú no eres nadie, un día quisieras estar en mis zapatos, pende** muerto de hambre”. Las cámaras captaron cómo la animadora empuñó su mano y lanzó la advertencia: “No me grites o te doy un trompón”, se le escucha decir a la exconductora de televisión.

Luis Mateucci reaccionó de inmediato y endureció el tono de la discusión. El participante argentino respondió: “A mí no me levantes la mano. No me la levantó ni mi mamá y me la vas a venir a levantar vos”, atinó a responderle.

Durante el enfrentamiento, los demás integrantes debieron intervenir para evitar que la situación derivase en un contacto físico directo. El conductor del segmento, Fran García-Huidobro, y otros compañeros acudieron a separar a Bozzo y calmar los ánimos en el set.

La secuencia de insultos y desafíos quedó registrada de forma íntegra por las cámaras del reality. Bozzo, fiel a su estilo provocador, reiteró su posición ante todos en el programa: “Te la levanto, hago lo que me canten las bolas porque yo soy una estrella de acá”.

Confesiones personales y peleas marcan la participación polémica de Laura Bozzo en el reality chileno

A lo largo de la temporada, la presencia de Laura Bozzo en ‘El Internado’ se caracterizó por actitudes polémicas dentro y fuera de la competencia. Durante sus primeras semanas en el reality, Bozzo ya había advertido que no toleraría faltas de respeto ligadas a su edad, llegando a declararse ante las cámaras: “Que me ofendan por lo que soy, pero no por la edad que tengo”.

Junto a conflictos, la presentadora también reveló pasajes de su vida personal en busca de mantener la atención del público. En una sesión de hace algunas semanas, en el reality, Bozzo admitió entre risas una infidelidad cometida durante su relación con Cristian Zuárez, argumentando: “Le puse los cuernos, pero por si acaso”. La conductora explicó que sus celos durante una etapa de arresto domiciliario derivaron en conductas impulsivas motivadas por rumores no verificados.

Luis Mateucci responde con dureza a los ataques de Laura Bozzo.

El entorno de ‘El Internado’ combina la presión de la competencia en cocina con la convivencia forzada, una fórmula que ya había puesto en evidencia la facilidad con la que los roces personales se traducían en brutales enfrentamientos. En la misma línea, figuras como Paloma Fiuza y el chef peruano Luciano Mazzetti reconocieron la dificultad de lidiar con la dinámica del grupo, mientras los jueces del reality, liderados por Mazzetti, mantuvieron una postura exigente con los concursantes, como explicó el propio chef a Mega cuando evaluó: “El otro día sí me tuve que sacar unas cuantas cosas de la boca, porque realmente cocinan terrible... de asco”.

A pesar del escándalo, el desarrollo de El Internado continuó, manteniendo la exposición de sus protagonistas y consolidando a Bozzo como una de las figuras más controversiales del formato.