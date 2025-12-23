Perú

Laura Bozzo explota y casi se va a los golpes contra participante en reality chileno: “Tú no eres nadie, muerto de hambre”

La presentadora y abogada peruana expuso una vez más su temperamento irrefrenable frente a otros concursantes, protagonizando un tenso momento cargado de insultos y frases que sacudieron el programa ‘El Internado’

Guardar
Una acalorada discusión personal entre Laura Bozzo y Luis Mateucci, con gritos e insultos, sorprendieron a todos los participantes del reality chileno 'El Internado'. Video: Mage Chile

Un violento altercado interrumpió la calma en ‘El Internado’, el reality chileno que reúne a figuras internacionales, cuando Laura Bozzo desató una serie de insultos que casi escalaron a la agresión física contra Luis Mateucci. El episodio, registrado durante la Asamblea del Fuego y ampliamente difundido por medios chilenos, desplegó el carácter frontal de la polémica conductora peruana ante las cámaras, y dejó a la producción en estado de máxima tensión.

Laura Bozzo protagoniza un violento altercado con Luis Mateucci en ‘El Internado’

La confrontación tuvo lugar cuando la dinámica de convivencia del programa se tornó más tensa y los desacuerdos entre equipos pasaron del plano culinario al personal. La situación se desbordó tras una discusión sobre nominaciones: Mateucci encaró a Bozzo y acusó: “Ves lo que quieres ver. ¿Sos la única dueña de la verdad?”, mientras ella reclamó entre gritos el respeto a su figura dentro del show.

Tras varios intercambios verbales, la situación escaló. Laura Bozzo abandonó su lugar para acercarse de forma desafiante a su adversario y sentenció: “Yo soy la estrella y tú no eres nadie, un día quisieras estar en mis zapatos, pende** muerto de hambre”. Las cámaras captaron cómo la animadora empuñó su mano y lanzó la advertencia: “No me grites o te doy un trompón”, se le escucha decir a la exconductora de televisión.

Luis Mateucci reaccionó de inmediato y endureció el tono de la discusión. El participante argentino respondió: “A mí no me levantes la mano. No me la levantó ni mi mamá y me la vas a venir a levantar vos”, atinó a responderle.

Laura Bozzo protagoniza un violento
Laura Bozzo protagoniza un violento altercado con Luis Mateucci.

Durante el enfrentamiento, los demás integrantes debieron intervenir para evitar que la situación derivase en un contacto físico directo. El conductor del segmento, Fran García-Huidobro, y otros compañeros acudieron a separar a Bozzo y calmar los ánimos en el set.

La secuencia de insultos y desafíos quedó registrada de forma íntegra por las cámaras del reality. Bozzo, fiel a su estilo provocador, reiteró su posición ante todos en el programa: “Te la levanto, hago lo que me canten las bolas porque yo soy una estrella de acá”.

Confesiones personales y peleas marcan la participación polémica de Laura Bozzo en el reality chileno

A lo largo de la temporada, la presencia de Laura Bozzo en ‘El Internado’ se caracterizó por actitudes polémicas dentro y fuera de la competencia. Durante sus primeras semanas en el reality, Bozzo ya había advertido que no toleraría faltas de respeto ligadas a su edad, llegando a declararse ante las cámaras: “Que me ofendan por lo que soy, pero no por la edad que tengo”.

Junto a conflictos, la presentadora también reveló pasajes de su vida personal en busca de mantener la atención del público. En una sesión de hace algunas semanas, en el reality, Bozzo admitió entre risas una infidelidad cometida durante su relación con Cristian Zuárez, argumentando: “Le puse los cuernos, pero por si acaso”. La conductora explicó que sus celos durante una etapa de arresto domiciliario derivaron en conductas impulsivas motivadas por rumores no verificados.

Luis Mateucci responde con dureza
Luis Mateucci responde con dureza a los ataques de Laura Bozzo.

El entorno de ‘El Internado’ combina la presión de la competencia en cocina con la convivencia forzada, una fórmula que ya había puesto en evidencia la facilidad con la que los roces personales se traducían en brutales enfrentamientos. En la misma línea, figuras como Paloma Fiuza y el chef peruano Luciano Mazzetti reconocieron la dificultad de lidiar con la dinámica del grupo, mientras los jueces del reality, liderados por Mazzetti, mantuvieron una postura exigente con los concursantes, como explicó el propio chef a Mega cuando evaluó: “El otro día sí me tuve que sacar unas cuantas cosas de la boca, porque realmente cocinan terrible... de asco”.

A pesar del escándalo, el desarrollo de El Internado continuó, manteniendo la exposición de sus protagonistas y consolidando a Bozzo como una de las figuras más controversiales del formato.

Temas Relacionados

Laura BozzoLuis MateucciEl Internadoperu-entretenimiento

Más Noticias

Matrícula escolar 2026 en Perú: ¿Desde cuándo y cómo solicitar vacantes en colegios estatales? Minedu responde

La matrícula escolar 2026 se realizará en dos modalidades: presencial en colegios públicos y digital en zonas seleccionadas del país

Matrícula escolar 2026 en Perú:

¿Centros comerciales tendrán horario extendido por Navidad? Esta será su hora de cierre mañana 24 de diciembre

La mayoría de los establecimientos en Lima y Callao disminuirá su horario nocturno tras haber extendido la atención hasta las 11 p.m. previamente, permitiendo que el personal participe de las celebraciones y que el flujo de visitantes se organice mejor

¿Centros comerciales tendrán horario extendido

Renovación de la Energía Nuclear en el Perú: prueba de las capacidades nacionales para la generación de tecnologías complejas

El incremento de las capacidades operativas y logísticas de la energía nuclear en el Perú apuntan a diferentes horizontes al colocarnos a la vanguardia de esta tecnología en la región

Renovación de la Energía Nuclear

JEE admite la cuarta candidatura presidencial de Keiko Fujimori y abre periodo de tachas en su contra

Lista de la lideresa de Fuerza Popular cumplió con los requisitos formales y ahora cualquier ciudadano podrá pedir su exclusión

JEE admite la cuarta candidatura

¿Ya no será necesario llevar el producto “sellado, nuevo y sin señales de uso” para pedir el cambio? Indecopi sanciona a Oechsle por cláusula abusiva

El organismo resolvió que la política de cambios y devoluciones de la firma vulneraba derechos al exigir requisitos excesivos a los consumidores, quienes ahora deberán ser informados sobre los cambios en el plazo establecido

¿Ya no será necesario llevar
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JEE admite la cuarta candidatura

JEE admite la cuarta candidatura presidencial de Keiko Fujimori y abre periodo de tachas en su contra

Mamá de Betssy Chávez postula al Senado junto a Guido Bellido y otros ex Perú Libre en Podemos Perú

Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima, postula al Senado con Libertad Popular

JNE cierra hoy el registro de fórmulas presidenciales para las Elecciones 2026: candidatos solo tienen hasta las 23:59:59

¿Se acabaron las vacaciones? Candidato de APP aclara si César Acuña seguirá viajando si es elegido como presidente en Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Imitadora de Michael Jackson ganó

Imitadora de Michael Jackson ganó la final ‘Yo Soy’ 2025 y se llevó 20 mil soles al derrotar a Green Day y Alejandra Guzmán

Daniel Marquina tiene polémico comentario sobre el contenido de Carlitos TV: “Hace farándula para pobres”

Mónica Zevallos sería el ‘jale’ estrella de Panamericana TV en 2026 y revelan el desplante que le hicieron en la preventa

Christian Meier regresa a Lima con show exclusivo en el Gran Teatro Nacional: así podrás conseguir las entradas

Ric La Torre confirma su salida de Ouke: “surgió la oportunidad y me pareció atractiva en todo sentido”

DEPORTES

Reimond Manco explotó contra el

Reimond Manco explotó contra el Fondo Blanquiazul por injerencia en decisiones deportivas de Alianza Lima: “Pongan la plata y quédense callados”

Sporting Cristal oficializó a Cristiano Da Silva y cerró cupo de extranjero: figura del histórico triunfo ante Real Madrid en Champions League

La nueva sanción contra Alianza Lima en medio de su polémica en el partido ante Universitario por Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Fernanda Tomé lanzó dura advertencia previo a Alianza Lima vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Giancarlo Granda advirtió a Alianza Lima por duelos ante 2 de Mayo: “Si no lo elimina, es un fracaso absoluto, apaguen las luces”