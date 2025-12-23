Kathy Sheen anuncia que sus gemelas salieron de UCI tras más de un mes de lucha: “Ellas le dijeron sí a la vida”

La periodista celebró el final de semanas de angustia y esperanza. Infobae Perú / Captura: IG

La periodista Kathy Sheen atravesó uno de los capítulos más duros y transformadores de su vida personal, y decidió compartirlo con sus seguidores cuando, finalmente, la esperanza venció al miedo.

A través de un emotivo video en TikTok, la comunicadora anunció que sus gemelas, Zoe y Francisca, salieron de la UCI tras permanecer más de un mes internadas y que, por fin, ya están en casa. La noticia no solo conmovió a sus seguidores, sino que se convirtió en un testimonio humano de resistencia, fe y amor incondicional.

Con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas, Kathy apareció frente a la cámara para dar la noticia que durante semanas anheló pronunciar. “Salimos los cuatro”, dijo en el video, una frase breve pero cargada de significado, que resumió la angustia, el agotamiento emocional y la felicidad contenida tras una larga espera. Para ella, volver a casa junto a sus hijas no fue solo un regreso físico, sino el cierre de una etapa marcada por el temor constante de perderlas.

Las pequeñas Zoe y Francisca nacieron de manera prematura, con apenas 32 semanas de gestación, lo que obligó a la periodista a someterse a una cesárea de emergencia debido a un cuadro médico complejo. Desde ese momento, la maternidad tomó un giro inesperado. En lugar de llevar a sus bebés a casa, Kathy Sheen tuvo que dejarlas en la Unidad de Cuidados Intensivos, enfrentándose diariamente a la incertidumbre que acompaña a los nacimientos prematuros.

Durante ese tiempo, la comunicadora vivió jornadas extenuantes, marcadas por el miedo, la fe y una fortaleza que, según ella misma confesó, no sabía que tenía.

“Siempre decía: ya no puedo más”, relató, al recordar las noches interminables y los días en los que cada avance médico se celebraba como una victoria. El cansancio físico y emocional se mezclaba con la esperanza de ver a sus hijas evolucionar, respirando por sí mismas y ganando fuerza poco a poco.

“Ellas le dijeron sí a la vida”

Uno de los momentos más dolorosos para Kathy Sheen era despedirse de sus gemelas cada noche. “Hijitas, les prometo que mañana vuelvo”, se repetía en silencio, consciente de que debía dejarlas bajo el cuidado de los médicos mientras ella regresaba a casa con el corazón dividido.

En su testimonio, la periodista considera que las verdaderas protagonistas de esta historia son sus hijas. “Ellas le dijeron, sí a la vida”, afirmó con convicción, destacando la lucha silenciosa que Zoe y Francisca libraron desde sus incubadoras. Cada día fue una batalla ganada, cada mejora médica, una señal de que la esperanza seguía intacta. Para Sheen, sus gemelas no solo sobrevivieron, sino que le enseñaron una lección de vida que jamás olvidará.

El anuncio de la salida de la UCI estuvo acompañado de un mensaje profundamente emocional, en el que Kathy Sheen abrió su corazón y describió el amor inmenso que siente por sus hijas. “Son mis compañeras, mi vida entera, el amor más bonito”, escribió, dejando claro que esta experiencia la transformó para siempre. La maternidad, en su caso, llegó envuelta en pruebas extremas, pero también en un amor que, según confesó, no sabía que podía ser tan grande.

Hoy, Zoe y Francisca ya disfrutan del calor de su hogar, rodeadas del amor de papá y mamá, iniciando una nueva etapa lejos de los monitores y las incubadoras. Para Kathy Sheen, este regreso simboliza mucho más que una recuperación médica: representa la reconstrucción de su núcleo familiar y la confirmación de que, incluso en los momentos más oscuros, la vida puede abrirse camino.

“Al fin mi familia ya no está rota, sino más unida que nunca”, expresó la periodista, sintetizando el impacto emocional que dejó esta experiencia. Sus palabras resonaron en miles de personas que siguieron de cerca su historia y que, desde las redes sociales, le enviaron mensajes de apoyo, cariño y admiración.

Los mensajes reflejaron la alegría colectiva por la noticia. “Yeeee, lo celebro”, escribió una seguidora, mientras otra destacó: “Al fin Fran y Zoe en casa, Kathy admiro tu fuerza, eres una gran mamá”. También hubo quienes compartieron experiencias personales de maternidad, resaltando que “ese amor es único”, y otros le desearon una Navidad especial, asegurando que sus hijas fueron protegidas en todo momento.

