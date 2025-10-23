Kathy Sheen teme por la vida de una de sus gemelas tras síndrome de transfusión feto-fetal: “Rezo para que ambas se aferren a mí”

Video de Kathy Sheen conmueve las redes: periodista pide oraciones por la salud de sus gemelas. Infobae Perú / Captura: IG

La periodista Kathy Sheen vive uno de los momentos más difíciles de su vida. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la comunicadora se mostró completamente vulnerable al revelar que atraviesa una complicada situación médica durante su embarazo gemelar.

Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, Kathy contó que los médicos le diagnosticaron el síndrome de transfusión feto fetal, una condición grave que podría afectar el desarrollo y la supervivencia de sus dos hijas.

“Quiero iniciar este video pidiéndoles a todos que oren mucho y que manden las mejores vibras para mí y para mis dos bebés. El día viernes me dieron la noticia de que tengo el síndrome de transfusión feto fetal”, comenzó diciendo la periodista, visiblemente afectada. Su mensaje, grabado con calma y profunda emoción, reflejó la preocupación que la embarga desde que recibió la noticia.

Kathy Sheen se quiebra al revelar que podría perder a una de sus bebés: “Estoy rezando para que ambas se aferren a la vida”. Infobae Perú / Captura: IG

¿Qué es el síndrome de transfusión feto-fetal?

El síndrome de transfusión feto fetal ocurre cuando los fetos comparten una misma placenta, provocando que uno de ellos reciba más nutrientes y sangre que el otro. Este desequilibrio puede generar serias complicaciones tanto para la madre como para los bebés.

En palabras de Kathy, “una de ellas le transfiere más alimento, más líquido y hace que una tenga más peso que la otra. Hace que mi placenta se llene de líquido al punto que pueda explotar en cualquier momento y, a su vez, ocasionar un parto prematuro”.

Kathy Sheen se quiebra al revelar que podría perder a una de sus bebés: “Estoy rezando para que ambas se aferren a la vida”. Infobae Perú / Captura: IG

La periodista explicó que esta situación la mantiene en constante vigilancia médica, pues el exceso de líquido en su placenta podría poner en riesgo su vida y la de sus pequeñas. “Esta noticia para mí fue muy difícil, ya que una de las soluciones para tratar este síndrome es realizarme una operación. Es para que puedan filtrar el líquido que tengo de más en mi placenta y a la vez cauterizar algunos vasos para que ambas bebés crezcan igual”, detalló, intentando mantener la serenidad.

Sin embargo, la intervención quirúrgica no está exenta de riesgos. La comunicadora reconoció que existe la posibilidad de perder a una de las niñas si el procedimiento no resulta favorable. “Si esto no se monitorea, si es que no se hace una intervención en ambos sentidos, hay una posibilidad de que, sin que yo me dé cuenta, una de ellas pierda la vida dentro de mí. También hay una pequeña posibilidad de que una de las dos no aguante la operación, pero es algo que no quiero ni pensar”, confesó entre sollozos, dejando ver el enorme peso emocional que enfrenta.

Kathy Sheen se quiebra al revelar que podría perder a una de sus bebés: “Estoy rezando para que ambas se aferren a la vida”. Infobae Perú / Captura: IG

Kathy Sheen se someterá a intervención

La operación a la que podría someterse es sumamente delicada. “Tiene que ingresar una cánula por mi vientre hasta la placenta y hacer todo ese procedimiento. Es una operación delicada, bastante costosa. Los doctores me han dicho que esté tranquila, pero es muy difícil”, comentó la periodista, quien se encuentra en su séptimo mes de gestación.

A pesar de la incertidumbre, Kathy Sheen se mostró firme en su fe y esperanza. “Estoy rezando mucho por mis hijas, pidiéndole a las dos que se aferren a mí, que las dos se aferren a la vida y siempre pensando positivo de que todo va a salir bien y que voy a tener a las dos conmigo en diciembre, como ya se había programado”, expresó con una mezcla de fuerza y vulnerabilidad, emocionando a todos sus seguidores.

La comunicadora también agradeció las muestras de cariño que ha recibido desde que disminuyó su presencia en redes sociales. “Gracias a toda la gente que me ha preguntado qué es de mí, por qué ya no hago historias. Gracias a todos por su buena vibra, por su cariño. Y yo sé que todo esto es simplemente el primer reto de ellas y mío para que vengan cosas mucho mejores”, finalizó, conmoviendo a miles de usuarios que rápidamente le enviaron mensajes de apoyo y oraciones.

Kathy Sheen se quiebra al revelar que podría perder a una de sus bebés: “Estoy rezando para que ambas se aferren a la vida”. Infobae Perú / Captura: IG