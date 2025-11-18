Kathy Sheen permanece hospitalizada de emergencia tras romper fuente en su embarazo de gemelas: “Oren por mis hijitas”

“Me quedo internada”: Kathy Sheen enfrenta complicada etapa de gestación y pide unir fuerzas por sus bebés. Infobae Perú / Captura: IG

La periodista Kathy Sheen generó gran preocupación entre sus seguidores al revelar que fue hospitalizada de emergencia tras romper fuente en la madrugada del 17 de noviembre, mientras cursa un embarazo de gemelas considerado de alto riesgo. Desde una cama de la clínica San Gabriel, Sheen compartió detalles del difícil momento que está atravesando y pidió oraciones por la salud de sus hijas, quienes todavía son muy pequeñas para nacer.

La comunicadora contó que todo ocurrió de manera inesperada. En medio de la madrugada, sintió que había roto fuente y, ante la gravedad de la situación, fue trasladada de inmediato a la clínica, donde un equipo de especialistas la recibió para actuar con rapidez. “Me han atendido muy rápido porque saben que mi parto es de riesgo”, explicó en un video que difundió en redes sociales, tratando de mantener la calma pese a la evidente preocupación que reflejaban sus palabras.

Semanas atrás, la periodista había hecho pública una cirugía a la que se sometió con tal de proteger la vida de sus bebés, un procedimiento costoso y delicado que, según narró en su momento, resultó exitoso. Sin embargo, los médicos ya le habían advertido que sus gemelas podrían llegar antes de tiempo y que cualquier mínima alteración podía desencadenar un parto prematuro. Sheen recuerda esa advertencia con claridad, porque desde entonces vive cada día con la mezcla de esperanza y temor que acompaña a las madres que enfrentan embarazos complicados.

Internada por emergencia

Desde su habitación en la clínica, Kathy quiso explicar con transparencia qué está ocurriendo. Reveló que actualmente se encuentra en la semana 32 de gestación, aunque el plan médico era llegar, por lo menos, a la semana 34 para garantizar que las gemelas tengan más desarrollo y fuerza al nacer. Ese margen es vital para bebés que aún no han alcanzado el peso y la madurez necesarios.

“Ellas están bien, me han monitoreado, pero están chiquitas”, dijo con voz suave en un video en el que, incluso a través de la pantalla, se percibe su vulnerabilidad.

La periodista detalló que una de las gemelas pesa 1.600 gramos, mientras que la otra alcanza 1.500 gramos, medidas que confirman el nivel de fragilidad con el que ambas llegarían al mundo si el nacimiento se adelantara demasiado. Por eso, los médicos evalúan todas las alternativas posibles para mantener el embarazo el mayor tiempo permitido por la condición de Sheen y las de sus hijas.

Explica que fue sometida a maduración pulmonar

“Parece que ya me quedo por acá, para que maduren un poco y nazcan todavía en un tiempito”, señaló con la esperanza de que su cuerpo logre resistir los días necesarios.

Ante esta situación, los especialistas decidieron aplicar la maduración pulmonar, un tratamiento crucial para bebés que podrían nacer antes de tiempo y que necesitan fortalecer sus órganos vitales para sobrevivir fuera del útero. Kathy explicó que deberá permanecer internada alrededor de 12 días, un periodo que considera indispensable para alcanzar la meta de llegar a las 34 semanas de embarazo. “Voy a tener que estar internada. Espero estar estos 12 días acá sin moverme, sin pararme”, mencionó, dejando en claro que está dispuesta a cumplir todas las indicaciones con tal de darle a sus gemelas la mayor oportunidad posible.

A pesar del escenario adverso, la periodista se mostró agradecida por la atención médica y el apoyo emocional que ha venido recibiendo desde que se conoció la noticia. “Muchas gracias a todos por sus mensajitos y oraciones. Han estado entrando bastantes médicos para asegurar que esté bien y tranquila”, comentó en sus historias de Instagram.

La preocupación de Kathy Sheen no solo se hace evidente en sus palabras, sino también en su ruego permanente. “Les pido mucho que oren por mis hijitas”, insistió con lágrimas contenidas.

Kathy Sheen se quiebra al revelar que podría perder a una de sus bebés: “Estoy rezando para que ambas se aferren a la vida”. Infobae Perú / Captura: IG