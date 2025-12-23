Perú

¿Cuál es el horario de atención de Plaza Vea, Tottus, Metro, Makro y otros supermercados hoy 24 de diciembre?

Las cadenas suelen implementar jornadas reducidas o modificar sus horarios habituales, por lo que recomiendan a los clientes consultar previamente las horas de apertura

Supermercados como Tottus, Plaza Vea, Metro, Makro y Vivanda atenderán en su horario habitual durante feriado Foto: Composición Infobae Perú

Navidad está cada vez más cerca y con ello, muchas familias aprovechan el feriado para realizar diversas comprar tanto para su cena o para el mes. Por ello, los supermercados como Plaza Vea, Tottus, Metro y Makro ajustan sus horarios de atención en todo el país.

Las cadenas suelen implementar jornadas reducidas o modificar sus horarios habituales, por lo que recomiendan a los clientes consultar previamente las horas de apertura y cierre de cada local. Esta medida busca organizar el flujo de compradores y garantizar la disponibilidad de productos esenciales durante los días festivos.

Tottus estará abierto desde las 8:00 hasta las 22:00 horas. Foto: difusión

Horarios en los supermercados

Estos son los horarios confirmados hasta el momento.

Tottus

Durante el mes de diciembre, Tottus ha dispuesto horarios especiales en sus tiendas para atender la demanda de las fiestas de fin de año. Los días 12, 13, 19, 20, 21, 22 y 23 de diciembre, la atención será de 8 a.m. a 11 p.m., mientras que el 24 y 31 de diciembre el horario se reducirá de 8 a.m. a 9 p.m.

El supermercado permanecerá cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero, fechas en las que no habrá atención en ninguna de sus tiendas.

Metro

Metro tendrá un horario especial el miércoles 24 de diciembre, abriendo sus puertas desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. El jueves 25 de diciembre, sus tiendas permanecerán cerradas en todo el país.

El 23 de diciembre el horario será normal.

Plaza Vea

La atención es desde el 24 de diciembre desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. El 25 de diciembre, la atención se retomará desde el mediodía hasta las 8:00 p.m., permitiendo a los clientes realizar compras durante la tarde del feriado.

Makro

El supermercado no ha emitido ningún comunicado hasta el momento, por lo que se espera que en las próximas horas se conozca alguna modificación.

Durante los feriados, supermercados como Plaza Vea, Tottus, Metro y Makro ajustan sus horarios de atención en todo el país. | Tottus

Wong

Wong atenderá el miércoles 24 de diciembre desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., permitiendo a los clientes realizar compras previas a la Navidad durante toda la jornada.

El jueves 25 de diciembre, las tiendas permanecerán cerradas en cumplimiento del feriado nacional, reanudando sus actividades al día siguiente en sus horarios habituales.

¿El 24 es feriado?

El 24 de diciembre no es feriado en Perú, conforme a la normativa vigente. Tanto el sector público como el privado deben cumplir con su jornada laboral habitual durante la víspera de Navidad, sin que exista una disposición oficial que declare ese día como descanso obligatorio. La legislación peruana no otorga beneficios extraordinarios ni suspende las actividades en empresas o instituciones estatales para esa fecha.

El siguiente fin de semana largo es de cuatro días, pero podrá ser aprovechado por más trababajadores. - Crédito Mincetur

La confusión sobre el carácter laboral del 24 de diciembre surge cada año debido a la cercanía con la festividad de Navidad y a que algunos empleadores optan por otorgar jornadas reducidas o permitir la salida anticipada de sus trabajadores solo por ese día. Sin embargo, esta decisión depende de la política interna de cada empresa y no está respaldada por una norma nacional que establezca ese día como feriado o día no laborable.

El único feriado nacional en la semana festiva es el 25 de diciembre, fecha en la que ningún trabajador está obligado a asistir a su centro laboral y, en caso de hacerlo, corresponde una remuneración especial. El 24 de diciembre, en cambio, se considera un día laborable regular en todo el país, de acuerdo con el calendario oficial publicado por las autoridades peruanas.

Este es el pronóstico del

Retiro de AFP ahora será

MML ejecuta la carta fianza

MEF aprueba los tres cronogramas

Viajes por Navidad y Año
