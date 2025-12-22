Perú

Guillermo Dávila confiesa que intentó besar a Gisela Valcárcel y revela cómo ella se resistió: “Era una mujer wow”

En el sillón rojo, el artista venezolano confesó que no sabía que la expresentadora tenía pareja cuando intentó besarla

En el sillón rojo, Dávila confesó que no sabía que Gisela tenía pareja cuando intentó besarla. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

La reciente participación de Guillermo Dávila en El Valor de la Verdad volvió a colocar al cantante y actor venezolano en el centro de la conversación pública, esta vez por una confesión que sorprendió tanto al público como al propio conductor del programa, Beto Ortiz. Sentado en el icónico sillón rojo, el artista no solo habló de episodios complejos de su vida personal, sino que también recordó un momento que involucró a una de las figuras más emblemáticas de la televisión peruana: Gisela Valcárcel.

Dávila rememoró su primera llegada al Perú, cuando aún era una estrella en ascenso y comenzaba a consolidar su carrera internacional. En ese contexto, fue invitado a un programa de televisión conducido por Gisela, quien ya era entonces una figura poderosa y admirada por el público. Según relató, desde el primer instante quedó impactado por su presencia.

Realmente fue cuando yo llegué acá. Ojalá se hubiera enamorado de mí. A partir de ahí surgió una gran admiración”, confesó el cantante, dejando entrever que aquel encuentro marcó profundamente la percepción que tuvo de la conductora. Sus palabras no fueron improvisadas ni superficiales: Guillermo Dávila se explayó en elogios hacia la popular ‘Señito’, destacando no solo su belleza, sino también su inteligencia y fortaleza profesional.

Guillermo Dávila revela episodio con Gisela Valcárcel en su primera visita al Perú. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

¿La intentó besar?

El artista venezolano recordó cómo, en aquella época, Gisela Valcárcel ya era una estrella consolidada de la televisión peruana, con una personalidad magnética que cautivaba a quienes la rodeaban. “Qué linda esa mujer, en aquella época era wow, era una gran estrella, muy sugerente y atractiva e inteligente, y pasaron los años y demostró ser sólida como profesional”, expresó.

Sin embargo, el momento que más llamó la atención fue cuando Dávila admitió que, llevado por el impulso y la admiración, intentó besarla durante aquel primer encuentro. Según explicó, se trató de una reacción espontánea, sin conocer en ese momento detalles importantes de la vida personal de la conductora.

Ella en ese momento tenía su novio. Yo qué iba a saber, estaba recién llegado y veo esa chica tan atractiva y cómo se resistía. Yo decía: qué linda”, relató, reconociendo que Gisela se resistió desde el primer instante. En su testimonio, el cantante dejó claro que la negativa de la conductora fue firme y constante.

Guillermo Dávila revela episodio con Gisela Valcárcel en su primera visita al Perú. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Gisela Valcárcel respetó a su pareja

Para Guillermo Dávila, la resistencia de Gisela Valcárcel no fue motivo de molestia, sino una muestra de respeto hacia su relación sentimental de entonces. “Ella hizo todo el tiempo resistencia y la entiendo”, señaló, dejando en claro que nunca hubo un cruce inapropiado ni una situación que pasara a mayores. Incluso, con algo de humor, agregó: “Qué bueno que no me dio un zapatazo”, provocando risas en el set y distendiendo el ambiente.

Durante la conversación, Beto Ortiz permitió que el cantante se explayara sin interrupciones, lo que dio lugar a una reflexión más amplia sobre los códigos sociales de otras épocas y cómo hoy estos episodios se observan con mayor sensibilidad. Dávila no intentó justificar su accionar, sino contextualizarlo en un momento específico de su vida, cuando recién llegaba a un país nuevo y se dejaba llevar por la admiración hacia una mujer que, según sus palabras, lo deslumbró por completo.

Guillermo Dávila revela episodio con Gisela Valcárcel en su primera visita al Perú. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

