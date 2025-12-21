El Valor de la Verdad EN VIVO: Guillermo Dávila pondrá sus secretos, polémicas y reconciliaciones al descubierto en el sillón rojo

21:27 hs

¿Qué preguntas responderá Guillermo Dávila en El Valor de la Verdad?

(El valor de la verdad)

En El Valor de la Verdad, Guillermo Dávila responderá preguntas sobre varios aspectos íntimos y mediáticos de su vida. Entre los temas principales estará su relación con su hijo Vasco Madueño, incluida la polémica frase en la que se refirió a su paternidad como “un accidente” y cómo esa declaración afectó su imagen pública y familiar.

También abordará el proceso de reconciliación actual con Vasco y lo que significó para ambos reconstruir el vínculo.