El Valor de la Verdad EN VIVO: Guillermo Dávila pondrá sus secretos, polémicas y reconciliaciones al descubierto en el sillón rojo

El cantante venezolano se sienta en el famoso sillón rojo para hablar sin filtros sobre su relación con Vasco Madueño, sus amores del pasado y los momentos más intensos de su vida personal y artística

El intérprete de baladas románticas revela detalles inéditos de sus romances y cuenta cómo vivió la reconciliación con su hijo Vasco Madueño, en una edición que dará mucho de qué hablar (El Valor de la Verdad)
¿Qué preguntas responderá Guillermo Dávila en El Valor de la Verdad?

En El Valor de la Verdad, Guillermo Dávila responderá preguntas sobre varios aspectos íntimos y mediáticos de su vida. Entre los temas principales estará su relación con su hijo Vasco Madueño, incluida la polémica frase en la que se refirió a su paternidad como “un accidente” y cómo esa declaración afectó su imagen pública y familiar.

También abordará el proceso de reconciliación actual con Vasco y lo que significó para ambos reconstruir el vínculo.

Además, Dávila hablará de episodios amorosos destacados de su pasado, entre ellos un enamoramiento significativo con una mujer vinculada a un presidente, y otros vínculos sentimentales que formaron parte de su trayectoria personal. La participación promete revelar detalles poco conocidos de su vida fuera del escenario.

¿Quién es Guillermo Dávila?

Guillermo Dávila es un cantante, compositor y actor venezolano nacido el 18 de marzo de 1955 en Caracas. Inició su carrera artística en los años setenta, participando primero en teatro y luego alcanzó popularidad nacional e internacional con papeles en telenovelas como Ligia Elena, Nacho y Cara Sucia, donde también interpretó temas musicales que formaron parte de las bandas sonoras.

Su discografía incluye numerosos álbumes y éxitos de balada romántica, incluidos duetos como Tesoro Mío. Además de su trabajo en televisión y música, Dávila ha tenido giras en América Latina y Estados Unidos.

En su vida personal ha enfrentado polémicas y procesos públicos, como el reconocimiento de uno de sus hijos tras una prueba de ADN.

A qué hora comienza El Valor de la verdad

El Valor de la Verdad se transmite en Perú los domingos en horario estelar por Panamericana Televisión. El programa comienza habitualmente a las 10:00 p. m., inmediatamente después de Panorama, consolidándose como uno de los espacios más vistos de la noche.

En algunas ediciones especiales ha iniciado minutos antes, alrededor de las 9:45 p. m., sin alterar su franja principal. La emisión también puede seguirse en vivo a través de plataformas digitales del canal.

En esta edición, el protagonista será el cantante venezolano Guillermo Dávila, quien se sentará en el sillón rojo para responder preguntas sobre su vida personal y artística.

Dónde ver El Valor de la verdad

El programa El Valor de la Verdad puede verse en el Perú a través de diversas plataformas de televisión e internet, lo que amplía su alcance para el público. En señal abierta se transmite por Panamericana Televisión, canal 5, mientras que en cable está disponible en operadores como Movistar TV, Claro TV y DirecTV.

Además, los espectadores pueden seguir la emisión en vivo mediante la página web oficial de El Valor de la Verdad.

Los episodios completos, fragmentos destacados y resúmenes también se encuentran en el canal oficial de YouTube del programa. La transmisión regular se realiza los domingos a las 10 de la noche, horario local.

Qué es El Valor de la Verdad

El Valor de la Verdad es un concurso televisivo peruano conducido por el periodista Beto Ortiz, basado en el formato Nothing but the Truth. En cada programa, los participantes responden hasta 100 preguntas bajo supervisión de un polígrafo y se eligen 21 interrogantes divididas en seis niveles.

Quien responde con sinceridad puede avanzar y ganar dinero, pero si el detector de verdades marca una respuesta falsa, pierde lo acumulado.

El espacio se estrenó en 2012 en Latina Televisión y luego tuvo otras etapas, incluyendo una emisión en Panamericana Televisión a partir de 2025. A lo largo de su trayectoria han participado figuras de la farándula, políticos y personajes públicos, enfrentando interrogantes que generaron amplio interés y, en ocasiones, controversias.

