Ordenan retiro de juegos de vajilla de Sodimac por riesgo a los clientes: pueden romperse al estar en contacto con líquidos calientes

Se dispuso la salida del mercado de 180 juegos de vajilla de cerámica, compuestos por 16 piezas, pertenecientes a la marca Just Home Collection. Foto: composición Infobae Perú/Sodimac/Indecopi

El Indecopi comunicó, a través de su Sistema de Alertas de Consumo, que se procederá al retiro de 180 sets de vajilla de cerámica de 16 piezas de la marca Just Home Collection. La medida responde a la detección de posibles riesgos para la salud, de acuerdo con la información remitida por el proveedor en el país, Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A.

Las vajillas, producidas en China, serían apartadas del mercado debido a que podrían presentar fisuras o quebrarse al entrar en contacto con líquidos a elevadas temperaturas. Sobre ello, la entidad advirtió: “Esta condición podría ocasionar lesiones por piezas fragmentadas, así como quemaduras leves o graves, además de posibles daños en la infraestructura del entorno donde se utilicen”.

Ante este escenario, se exhortó a los consumidores a no utilizar el producto y a comunicarse con el proveedor para recibir indicaciones sobre el proceso correspondiente y coordinar su devolución. El retiro completo de estas unidades a nivel nacional fue dispuesto desde noviembre de este año.

¿Cómo funcionan las alertas de consumo de Indecopi?

El Sistema de Alertas de Consumo del Indecopi es un mecanismo diseñado para advertir a los consumidores sobre riesgos potenciales vinculados a productos o servicios que podrían afectar su salud, seguridad o bienes, cuando se detectan fallas imprevistas después de que estos ya están en el mercado. Su propósito central es que las personas conozcan problemas relevantes y puedan tomar decisiones informadas para evitar daños, por ejemplo, revisiones técnicas, reparaciones o retiradas de productos defectuosos.

Los juegos de vajilla, fabricados en China, serían retirados de la venta al existir la posibilidad de que presenten grietas o se rompan cuando se exponen a líquidos a altas temperaturas. Foto: Web Retail

Este sistema funciona como un puente entre los proveedores, las autoridades y los consumidores. Cuando una empresa identifica un problema no previsto o un peligro en alguno de sus bienes o servicios, tiene la responsabilidad de informar inmediatamente tanto al Indecopi como a sus propios clientes afectados.

Con la entrada en vigor de la Ley N° 32230, publicada el 8 de enero de 2025, se fortalecieron estas obligaciones: ahora los proveedores deben priorizar la comunicación directa e individual con cada consumidor afectado, utilizando canales gratuitos y accesibles como correos electrónicos, mensajes o líneas telefónicas, y solo si no es posible individualizar a los consumidores recurrir a medios de difusión masiva. Esto busca asegurar que la advertencia llegue de forma clara y oportuna a quienes pueden estar en riesgo.

Una vez que Indecopi recibe la información de un riesgo, gestiona y publica la alerta en su plataforma oficial (alertasdeconsumo.gob.pe), donde se detalla el producto o servicio en cuestión, la descripción del defecto, el tipo de peligro que representa y las instrucciones o acciones que deben seguir los consumidores y proveedores. En estas fichas también suelen aparecer datos de contacto del proveedor para que los afectados se comuniquen directamente y coordinen las soluciones previstas, como revisiones gratuitas, reemplazos de partes o servicios de mantenimiento. El sistema tiene un buscador para facilitar la consulta por categoría o por palabras clave, y también permite que cualquier persona reporte un posible riesgo que haya detectado.

Alertas también pueden ser internacionales

Además de las alertas emitidas por fabricantes o importadores, Indecopi monitorea también alertas internacionales y las difunde en el país, lo que amplía la protección ante situaciones en las que un producto pueda haber sido identificado como peligroso en otros mercados y aún no se haya presentado una denuncia local. El objetivo final es crear un entorno de consumo más seguro y transparente, donde la información circula rápidamente y las empresas actúan de manera responsable para reducir o eliminar riesgos una vez detectados.

Portal de Alertas de Consumo de Indecopi. Foto: Indecopi

En la práctica reciente, este sistema ha sido ampliamente utilizado para advertir sobre vehículos con fallas técnicas que podrían comprometer la seguridad de los ocupantes, por ejemplo, fallas en bolsas de aire, sistemas de freno o soldaduras defectuosas, lo que ha generado llamados a revisión para miles de unidades en el mercado peruano. Estas alertas no solo informan del peligro, sino que instan a los propietarios a contactar a los proveedores para recibir atención gratuita o medidas correctivas.