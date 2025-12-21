Perú

Ordenan retiro de juegos de vajilla de Sodimac por riesgo a los clientes: pueden romperse al estar en contacto con líquidos calientes

La medida fue anunciada por el Indecopi y alcanza a un número limitado de sets de cerámica de una línea comercializada por la cadena minorista, luego de identificarse fallas que podrían generar accidentes domésticos, por lo que se recomendó a los usuarios suspender su uso y gestionar la devolución correspondiente

Guardar
Se dispuso la salida del
Se dispuso la salida del mercado de 180 juegos de vajilla de cerámica, compuestos por 16 piezas, pertenecientes a la marca Just Home Collection. Foto: composición Infobae Perú/Sodimac/Indecopi

El Indecopi comunicó, a través de su Sistema de Alertas de Consumo, que se procederá al retiro de 180 sets de vajilla de cerámica de 16 piezas de la marca Just Home Collection. La medida responde a la detección de posibles riesgos para la salud, de acuerdo con la información remitida por el proveedor en el país, Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A.

Las vajillas, producidas en China, serían apartadas del mercado debido a que podrían presentar fisuras o quebrarse al entrar en contacto con líquidos a elevadas temperaturas. Sobre ello, la entidad advirtió: “Esta condición podría ocasionar lesiones por piezas fragmentadas, así como quemaduras leves o graves, además de posibles daños en la infraestructura del entorno donde se utilicen”.

Ante este escenario, se exhortó a los consumidores a no utilizar el producto y a comunicarse con el proveedor para recibir indicaciones sobre el proceso correspondiente y coordinar su devolución. El retiro completo de estas unidades a nivel nacional fue dispuesto desde noviembre de este año.

¿Cómo funcionan las alertas de consumo de Indecopi?

El Sistema de Alertas de Consumo del Indecopi es un mecanismo diseñado para advertir a los consumidores sobre riesgos potenciales vinculados a productos o servicios que podrían afectar su salud, seguridad o bienes, cuando se detectan fallas imprevistas después de que estos ya están en el mercado. Su propósito central es que las personas conozcan problemas relevantes y puedan tomar decisiones informadas para evitar daños, por ejemplo, revisiones técnicas, reparaciones o retiradas de productos defectuosos.

Los juegos de vajilla, fabricados
Los juegos de vajilla, fabricados en China, serían retirados de la venta al existir la posibilidad de que presenten grietas o se rompan cuando se exponen a líquidos a altas temperaturas. Foto: Web Retail

Este sistema funciona como un puente entre los proveedores, las autoridades y los consumidores. Cuando una empresa identifica un problema no previsto o un peligro en alguno de sus bienes o servicios, tiene la responsabilidad de informar inmediatamente tanto al Indecopi como a sus propios clientes afectados.

Con la entrada en vigor de la Ley N° 32230, publicada el 8 de enero de 2025, se fortalecieron estas obligaciones: ahora los proveedores deben priorizar la comunicación directa e individual con cada consumidor afectado, utilizando canales gratuitos y accesibles como correos electrónicos, mensajes o líneas telefónicas, y solo si no es posible individualizar a los consumidores recurrir a medios de difusión masiva. Esto busca asegurar que la advertencia llegue de forma clara y oportuna a quienes pueden estar en riesgo.

Una vez que Indecopi recibe la información de un riesgo, gestiona y publica la alerta en su plataforma oficial (alertasdeconsumo.gob.pe), donde se detalla el producto o servicio en cuestión, la descripción del defecto, el tipo de peligro que representa y las instrucciones o acciones que deben seguir los consumidores y proveedores. En estas fichas también suelen aparecer datos de contacto del proveedor para que los afectados se comuniquen directamente y coordinen las soluciones previstas, como revisiones gratuitas, reemplazos de partes o servicios de mantenimiento. El sistema tiene un buscador para facilitar la consulta por categoría o por palabras clave, y también permite que cualquier persona reporte un posible riesgo que haya detectado.

Alertas también pueden ser internacionales

Además de las alertas emitidas por fabricantes o importadores, Indecopi monitorea también alertas internacionales y las difunde en el país, lo que amplía la protección ante situaciones en las que un producto pueda haber sido identificado como peligroso en otros mercados y aún no se haya presentado una denuncia local. El objetivo final es crear un entorno de consumo más seguro y transparente, donde la información circula rápidamente y las empresas actúan de manera responsable para reducir o eliminar riesgos una vez detectados.

Portal de Alertas de Consumo
Portal de Alertas de Consumo de Indecopi. Foto: Indecopi

En la práctica reciente, este sistema ha sido ampliamente utilizado para advertir sobre vehículos con fallas técnicas que podrían comprometer la seguridad de los ocupantes, por ejemplo, fallas en bolsas de aire, sistemas de freno o soldaduras defectuosas, lo que ha generado llamados a revisión para miles de unidades en el mercado peruano. Estas alertas no solo informan del peligro, sino que instan a los propietarios a contactar a los proveedores para recibir atención gratuita o medidas correctivas.

Temas Relacionados

SodimacIndecopiperu-economia

Más Noticias

Las más pegadizas: estas son las 10 canciones de K-pop más escuchadas en iTunes Perú

Basándose en el número de descargas o compras digitales realizadas a través del sistema de Apple, el ranking de K-pop de iTunes está disponible para ser consultado a diario en 39 países, entre ellos Perú

Las más pegadizas: estas son

Gana Diario del 20 de diciembre: todos los ganadores del último sorteo

Gana Diario lleva a cabo un sorteo diario a las 20:30 horas. Revise si fue el afortunado ganador del premio mayor

Gana Diario del 20 de

André Carrillo se dio un baño de popularidad con afición de Corinthians en la antesala de la final de la Copa Brasil 2025

La ‘Culebra’, fiel a su estilo, se abrazó con un numeroso grupo de simpatizantes del ‘timao’ a su llegada al hotel de concentración en Río de Janeiro

André Carrillo se dio un

Gran Final de ‘Yo Soy 2025′: minuto a minuto de la última gala de Michael Jackson, Green Day y Alejandra Guzmán

Este 20 de noviembre a las 9:00 pm por la señal de Latina se conocerá al imitador ganador de la segunda temporada del 2025.

Gran Final de ‘Yo Soy

Polémico cambio en Yape: ya no se puede ver el nombre de quienes envían o reciben yapeos

La modificación se da en medio del avance de las extorsiones digitales y, de acuerdo a la billetera digital del BCP, busca reforzar la protección de datos de los usuarios frente a usos indebidos de la información personal

Polémico cambio en Yape: ya
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Consejero de la Sunedu postulará

Consejero de la Sunedu postulará como diputado con Alianza para el Progreso

Juntos por el Pueblo: ¿quiénes integran la nueva coalición electoral que llevará a Antauro Humala al Senado?

De pedir el número 1 a conformarse con el 9: Antauro Humala postulará al Senado con la lista de Pedro Castillo

Fiscal de Lima Norte responde tras intento de asesinato: “Jamás voy a permitir ningún tipo de amenaza”

Gobierno nombró a Elmer Schilaer, exministro de Dina Boluarte, como representante permanente del Perú ante Organismos Internacionales

ENTRETENIMIENTO

Gran Final de ‘Yo Soy

Gran Final de ‘Yo Soy 2025′: minuto a minuto de la última gala de Michael Jackson, Green Day y Alejandra Guzmán

Michael Jackson de ‘Yo soy’: De mesera y cocinera a imitadora del ‘Rey del Pop’ en reality de canto

Janet Barboza arremete contra Magaly Medina y expone su rating: “¿A quién le importa tu opinión con solo 4 puntos?”

Sergio Galliani conmueve a fans tras el dramático final de Ignacio de las Casas en ‘Al Fondo Hay Sitio’: “Gracias por todo”

Gustavo Bueno conmueve al volver como ‘Don Gilberto’ a ‘Al Fondo Hay Sitio’: reacciones y mensajes de apoyo

DEPORTES

A qué hora juega Perú

A qué hora juega Perú vs Bolivia: partido en Chincha por amistoso internacional 2025

El insólito once de Perú para enfrentar a Bolivia en amistoso 2025: con 4 jugadores de Alianza Lima y 1 de Universitario

André Carrillo se dio un baño de popularidad con afición de Corinthians en la antesala de la final de la Copa Brasil 2025

La verdad de Carlos Zambrano acerca de su cercanía con Hernán Barcos en Alianza Lima: “Con el ‘viejo’ nunca tuve un problema”

Melgar hace oficial la salida de Tomás Martínez luego de tres temporadas defendiendo la camiseta del cuadro arequipeño