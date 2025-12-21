Perú

Melgar hace oficial la salida de Tomás Martínez luego de tres temporadas defendiendo la camiseta del cuadro arequipeño

El comando técnico de Juan Máximo Reynoso y la dirigencia ‘rojinegra’ llegaron a un acuerdo con el entorno empresarial del jugador argentino para la desvinculación antes de lo estipulado en la última renovación

Tomás Martínez registró 20 goles y 18 asistencias en tres temporadas con Melgar de Arequipa.

Melgar ha empezado a delinear la hoja de ruta que seguirá en la temporada 2026. La escuadra arequipeña apunta a destacar en el torneo doméstico y hacerse con un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. A las salidas ya confirmadas de Percy Liza, Pier Barrios y Mathías Llontop, se une la de Tomás Martínez, el encargado de la generación de juego en el equipo en las últimas tres temporadas.

Por medio de sus redes sociales, la institución ‘rojinegra’ se despidió del nacido en Béccar, de 30 años. “Gracias, Tomás, por tu entrega, profesionalismo y compromiso con nuestros colores durante estas 3 temporadas con el Dominó. Te deseamos muchos éxitos en los próximos desafíos de tu carrera”, compartió el club.

Martínez se unió a las filas del ‘dominó’ en 2023. En su primer curso en el ‘león’, firmó una temporada en influencia goleadora desde que se volvió profesional en 2013 —debutó en River Plate—. Nueve goles y siete asistencias lo erigieron como una pieza capital en el engranaje de la escuadra de Arequipa.

FBC Melgar hizo oficial la contratación de Tomás Martínez.

Pero en las dos siguientes temporadas, su producción y aporte disminuyó. En 2024, se despachó con siete dianas y ocho pases gol. En 2025, movió las redes rivales en cuatro ocasiones y asistió en tres.

Su salida se produce luego que la dirigencia y el comando técnico de Juan Reynoso decidan su no continuidad, pues en el contrato figuraba como fin del vínculo diciembre del 2026. El jugador también pudo empezar sus trámites de nacionalización, pues cumplía con el requisito de dos años de residencia en el país. Su futuro es incierto.

No terminó de despegar

Tomás Martínez surgió como una de las promesas de la cantera de River Plate, donde su visión de juego y técnica lo llevaron a ser catalogado como la gran promesa del club tras su debut en 2013. Su talento no pasó desapercibido para la Selección de Argentina Sub-20, con la que se consagró campeón del Sudamericano 2015 en Uruguay.

En aquel torneo, ‘Tomy’ se consagró como una pieza fundamental del equipo dirigido por Humberto Grondona, pues aportó con asistencias clave para que el conjunto nacional lograra la clasificación a los Juegos Olímpicos y al Mundial de la categoría.

Tomás Martínez nació futbolísticamente en River Plate.

Tras su etapa inicial en el club Núñez, Martínez emprendió un recorrido internacional que lo llevó a consolidarse como un volante creativo de recorrido en el exterior. Su carrera tuvo pasos destacados por la MLS con el Houston Dynamo, donde logró estabilidad y regularidad, y posteriormente por el fútbol europeo y sudamericano, incluyendo experiencias en equipos como Tenerife (España), SC Braga (Portugal) y Defensa y Justicia de su país antes de llegar a FBC Melgar.

Incorporaciones en Melgar

De momento, FBC Melgar ha reforzado su zona ofensiva. A la importante presencia en el plantel del histórico Bernardo Cuesta, se han sumado oficialmente Jeriel de Santis y Pablo Erustes. Dos arietes para potenciar la producción goleadora y competir seriamente por el título nacional, esquivo desde 2015.

Jeriel de Santis fichó por Melgar de cara al 2026.

Por un lado, de Santis llega a la ‘Ciudad Blanca’ tras un paso reivindicatorio en Caracas FC. En el conjunto de la capital venezolana, se apuntó 13 dianas y dos asistencias a lo largo del último período, una suma nada desdeñable considerando que su último paso por Alianza Lima se le cuestionó por su baja efectividad.

Por otro lado, Erustes comenzará a entrenar en el predio de Mollebaya y estará a disposición del adiestrador Juan Reynoso. El futbolista argentino se une a las filas del dominó luego de su mejor temporada con 15 goles y ocho asistencias en Deportivo Garcilaso.

FBC Melgar le dio la bienvenida a Pablo Erustes.

