Jessica Tapia vuelve a Perú y revela como es su vida en Estados Unidos lejos de la TV: “Dejé todo”

La periodista Jessica Tapia reapareció en la televisión peruana tras una prolongada ausencia del país. Su visita coincidió con una conversación en el programa Entrometidos, emitido por Willax TV, donde compartió detalles poco conocidos sobre su vida en Estados Unidos, lejos de los sets televisivos.

Según relató durante la entrevista, Jessica Tapia tomó la decisión de dejar el Perú en 2013 para casarse con el empresario estadounidense Steven Dykeman.

“Dejé mi país, mi familia, mi idioma, mi comida, todo; hasta la iglesia a la que yo solía ir. En Estados Unidos tuve que probar muchas iglesias hasta encontrar una con la que me sintiera identificada”, afirmó la periodista, quien se estableció primero a través de una ceremonia religiosa en Lima y posteriormente por civil en el extranjero.

La conductora reflexionó sobre el impacto de esa mudanza, al subrayar que el cambio implicó un replanteamiento de toda su vida cotidiana. Destacó que el matrimonio y la maternidad marcaron un periodo de adaptación.

“Me fui totalmente enamorada, ilusionada hasta el tuétano. No me importó dejar nada ni a nadie. Es toda esta fantasía del matrimonio, estar casada”, contó ante las cámaras de Willax TV.

Durante la conversación en Entrometidos, Jessica Tapia reconoció que los años siguientes presentaron retos personales, especialmente con la llegada de sus hijas.

“Después, cuando llegan mis hijas, la maternidad se hace más pesada, el matrimonio también desgasta un poco y me dio ansiedad. Comencé a extrañar todo lo que no había extrañado antes”, confesó, revelando la complejidad emocional que atravesó al reconstruir su vida en otro país.

La periodista, recordada por su paso en la televisión nacional, enfatizó que formar una familia fuera del Perú le exigió priorizar nuevas responsabilidades y adaptarse a una identidad diferente. Su regreso mantiene la atención pública sobre las decisiones personales y profesionales que marcan el rumbo de figuras conocidas.

¿Quién es Jessica Tapia?

Jessica Vanessa Tapia Guiulfo, nacida en Lima el 25 de mayo de 1972, es una periodista y conductora peruana que destacó por su presencia en importantes programas de televisión nacional durante las décadas de 1990 y 2000.

Se graduó como bachiller en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima y cursó estudios de posgrado en la misma institución. Inició su carrera pública en concursos de belleza, logrando el cuarto puesto en el Miss Perú-USA 1992, para luego consolidarse en la televisión como reportera y presentadora.

En 2013, se casó con el empresario estadounidense Steven Dykeman en Lima y poco después se mudó a Estados Unidos, donde formó una familia con tres hijas: Lima Marie, Ava y Briana. El traslado marcó una nueva etapa en su vida, lejos de la televisión y de su país natal.

Desde entonces, ha compartido abiertamente experiencias sobre los desafíos personales al adaptarse a la vida en el extranjero, incluyendo episodios de ansiedad y depresión, además de cambios significativos en su salud y bienestar.

Jessica Tapia ha relatado cómo la maternidad, la distancia y la reinvención profesional la llevaron a enfrentar crisis emocionales, lo que la impulsó a reflexionar públicamente sobre la importancia de la salud mental. Más allá de su experiencia personal y profesional, Tapia mantiene una presencia en medios y redes sociales, donde suele compartir mensajes de apoyo y superación.