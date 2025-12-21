Perú

Condenan a hombre por acosar a niña en TikTok y ofrecerle regalos en Roblox a cambio de videos íntimos

Haciéndose pasar por menor de edad en TikTok, un sujeto contactó a una niña y le ofreció regalos en Roblox a cambio de material íntimo. La Fiscalía de Arequipa logró su condena gracias a la recopilación de evidencia digital

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Ciberdelincuencia de Arequipa obtuvo una sentencia contra un hombre que, utilizando la red social TikTok, contactó a una niña de 12 años y le solicitó imágenes y videos íntimos a cambio de beneficios virtuales en el videojuego Roblox. El caso marca un precedente en la persecución del “child grooming”, es decir, el acoso y proposición sexual a menores mediante medios digitales.

Chat en TikTok y falsas identidades

El proceso de investigación, liderado por el fiscal adjunto provincial Edder Yafet Salas Flores, determinó que M. Flores, de 28 años, se hizo pasar por un adolescente de 17 que supuestamente residía en el distrito de Cerro Colorado, Arequipa, cuando en realidad vivía en Huancayo. Según la investigación fiscal, el sentenciado inició contacto con la menor a través de la plataforma TikTok y luego continuó la conversación mediante WhatsApp, aprovechando la confianza que la niña le brindó tras creerse el relato de su falsa identidad.

A través de mensajes privados, Flores ofreció a la víctima regalos virtuales dentro del juego Roblox a cambio de que ella le enviara fotos y videos en los que apareciera desnuda. Una vez que la familia de la niña detectó la situación, la madre acudió de inmediato a denunciar el hecho ante las autoridades.

Pruebas digitales y actuación fiscal

La rápida intervención de la Fiscalía de Ciberdelincuencia permitió recopilar pruebas determinantes, entre ellas la exportación íntegra del chat de WhatsApp para preservar la evidencia digital, la declaración del imputado, una pericia psicológica practicada a la víctima y la audiencia de prueba anticipada realizada bajo modalidad de cámara Gesell.

La contundencia del material probatorio sentó las bases para el proceso judicial. Flores aceptó su responsabilidad penal y se acogió al mecanismo de terminación anticipada, lo cual permitió una reducción de la pena inicialmente contemplada.

Condena y medidas restrictivas

El Juzgado dictó cinco años de pena privativa de la libertad, con ejecución suspendida para el acusado, estableciendo también una serie de restricciones accesorias. Entre ellas, Flores deberá pagar una reparación civil a favor de la menor, no podrá acercarse a la víctima bajo ninguna circunstancia y quedó inhabilitado, de forma permanente, para ejercer cualquier función docente o administrativa en instituciones educativas de nivel básico y superior.

Según la Ley de Delitos Informáticos N° 30096, el acto de solicitar material pornográfico a menores o realizar proposiciones sexuales por medios tecnológicos se encuentra sancionado con penas privativas de libertad de entre seis y nueve años, sin perjuicio de otras posibles agravantes.

Alerta sobre los peligros digitales

Desde la Coordinación Nacional de Fiscalías Especializadas en Delitos de Ciberdelincuencia recordaron que este tipo de delitos tecnológicos suelen involucrar el uso de redes sociales y plataformas de videojuegos de amplia popularidad entre menores. Autoridades del Ministerio Público recalcaron que la participación activa de los padres y tutores es esencial para detectar situaciones de riesgo a tiempo y asegurar la protección integral de los menores.

La condena de cinco años de prisión suspendida para M. Flores, así como las medidas restrictivas impuestas y la inhabilitación permanente para ejercer funciones educativas, refuerzan la política de tolerancia cero frente al grooming.

