Sicarios intentan asesinar a fiscal de Lima Norte: imágenes inéditas revelan los errores que frustraron el atentado

Un intento de asesinato contra una fiscal del Ministerio Público quedó frustrado por una serie de circunstancias que impidieron que el ataque se concrete. El hecho, ocurrido recientemente, fue expuesto públicamente por el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, quien condenó el accionar de las organizaciones criminales que vienen atentando contra funcionarios encargados de investigarlas.

Según la información difundida, un sicario a bordo de una motocicleta esperó durante un tiempo prudencial a la fiscal Miriam Maribel Parra Sudario. No se ha especificado si la magistrada se encontraba saliendo de su domicilio o de su centro de trabajo. Lo que sí quedó registrado en imágenes es el momento en que el atacante intentó interceptarla cuando apareció en el lugar.

Videos exponen cómo un sicario falló en el ataque contra una fiscal

El primer intento fue frustrado por el cruce inesperado de tres personas, lo que obligó al sicario a desistir momentáneamente. Sin embargo, lejos de retirarse, el agresor retornó segundos después, incluso circulando en sentido contrario al tránsito, con la clara intención de consumar el atentado.

Los errores que evitaron el crimen

El segundo intento de ataque tampoco se concretó debido a la presencia de un efectivo policial que brindaba resguardo a la fiscal. El agente logró extraer su arma de fuego de manera discreta, lo que disuadió al sicario, quien finalmente abandonó el lugar sin efectuar disparos.

“Felizmente que el efectivo policial pudo sacar su arma de fuego de una manera muy sigilosa. Y eso fue lo que disuadió al sicario y siguió su camino y se fue de frente”, señaló Tomás Aladino Gálvez, fiscal de la Nación interino.

Así se evitó el asesinato de una fiscal: las fallas del atacante y el rol del resguardo policial

El magistrado subrayó que no se trató de una amenaza aislada. Recordó que, algunas semanas antes, en Lima Este, otro fiscal también fue víctima de amenazas de muerte, lo que confirma un patrón de intimidación sistemática contra quienes investigan organizaciones criminales.

Cabe señalar que el atentado ocurrió el 11 de diciembre; desde esa fecha, la fiscal solicitó que se refuerce su seguridad personal. A más de una semana del hecho, aún no se había atendido su pedido

Respuesta del Estado

Tras el atentado frustrado, el Ministerio Público expresó su respaldo institucional a la fiscal afectada y al conjunto de fiscales que enfrentan amenazas por el ejercicio de sus funciones. Actualmente, más de 68 fiscales cuentan con resguardo policial debido a riesgos acreditados contra su integridad, una cifra que refleja la magnitud del problema.

Las autoridades informaron que el trabajo de protección se realiza de manera coordinada entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. La prioridad, señalaron, es garantizar que los fiscales puedan continuar con sus investigaciones sin ceder ante la presión del crimen organizado.

Gálvez ratifica fin de Lava Jato y otros equipos especiales del Ministerio Público

En paralelo, desde la Fiscalía de la Nación se evalúa la creación de una subespecialidad dedicada exclusivamente a combatir delitos como la extorsión y el sicariato. La propuesta busca pasar de una respuesta reactiva a una estrategia de persecución activa, con investigaciones articuladas y acciones coordinadas con la Policía Nacional.

Finalmente, el Ministerio Público reiteró que los fiscales no están solos y que cualquier situación de riesgo debe ser comunicada de inmediato para activar los mecanismos de protección correspondientes. El intento de asesinato contra la fiscal Miriam Maribel Parra Sudario, aunque frustrado, encendió una nueva alerta sobre el nivel de amenaza que enfrentan quienes persiguen al crimen organizado en el país.