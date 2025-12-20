Perú

Robaban Fortuner y Hilux: PNP captura banda de asaltantes en Lima Sur con un niño de 12 años entre sus integrantes

Imágenes de seguridad revelan que un menor de 12 años integraba la banda ‘Las Ratas del Sur’ y amenazaba con un arma de fuego a sus víctimas

La PNP capturó a tres integrantes, entre ellos un menor de 12 años | Video: Panamericana

Una banda criminal conformada por dos adultos y un menor de apenas 12 años fue intervenida por la Policía Nacional (PNP) tras protagonizar una serie de violentos intentos de asalto contra conductores de camionetas en el distrito limeño de San Juan de Miraflores (SJM). Los hechos ocurrieron la noche del 18 de diciembre y quedaron registrados por cámaras de videovigilancia.

El primer intento de robo se produjo aproximadamente a las 12:47 de la medianoche, en la zona de Mateo Pumacahua. Las imágenes muestran cómo los sujetos, armados con una pistola, amenazan al conductor de una camioneta Toyota Fortuner. Aunque la víctima llegó a entregar las llaves, el sistema trabagás del vehículo frustró el robo. Antes de huir, los delincuentes golpearon violentamente al conductor y a su acompañante, dejándolos heridos.

Minutos después, los mismos sujetos fueron captados por otra cámara en la avenida Belisario Suárez, también en San Juan de Miraflores. Esta vez intentaron asaltar a un segundo chofer que se encontraba dentro de su camioneta. La violencia empleada fue similar; sin embargo, la víctima logró escapar y los delincuentes huyeron a pie.

Tres sujetos son capturados por
Tres sujetos son capturados por robo de camionetas en SJM | Foto captura: Panamericana Tv

De acuerdo con la Policía, la banda operaba bajo la modalidad de “raqueteo”, desplazándose caminando y seleccionando a sus víctimas al paso. Tras un operativo de cerco, los agentes lograron interceptarlos a la altura de la calle Manuel Pasos.

El coronel José Valer, jefe de la División Policial Sur 2, informó que los sujetos intentaron posteriormente robar una camioneta Hilux blanca, lo que motivó la persecución y captura.

Los detenidos fueron identificados como Ernesto Kevin Baltasar Coca (27), alias Carepapa; Fabricio Erick del Pozo Gabriel (19), alias Lagartija; y un menor de 12 años, con las iniciales A.L.M.S., conocido como Honguito. Según la Policía, esta banda criminal, denominada “Las Ratas del Sur”, estaría involucrada en diversos robos en el Cono Sur de Lima.

Durante la intervención se incautó una pistola Pietro Beretta, dos celulares reportados como robados y un bloqueador GPS, lo que evidencia que los delincuentes actuaban con planificación previa para evitar el rastreo de los vehículos sustraídos. Una segunda arma habría sido arrojada durante la fuga.

Los agraviados ya presentaron sus denuncias, y las investigaciones continúan en la División Policial Sur 2, con participación del Ministerio Público. Los dos adultos permanecen detenidos por el presunto delito de robo agravado, mientras que el menor se encuentra retenido, a la espera de que se determine su situación legal.

Números de emergencia

  • 105 – Policía Nacional del Perú (PNP): Para denunciar robos, asaltos, emergencias policiales y situaciones sospechosas.
  • 911 – Central de emergencias integrada: Deriva tu llamada a la Policía, Bomberos, SAMU o serenazgo según el caso.
  • 116 – Bomberos: Para incendios, rescates y emergencias con materiales peligrosos.
  • 106 – SAMU: Emergencias médicas, ambulancias y atención prehospitalaria.
  • 100 – Línea 100 (MIMP): Atención a víctimas de violencia familiar y sexual. Disponible 24/7.
  • 0800-4-4040 – Denuncias anónimas (PNP): Para reportar delincuencia, puntos de venta de drogas o pandillaje.
  • 943 548 548 – Chat 100 (MIMP): Orientación en casos de violencia por WhatsApp.

