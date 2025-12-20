Perú

Mujer fallece luego de liposucción en clínica de Trujillo: investigan a médico por presunta negligencia

Liz Brigette Esquivel Palacios no resistió a la intervención el último 19 de diciembre, por lo que los familiares piden que se esclarezca la situación

Una mujer de 38 años, identificada como Liz Brigette Esquivel Palacios, falleció durante una intervención quirúrgica en la clínica Prosalud, situada en la cuadra tres de la avenida Jesús de Nazaret, en Trujillo. El deceso ocurrió el 19 de diciembre, luego de que la paciente ingresó para someterse a una liposucción y no logró sobrevivir al procedimiento.

La víctima, trabajadora del Banco de Crédito del Perú (BCP) y madre de dos hijos, dejó atrás a un joven de 17 años y una mujer de 19. La familia exige que se esclarezcan las circunstancias del fallecimiento y se determinen responsabilidades, ya que señalan que ocurrió en un contexto de presunta negligencia médica durante la operación, según reportó Exitosa Noticias.

El Ministerio Público intervino en la clínica para iniciar las investigaciones, incautando la historia clínica de Esquivel Palacios como parte de las diligencias preliminares.

Familiares denuncian presunta negligencia

Los presuntos implicados, identificados como Ítalo Silva y Blas Susana, permanecen detenidos en las instalaciones de la División de Investigación Criminal (Divincri) de San Andrés mientras avanzan las indagaciones sobre los hechos.

De acuerdo con la información de la investigación, la paciente no habría resistido el procedimiento debido a complicaciones surgidas durante la operación. Se ha señalado que Ítalo Silva no formaba parte del personal estable de la clínica, sino que habría alquilado el espacio para realizar la intervención.

El cuerpo de la mujer fue trasladado a la morgue para la necropsia de ley, cuya conclusión será fundamental para determinar las causas exactas del deceso. Mientras tanto, la clínica Prosalud no ha brindado ningún comunicado al respecto.

Diversas voces han solicitado a las autoridades un refuerzo en las tareas de control y fiscalización de los establecimientos de salud privados, con el fin de garantizar que cuenten con los permisos y acreditaciones necesarias para operar.

A través de las redes sociales, amigos y familiares se despidieron de la joven madre y compartieron fotografías. Por ahora, el caso continúa en investigación para que se esclarezcan los hechos.

Recomendaciones antes de cualquier intervención

  • Verificar la habilitación del centro de salud: Confirmar que la clínica o consultorio esté registrado y supervisado por la autoridad sanitaria correspondiente. El establecimiento debe contar con licencia de funcionamiento y permisos vigentes.
  • Revisar la acreditación del personal médico: Exigir que el médico responsable cuente con título profesional, colegiatura y habilitación actualizada por el Colegio Médico del Perú. Consultar su historial y especialidad, así como verificar que pertenezca al staff.
  • Solicitar información sobre el procedimiento: Pedir detalles claros sobre los riesgos, beneficios, posibles complicaciones, recuperación, costos y duración del procedimiento. Toda la información debe entregarse por escrito antes de firmar un consentimiento informado.
  • Conocer antecedentes de la clínica: Consultar opiniones y antecedentes del centro de salud, así como de los profesionales que efectuarán la cirugía. Revisar si existen denuncias previas en la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) o en el Colegio Médico.
  • Solicitar acompañamiento de un familiar: Recomendar la presencia de un familiar o persona de confianza durante el proceso pre y post operatorio.

