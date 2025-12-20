Las empresas peruanas enfrentan el reto de la digitalización para 2026

Más de 3,3 millones de empresas formales en Perú enfrentan el reto de la digitalización y la eficiencia operativa para 2026. Foto: composición Infobae/Andina

Más de 3,3 millones de empresas formales en Perú se preparan para competir en un entorno de creciente digitalización, presiones sobre la productividad y mayor demanda de velocidad en la toma de decisiones. Para lograr un crecimiento sostenible en 2026, la organización adecuada de los procesos internos y la articulación eficiente entre las áreas orientadas al cliente y aquellas responsables de la operación diaria resultan determinantes.

El contexto regional exige que las compañías peruanas adapten sus estructuras ante un mercado más competitivo. La digitalización modifica los hábitos de consumo y acorta los tiempos de respuesta, mientras que las demandas de eficiencia operativa y rapidez decisoria exponen a las empresas a nuevas presiones. Ante este escenario, el ordenamiento de los procesos internos se convierte en un pilar para la supervivencia y el desarrollo de un tejido empresarial donde la formalidad y la escala presentan una amplia diversidad.

La digitalización transforma los hábitos de consumo y exige respuestas más rápidas en el mercado empresarial peruano. - Crédito Composición Infobae/Andina

Digitalización y exigencias competitivas

La definición de funciones adquiere así una relevancia estratégica. El front office comprende actividades que conectan de forma directa con el cliente y el mercado, tales como ventas, atención al cliente, relación comercial y gestión de cuentas. Su objetivo es garantizar una experiencia fluida, consolidar vínculos y dinamizar el crecimiento de los ingresos. Con una implementación estructurada, estos equipos mejoran su capacidad de respuesta y aportan valor a la interacción con el público.

El back office, en cambio, abarca las áreas de administración, soporte operativo, gestión documental, control interno y cumplimiento normativo. Aunque no interactúa directamente con el cliente, su rol resulta crucial para asegurar el orden y la calidad operativa. Un back office robusto garantiza la continuidad, minimiza riesgos y crea las condiciones necesarias para afrontar nuevas exigencias en la operación diaria.

El front office impulsa la experiencia del cliente y el crecimiento de ingresos mediante ventas, atención y gestión comercial.

Luis Fuentes, director del Grupo Fuentes y Alligare Internacional, destaca: “En un entorno cada vez más competitivo y dinámico, ordenar los procesos de front office, vinculados al cliente, y fortalecer el back office, que sostiene la operación interna, permite a las empresas ganar velocidad, reducir errores y mejorar la calidad de sus decisiones. Profesionalizar ambas funciones ayuda a competir mejor en escenarios cambiantes como los que enfrenta la región y a construir estructuras más preparadas para crecer y escalar sin perder eficiencia”.

Ventajas de estructuras organizadas

Los beneficios concretos de organizar correctamente el front y el back office se evidencian en diversos planos. En primer lugar, la eficiencia operativa mejora al separar funciones orientadas al cliente de las administrativas, permitiendo que los equipos se concentren en tareas específicas y reduciendo tiempos muertos, reprocesos y distracciones.

En segundo término, la reducción de errores y la mejora en la trazabilidad se logran a través de la estandarización de procesos y el orden documental, lo que disminuye la pérdida de información y los problemas de coordinación interna. Asimismo, un back office sólido otorga acceso a datos confiables y oportunos, facilitando decisiones más ágiles y con menor margen de error.

Estructuras organizadas preparan a las empresas para escalar, expandirse y absorber mayor demanda sin perder eficiencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas estructuras definidas también son determinantes cuando las empresas buscan crecer sin perder control, en un contexto de desaceleración regional, costos operativos más altos y mayor presión sobre los márgenes. Un front office ordenado permite responder a mayores volúmenes de demanda y sostener la calidad de la relación con el cliente, mientras que un back office sólido acompaña la expansión con procesos claros, información confiable y capacidad para cumplir con nuevas exigencias operativas y regulatorias.

En el tejido empresarial peruano, donde muchas organizaciones aún concentran funciones comerciales y administrativas en los mismos equipos, la separación y profesionalización de roles empieza a marcar diferencias. La organización interna deja de ser un tema operativo para convertirse en una decisión estratégica, especialmente en un escenario de menor tolerancia al error y mayor exigencia en la toma de decisiones.

Más que una tendencia de gestión, se trata de una respuesta concreta a los desafíos macroeconómicos y operativos que enfrentan hoy las empresas peruanas para competir, escalar y consolidarse en el mercado.