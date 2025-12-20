Asesinan a balazos a profesor en Piura: crimen ocurrió en las afueras de un colegio durante una chocolatada navideña

Familiares del docente asesinado recriminaron a la PNP y al Estado los continuos asesinatos en la ciudad norteña peruana | Video: Reporteros 365

La violencia volvió a golpear a la ciudad de Piura, ubicada en el norte del Perú. Rodolfo Otero Sandoval (53), docente de profesión, fue asesinado a balazos la tarde del viernes 19 de diciembre, en un ataque perpetrado por sicarios en los exteriores del colegio Parcemón Saldarriaga, donde laboraba.

Según información preliminar, el docente fue interceptado por dos sujetos armados que se desplazaban en una motocicleta cuando se dirigía al plantel educativo tras salir de una chocolatada. Los atacantes dispararon contra su camioneta, de placa P2T-234, mientras Otero Sandoval permanecía en el interior del vehículo. El ataque ocurrió alrededor de las 13:00 horas.

Otero Sandoval contaba con más de 30 años de servicio en la educación pública y se desempeñaba como profesor del área de Educación Física. Además de laborar en el colegio Parcemón Saldarriaga, también trabajaba en la institución educativa San Gabriel de Castilla, donde dictaba clases a estudiantes de 4°, 5° y 6° de primaria, así como a 1° y 2° de secundaria. Su repentina muerte ha generado profunda consternación entre alumnos, padres de familia, colegas y toda la comunidad educativa.

Hasta la escena del crimen llegaron efectivos policiales y personal de Criminalística, quienes iniciaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.

De acuerdo con testigos, una mujer estaría implicada en el momento del ataque, versión que forma parte de las investigaciones en curso. Al cierre de esta nota, las autoridades continúan trabajando para esclarecer el crimen e identificar a los responsables.

Dolor familiar y exigencia de justicia

Momentos después del atentado, familiares del docente llegaron al lugar, protagonizando escenas desgarradoras de dolor. Entre ellos, destacó la presencia de su hermano gemelo, quien rompió en llanto al ver el cuerpo sin vida de Rodolfo.

Con la voz quebrada, expresó su profundo pesar: “La vida me dio un gemelo, yo nací acompañado”, y exigió justicia, recordando que su hermano fue un docente noble, entregado y comprometido, que nunca cometió delito alguno y dedicó su vida a la enseñanza. “No hacía daño a nadie”, reiteró entre lágrimas.

La tragedia resulta aún más dolorosa porque el crimen ocurrió el mismo día del cumpleaños de su madre, Margarita Sandoval. Horas antes de ser asesinado, el profesor había publicado en su cuenta de Facebook un mensaje dedicado a ella, agradeciendo poder compartir un día más de vida junto a su mamá, acompañado de una fotografía junto a su hermano gemelo.

En declaraciones a Noticias 360, el subdirector del colegio Parcemón Saldarriaga, Óscar Acevedo, señaló que el profesor Otero Sandoval se encontraba preparándose para celebrar la obtención de su grado de magíster, logrado semanas atrás, junto a sus colegas.

Inseguridad al límite en Piura

El asesinato ha reavivado el clamor ciudadano frente a la crisis de inseguridad que atraviesa la región Piura, donde hasta la fecha se contabilizan 148 homicidios en el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), la mayoría perpetrados con arma de fuego. Solo en el mes de noviembre, se registraron 20 homicidios, una cifra superior a la del mismo mes de 2024, lo que evidencia el incremento sostenido de la violencia en la región.

A través de redes sociales, vecinos y padres de familia expresaron su indignación y dolor, señalando que este crimen no es un hecho aislado, sino parte de una violencia que se ha vuelto recurrente.

“¿Hasta cuándo?”, se preguntan los ciudadanos, quienes exigen que la región sea declarada en emergencia, mayor presencia del Estado y acciones concretas para frenar el avance del crimen organizado. La población demanda resultados, no solo discursos, y reclama que la seguridad sea una prioridad real.