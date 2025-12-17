Perú

Asesinan de 18 balazos a hombre frente a sus amigos en el Rímac después de jugar fútbol

La policía recogió numerosos casquillos tras el ataque a un residente de la zona, quien intentó refugiarse en una casa luego de ser perseguido por dos agresores armados

Guardar
Asesinan a hombre de al menos 18 balazos frente a sus amigos en el Rímac| Latina Noticias

Un hombre de 52 años, identificado como Luis Alberto Valera Vega, fue asesinado a balazos en el Rímac la noche del martes. El ataque ocurrió en la calle Reforma, cuando la víctima compartía bebidas con amigos luego de un partido de fútbol vecinal.

Según información de Latina Noticias, dos sujetos en motocicleta llegaron al lugar y abrieron fuego directamente contra Valera Vega. El hombre corrió hasta una vivienda cercana, entró por la puerta abierta para intentar ponerse a salvo, pero los agresores lo siguieron y continuaron disparando dentro del inmueble, donde cayó sin vida en la sala.

En el lugar se recogieron 18 casquillos, evidencia de la intensidad del ataque. Ninguna otra persona resultó herida, pese a que el grupo estaba compuesto por al menos siete personas. La policía inició investigaciones y analiza las grabaciones de las cámaras de la zona para identificar a los autores.

Un hombre es asesinado a
Un hombre es asesinado a balazos frente a sus amigos en el Rímac después de jugar fútbol| Latina Noticias

PNP no descarta ajuste de cuentas

Las primeras hipótesis apuntan a un posible ajuste de cuentas como móvil. Asimismo, existe la posibilidad de problemas personales en la vida de Luis Alberto Valera Vega, entre ellos amenazas previas recibidas por una antigua pareja de su actual compañera. Las diligencias para establecer con claridad los motivos del crimen continuarán durante los próximos días.

Asimismo, se desconoce a qué se dedica, debido a que ningún familiar ni amigo quiso brindar información.

“Los propietarios de la casa no lo conocen, solo de vista porque venía a jugar fútbol”, agregó una vecina.

El hecho ha generado impacto e inquietud entre los habitantes del Rímac, quienes piden mayor vigilancia ante la presencia de sicarios y la inseguridad creciente en la zona.

Un hombre es asesinado a
Un hombre es asesinado a balazos frente a sus amigos en el Rímac después de jugar fútbol| Latina Noticias

Canales de ayuda

Puedes comunicarte con los siguientes canales de manera gratuita para una emergencia:

La Policía Nacional del Perú (PNP) atiende llamadas de emergencia a través del número 105. Este canal está disponible las 24 horas para reportar delitos, robos, situaciones de peligro y otro tipo de urgencias policiales. Facilita la intervención inmediata de patrullas en cualquier punto del territorio nacional.

El Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) ofrece asistencia médica a través del 106. Ante accidentes, heridas graves o situaciones de salud que requieran auxilio inmediato, esta línea coordina el envío de ambulancias y personal especializado al sitio de la emergencia.

El Serenazgo municipal opera con líneas telefónicas propias para cada distrito, a las cuales los ciudadanos pueden llamar en caso de incidentes sospechosos, disturbios o situaciones que requieran seguridad urbana. En el caso del Rímac, corresponde consultar el número local para canalizar la solicitud de ayuda.

La Línea 100, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, está habilitada para la atención de víctimas de violencia familiar, sexual o de género. Ofrece orientación, acompañamiento y derivación a servicios especializados, asegurando confidencialidad y apoyo profesional las 24 horas del día.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú responde a emergencias a través del 116. Esta línea atiende incendios, rescates y todo tipo de situaciones donde se pone en riesgo la integridad física de las personas o sus bienes.

Temas Relacionados

Rímacperu-noticiasAsesinato

Más Noticias

Tren Lima–Chosica: la incertidumbre sobre el futuro de las viviendas junto a la vía férrea por posibles expropiaciones

La tercera fase de la implementación del nuevo servicio prevé la construcción de nuevos paraderos y estaciones, lo que, a largo plazo, implicaría procesos de expropiación de terrenos

Tren Lima–Chosica: la incertidumbre sobre

Tren Lima–Chosica: nuevas pruebas evidencian el riesgo por el deterioro de los rieles y la cercanía de viviendas

La Municipalidad de Lima señaló que es la empresa concesionaria la encargada de dar mantenimiento a la vía férrea e implementar las medidas de seguridad

Tren Lima–Chosica: nuevas pruebas evidencian

Entradas gratis al Parque de las Leyendas para todo el 2026: conoce quiénes tienen pase libre

El zoológico pone a disposición de los visitantes propuestas para todas las edades, como zonas de picnic, caminos para recorrer y actividades educativas orientadas a fomentar el cuidado del medio ambiente y el respeto hacia la naturaleza

Entradas gratis al Parque de

Nuevo sismo hoy en Lima: IGP reporta que epicentro fue al norte de Chilca, pero de leve intensidad

Según el Centro Sismológico Nacional, la magnitud alcanzada por este temblor fue de 3.6 con una profundidad de 56 kilómetros. Ocurrió a las 6:57 horas de este 17 de diciembre

Nuevo sismo hoy en Lima:

Conoce dónde están las gasolineras más baratas de Lima este 17 de diciembre

Aquí está la lista de los precios más bajos de las gasolinas y también los más inasequibles en la capital de Perú

Conoce dónde están las gasolineras
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Conoce la lista

Elecciones 2026: Conoce la lista completa de los 36 candidatos oficiales a la presidencia de todos los partidos políticos

Julio Chávez ignora pedidos de renovar Acción Popular tras quedar fuera de las elecciones 2026: “Yo no voy a renunciar”

José Domingo Pérez exige a Phillip Butters que se rectifique tras llamarlo “ladrón”: “Es difamación agravada”

PJ archiva nueva investigación contra José Domingo Pérez: fiscal era acusado de presunto enriquecimiento ilícito

PJ admite apelación de Martín Vizcarra a sentencia de 14 años de prisión, pero también las de Astaldi y la Procuraduría, ¿qué piden?

ENTRETENIMIENTO

Julián Zucchi anuncia que la

Julián Zucchi anuncia que la vida de Flor Pucarina llegará al cine y a más escenarios del Perú tras exitoso tributo con IA

Gianella Neyra se prepara para su nueva etapa teatral en 2026: “Crear, ensayar, equivocarse y volver a empezar es parte del viaje”

Gisela Valcárcel suspende fiesta de fin de año tras decisión de su equipo de ‘América Hoy’ de quedarse en América TV

Alessia Rovegno rompe su silencio tras ser captada en besos con su nuevo novio

Pamela López y Paul Michael sorprenden en Chiclayo al superar a Pamela Franco y Christian Cueva en convocatoria y ganancias

DEPORTES

El profundo dolor de Jorge

El profundo dolor de Jorge Fossati por su salida de Universitario: “Lo están ensuciando, le dijeron que era por desgaste institucional”

A qué hora es el sorteo de la Copa Libertadores 2026: Alianza Lima y Sporting Cristal conocerán a sus rivales en la fase previa

Dónde ver Flamengo vs PSG HOY en Perú: canal tv online del partido por final de la Copa Intercontinental 2025

Miguel Rondelli asegura la continuidad del goleador Facundo Callejo en Cusco FC: “No ha llegado ninguna oferta”

Roberto Mosquera cuestiona la llegada de entrenadores extranjeros a Liga 1: “Acá vienen a hacer sus pininos”