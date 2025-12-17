Asesinan de 18 balazos a hombre frente a sus amigos en el Rímac después de jugar fútbol

Asesinan a hombre de al menos 18 balazos frente a sus amigos en el Rímac| Latina Noticias

Un hombre de 52 años, identificado como Luis Alberto Valera Vega, fue asesinado a balazos en el Rímac la noche del martes. El ataque ocurrió en la calle Reforma, cuando la víctima compartía bebidas con amigos luego de un partido de fútbol vecinal.

Según información de Latina Noticias, dos sujetos en motocicleta llegaron al lugar y abrieron fuego directamente contra Valera Vega. El hombre corrió hasta una vivienda cercana, entró por la puerta abierta para intentar ponerse a salvo, pero los agresores lo siguieron y continuaron disparando dentro del inmueble, donde cayó sin vida en la sala.

En el lugar se recogieron 18 casquillos, evidencia de la intensidad del ataque. Ninguna otra persona resultó herida, pese a que el grupo estaba compuesto por al menos siete personas. La policía inició investigaciones y analiza las grabaciones de las cámaras de la zona para identificar a los autores.

PNP no descarta ajuste de cuentas

Las primeras hipótesis apuntan a un posible ajuste de cuentas como móvil. Asimismo, existe la posibilidad de problemas personales en la vida de Luis Alberto Valera Vega, entre ellos amenazas previas recibidas por una antigua pareja de su actual compañera. Las diligencias para establecer con claridad los motivos del crimen continuarán durante los próximos días.

Asimismo, se desconoce a qué se dedica, debido a que ningún familiar ni amigo quiso brindar información.

“Los propietarios de la casa no lo conocen, solo de vista porque venía a jugar fútbol”, agregó una vecina.

El hecho ha generado impacto e inquietud entre los habitantes del Rímac, quienes piden mayor vigilancia ante la presencia de sicarios y la inseguridad creciente en la zona.

Canales de ayuda

Puedes comunicarte con los siguientes canales de manera gratuita para una emergencia:

La Policía Nacional del Perú (PNP) atiende llamadas de emergencia a través del número 105. Este canal está disponible las 24 horas para reportar delitos, robos, situaciones de peligro y otro tipo de urgencias policiales. Facilita la intervención inmediata de patrullas en cualquier punto del territorio nacional.

El Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) ofrece asistencia médica a través del 106. Ante accidentes, heridas graves o situaciones de salud que requieran auxilio inmediato, esta línea coordina el envío de ambulancias y personal especializado al sitio de la emergencia.

El Serenazgo municipal opera con líneas telefónicas propias para cada distrito, a las cuales los ciudadanos pueden llamar en caso de incidentes sospechosos, disturbios o situaciones que requieran seguridad urbana. En el caso del Rímac, corresponde consultar el número local para canalizar la solicitud de ayuda.

La Línea 100, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, está habilitada para la atención de víctimas de violencia familiar, sexual o de género. Ofrece orientación, acompañamiento y derivación a servicios especializados, asegurando confidencialidad y apoyo profesional las 24 horas del día.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú responde a emergencias a través del 116. Esta línea atiende incendios, rescates y todo tipo de situaciones donde se pone en riesgo la integridad física de las personas o sus bienes.