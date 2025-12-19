Logro de escolares peruanos en Olimpiada de IA impulsa convocatoria nacional a nuevos talentos hasta marzo de 2026

UTEC abre la convocatoria para la segunda edición nacional, dirigida a estudiantes de secundaria de todo el país. Foto: UTEC

Escolares peruanos lograron dejar huella en la última edición de la Olimpiada Internacional de Inteligencia Artificial (IOAI), realizada en China, al conseguir dos menciones honoríficas y ubicar al país por primera vez entre la élite de la ciencia y la educación tecnológica mundial.

El equipo, formado por estudiantes del colegio Cramer de Puno y entrenado gracias a la iniciativa de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), alcanzó este reconocimiento compitiendo contra jóvenes de más de 60 países. La experiencia no solo marcó un hito inédito para el país, sino que también abrió la puerta para que nuevas generaciones puedan representar al Perú en futuros desafíos internacionales.

La participación de los estudiantes peruanos fue el resultado de una rigurosa preparación en programación, robótica y razonamiento en IA, desarrollada en la primera olimpiada nacional organizada por la UTEC. Fabricio Aguilar, de 17 años, relató la intensidad de la competencia: “Nuestro mayor reto fue programar un robot en poco tiempo, lo que nos obligó a trabajar en equipo y pensar rápido”. Según el director de Ciencia de la Computación de la UTEC, Eric Biagioli, este avance coloca a Perú en la escena internacional: “Este logro pone a Perú en la élite de países premiados en una olimpiada tremendamente competitiva”.

El impacto de este debut se refleja en la nueva convocatoria rumbo a la IOAI 2026, motivando a más escolares a explorar sus capacidades tecnológicas y a soñar con representar al país en escenarios de alto nivel. La UTEC, tras los elogios alcanzados, consolida su rol como referente en formación temprana en IA y promueve la descentralización del talento digital.

La Olimpiada Internacional de Inteligencia Artificial (IOAI)

La Olimpiada Internacional de Inteligencia Artificial constituye uno de los máximos escenarios globales para jóvenes interesados en la ciencia y la tecnología. Esta competición, que celebró en China su segunda edición, convoca a estudiantes de secundaria de todos los continentes para poner a prueba sus habilidades en programación, diseño de algoritmos, uso de robots y dominio de conceptos avanzados de IA bajo presión de tiempo. Decenas de países presentan a sus mejores equipos, enfrentando pruebas que exigen creatividad, pensamiento lógico y capacidad de resolver problemas inéditos en tiempo real.

Delegación peruana consiguió dos menciones honoríficas en la Olimpiada Internacional de Inteligencia Artificial realizada en China. Foto: UTEC

El formato de la IOAI está diseñado para fomentar la innovación y el aprendizaje colaborativo. Los participantes deben responder a retos complejos en un ambiente estimulante, con materiales y desafíos comunes a todos los países. Para Biagioli, “es un logro comparable al que consigue un atleta olímpico para su país: va mucho más allá del reconocimiento individual; representa un triunfo para el Perú”. El éxito de la delegación peruana en este terreno muestra que la apuesta por el talento joven y la educación en tecnología comienza a dar frutos concretos en el ámbito global.

Con la mira puesta en la próxima edición, que se celebrará del 2 al 8 de agosto de 2026 en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, la presencia del Perú promete seguir creciendo, motivando a una generación de estudiantes que ve en la IA una plataforma real de futuro.

Convocatoria nacional a la 2° Olimpiada Peruana de Inteligencia Artificial (OPEIA)

Tras el exitoso debut internacional, la Universidad de Ingeniería y Tecnología abrió la convocatoria para la 2° Olimpiada Peruana de Inteligencia Artificial (OPEIA), dirigida a escolares de secundaria de todo el país. Este certamen es gratuito y plantea el desafío de identificar, entrenar y reunir a los futuros representantes del Perú para la próxima IOAI. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 12 de marzo de 2026, y la información detallada sobre etapas, criterios y requisitos se encuentra disponible en el portal oficial de la competencia.

El equipo ganador representará al Perú en la próxima competencia internacional que se llevará a cabo en Abu Dhabi en 2026.Foto: UTEC

La OPEIA fomenta la colaboración entre estudiantes de distintas regiones y contextos, permitiendo la formación de equipos integrados por miembros de diferentes colegios o instituciones. Cada grupo enfrentará pruebas de programación, lógica y creatividad aplicadas a problemas reales del campo de la inteligencia artificial. Según la organización.

El equipo ganador obtendrá el derecho de representar al Perú en la IOAI 2026, accediendo a formación de primer nivel y a la experiencia de competir junto a los mejores del mundo. Con esta iniciativa, la UTEC reafirma su compromiso con la innovación educativa, la descentralización del conocimiento y el posicionamiento del talento peruano en la vanguardia tecnológica internacional.