Perú

Logro de escolares peruanos en Olimpiada de IA impulsa convocatoria nacional a nuevos talentos hasta marzo de 2026

La delegación nacional obtuvo menciones honoríficas en la competencia celebrada en China, lo que permitió que el país ingresara por primera vez al grupo de naciones reconocidas en ciencia y tecnología a nivel global

Guardar
UTEC abre la convocatoria para
UTEC abre la convocatoria para la segunda edición nacional, dirigida a estudiantes de secundaria de todo el país. Foto: UTEC

Escolares peruanos lograron dejar huella en la última edición de la Olimpiada Internacional de Inteligencia Artificial (IOAI), realizada en China, al conseguir dos menciones honoríficas y ubicar al país por primera vez entre la élite de la ciencia y la educación tecnológica mundial.

El equipo, formado por estudiantes del colegio Cramer de Puno y entrenado gracias a la iniciativa de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), alcanzó este reconocimiento compitiendo contra jóvenes de más de 60 países. La experiencia no solo marcó un hito inédito para el país, sino que también abrió la puerta para que nuevas generaciones puedan representar al Perú en futuros desafíos internacionales.

La participación de los estudiantes peruanos fue el resultado de una rigurosa preparación en programación, robótica y razonamiento en IA, desarrollada en la primera olimpiada nacional organizada por la UTEC. Fabricio Aguilar, de 17 años, relató la intensidad de la competencia: “Nuestro mayor reto fue programar un robot en poco tiempo, lo que nos obligó a trabajar en equipo y pensar rápido”. Según el director de Ciencia de la Computación de la UTEC, Eric Biagioli, este avance coloca a Perú en la escena internacional: “Este logro pone a Perú en la élite de países premiados en una olimpiada tremendamente competitiva”.

El impacto de este debut se refleja en la nueva convocatoria rumbo a la IOAI 2026, motivando a más escolares a explorar sus capacidades tecnológicas y a soñar con representar al país en escenarios de alto nivel. La UTEC, tras los elogios alcanzados, consolida su rol como referente en formación temprana en IA y promueve la descentralización del talento digital.

La Olimpiada Internacional de Inteligencia Artificial (IOAI)

La Olimpiada Internacional de Inteligencia Artificial constituye uno de los máximos escenarios globales para jóvenes interesados en la ciencia y la tecnología. Esta competición, que celebró en China su segunda edición, convoca a estudiantes de secundaria de todos los continentes para poner a prueba sus habilidades en programación, diseño de algoritmos, uso de robots y dominio de conceptos avanzados de IA bajo presión de tiempo. Decenas de países presentan a sus mejores equipos, enfrentando pruebas que exigen creatividad, pensamiento lógico y capacidad de resolver problemas inéditos en tiempo real.

Delegación peruana consiguió dos menciones
Delegación peruana consiguió dos menciones honoríficas en la Olimpiada Internacional de Inteligencia Artificial realizada en China. Foto: UTEC

El formato de la IOAI está diseñado para fomentar la innovación y el aprendizaje colaborativo. Los participantes deben responder a retos complejos en un ambiente estimulante, con materiales y desafíos comunes a todos los países. Para Biagioli, “es un logro comparable al que consigue un atleta olímpico para su país: va mucho más allá del reconocimiento individual; representa un triunfo para el Perú”. El éxito de la delegación peruana en este terreno muestra que la apuesta por el talento joven y la educación en tecnología comienza a dar frutos concretos en el ámbito global.

Con la mira puesta en la próxima edición, que se celebrará del 2 al 8 de agosto de 2026 en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, la presencia del Perú promete seguir creciendo, motivando a una generación de estudiantes que ve en la IA una plataforma real de futuro.

Convocatoria nacional a la 2° Olimpiada Peruana de Inteligencia Artificial (OPEIA)

Tras el exitoso debut internacional, la Universidad de Ingeniería y Tecnología abrió la convocatoria para la 2° Olimpiada Peruana de Inteligencia Artificial (OPEIA), dirigida a escolares de secundaria de todo el país. Este certamen es gratuito y plantea el desafío de identificar, entrenar y reunir a los futuros representantes del Perú para la próxima IOAI. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 12 de marzo de 2026, y la información detallada sobre etapas, criterios y requisitos se encuentra disponible en el portal oficial de la competencia.

El equipo ganador representará al
El equipo ganador representará al Perú en la próxima competencia internacional que se llevará a cabo en Abu Dhabi en 2026.Foto: UTEC

La OPEIA fomenta la colaboración entre estudiantes de distintas regiones y contextos, permitiendo la formación de equipos integrados por miembros de diferentes colegios o instituciones. Cada grupo enfrentará pruebas de programación, lógica y creatividad aplicadas a problemas reales del campo de la inteligencia artificial. Según la organización.

El equipo ganador obtendrá el derecho de representar al Perú en la IOAI 2026, accediendo a formación de primer nivel y a la experiencia de competir junto a los mejores del mundo. Con esta iniciativa, la UTEC reafirma su compromiso con la innovación educativa, la descentralización del conocimiento y el posicionamiento del talento peruano en la vanguardia tecnológica internacional.

Temas Relacionados

Olimpiada Internacional de Inteligencia ArtificialInteligencia artificialChinaUTECperu-noticias

Más Noticias

Angie Jibaja sorprende con su llegada a Lima en plena crisis de Jean Paul Santa María con Romina Gachoy

La exmodelo vuelve a la capital y su visita genera expectativas sobre el futuro de sus hijos y la situación sentimental de su expareja

Angie Jibaja sorprende con su

“No esperaba ser el highest climber”: James Berckemeyer celebra el salto histórico de Cosme en el Latin America’s 50 Best

Desde su apertura en 2015 hasta el reconocimiento regional, el restaurante peruano siguió una evolución gradual. En entrevista con Infobae Perú, James Berckemeyer repasó el camino personal y profesional que dio forma a uno de los proyectos gastronómicos más destacados del año

“No esperaba ser el highest

Gianella Marquina, hija de Melissa Klug, confirma que convive con su novio

La hija mayor de Melissa Klug sorprendió al mostrar detalles de su vida en pareja y compartir el emocionante inicio del proceso de congelación de óvulos.

Gianella Marquina, hija de Melissa

DT de Club 2 de Mayo se deshizo en elogios por Alianza Lima: “Un rival espectacular, histórico de la Copa Libertadores y grande del Perú”

Eduardo Ledesma ponderó el nivel y prestigio del club de La Victoria, que llega a la Fase 1 de la CONMEBOL Libertadores por segunda vez al hilo. “Será una linda experiencia”, valoró

DT de Club 2 de

San Martín potencia su plantel con la atacante serbia Jovana Steković por toda la temporada de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Todavía no culmina la primera fase, pero las ‘santas’ ya piensan en todo lo que viene para el próximo año. Es por ello que sumaron a extranjera para potenciar mucho más su ataque

San Martín potencia su plantel
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rosario Fernández, hermana del prófugo

Rosario Fernández, hermana del prófugo Arturo Fernández, se negó a firmar el Pacto Ético: “Veo partidos financiados irregularmente”

Rosario Fernández, candidata que se negó a firmar Pacto Ético Electoral, fue denunciada por agredir a la PNP y tirar huevos a sede judicial

Pacto Ético Electoral: ¿qué organizaciones políticas que participarán en las Elecciones 2026 no firmaron?

JNE oficializa primarias de Renovación Popular: López Aliaga sigue en carrera en medio de cuestionamientos del proceso interno

Roberto Burneo, presidente del JNE, minimiza denuncia por parte de Acción Popular: “Estamos totalmente tranquilos”

ENTRETENIMIENTO

Angie Jibaja sorprende con su

Angie Jibaja sorprende con su llegada a Lima en plena crisis de Jean Paul Santa María con Romina Gachoy

Guillermo Dávila llega a El Valor de la Verdad y revive los episodios más delicados de su vida personal y sentimental

Diego Rodríguez cuenta detalles de su rompimiento con Tammy Parra: “Quedamos bien”

Janet Barboza revela que Christian Domínguez pensó comprar casa para Pamela Franco, pero la relación se acabó: ¿por qué?

Conciertos Perú 2026: estos son los shows que habrá en todo el año

DEPORTES

Sebastián Britos demuestra preocupación por

Sebastián Britos demuestra preocupación por el futuro de Universitario: “No sé cuáles son los planes que tiene el club”

Facundo Callejo aparece en la agenda de histórico club de Argentina tras campaña goleadora con Cusco FC en Liga 1

Guillermo Farré recuerda con amargura su etapa en Sporting Cristal: “Me han basureado y menospreciado”

DT de Club 2 de Mayo se deshizo en elogios por Alianza Lima: “Un rival espectacular, histórico de la Copa Libertadores y grande del Perú”

Entradas Alianza Lima vs Inter Miami: precio y venta para ver partido en Matute por la ‘Noche Blanquiazul’ 2026