Gianella Marquina, hija de Melissa Klug, confirma que convive con su novio.

Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, sorprendió a sus seguidores al responder sin rodeos una de las preguntas más frecuentes: ¿Vives con tu novio?.

A través de una historia en Instagram, Gianella respondió de forma directa mientras compartía una instantánea muy representativa de su vida en pareja. En la imagen, se ve a su novio en la cocina preparando un clásico lomo saltado. “Sip y me prepara lomo saltado”, escribió, acompañando la respuesta con humor y naturalidad.

La historia no tardó en viralizarse, generando múltiples comentarios positivos entre sus seguidores. Muchos destacaron la espontaneidad y el buen ánimo con el que la joven abogada comparte detalles de su rutina, lejos de escándalos y siempre priorizando la autenticidad.

Aunque Gianella Marquina no suele revelar demasiados detalles sobre su vida sentimental, esta vez se animó a compartir un aspecto relevante de su presente.

Aprovechó la herramienta de preguntas en Instagram para responder a varias inquietudes de sus fans, confirmando así que vive actualmente con su pareja y que disfruta de las pequeñas cosas, como los platos que él le prepara. La instantánea reflejó un ambiente relajado, una pareja estable y el deseo de compartir solo aquello que le nace.

Hija de Melissa Klug celebra que podrá congelar sus óvulos

Más allá de su vida en pareja, Gianella Marquina utilizó sus plataformas para comunicar una noticia que la tiene llena de ilusión: finalmente podrá iniciar el proceso de congelación de óvulos, objetivo que venía postergando por un tema de salud.

Cabe recordar que hace un tiempo, Gianella —abogada y figura en ascenso en el medio digital— reveló que padece Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP), diagnóstico que afectaba su reserva ovárica. Tras varios meses de seguimiento y tratamiento médico, logró estabilizar sus niveles de hormona antimülleriana, fundamental para evaluar la capacidad reproductiva.

En otra historia de Instagram, Gianella compartió una imagen de una ecografía reciente y escribió, visiblemente emocionada:“Mis ovarios llenitos, ya no falta nada para congelar mis óvulos.”

La publicación recibió una ola de mensajes de apoyo y admiración, celebrando la valentía de hablar abiertamente sobre salud femenina y decisiones reproductivas.

Mensajes de apoyo en redes sociales

La decisión de Gianella Marquina de visibilizar su experiencia con el síndrome de ovario poliquístico y la preservación de la fertilidad ha sido ampliamente valorada por sus seguidoras, especialmente por mujeres jóvenes que atraviesan situaciones similares.

Al compartir los avances, Gianella demuestra responsabilidad y conciencia, y se convierte en modelo de empoderamiento femenino y cuidado integral de la salud.

Muchos seguidores le agradecen por romper tabúes en torno a temas como la fertilidad y los nuevos modelos de vida en pareja. “Eres valiente y consciente de tus decisiones”, “Gracias por ayudarnos a entender la importancia de cuidar la salud reproductiva”, fueron solo algunos de los mensajes en sus redes.

La transparencia de Gianella Marquina sobre su convivencia y la elección de congelar óvulos muestra el rostro de una nueva generación de mujeres peruanas: informadas, autónomas y que eligen compartir su experiencia para inspirar a otros. También queda claro que cada vez es más común que las personalidades públicas se apropien de sus propias narrativas en redes sociales, contrastando con la exposición de escándalos y rumores de años previos.

Así, Gianella abraza temas vitales y cotidianos, sin buscar protagonismo por un escándalo, sino porque representa a miles de jóvenes que viven relaciones saludables y optan por tomar decisiones responsables sobre su futuro.

