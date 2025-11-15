Hija de Melissa Klug celebra que podrá congelar sus óvulos tras superar problema de salud: “Si Dios quiere, el próximo mes”

Hija de Melissa Klug celebra que podrá congelar sus óvulos.

La joven abogada e influencer Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, compartió con emoción una noticia que marca un antes y un después en su vida personal y en sus planes futuros. Tras varios meses de tratamiento, confirmó que su reserva ovárica volvió a niveles óptimos y podrá someterse al procedimiento de congelación de óvulos. La decisión, que había tenido que postergar debido a un problema hormonal, representa para ella un paso significativo hacia la preservación de su fertilidad.

La primogénita de la empresaria conocida como la “Blanca de Chucuito”, quien está próxima a cumplir 25 años, reveló a través de sus redes sociales —y en un video grabado mientras se preparaba para un evento social— que logró estabilizar los efectos del síndrome de ovario poliquístico (SOP), condición que afectaba su capacidad reproductiva y que impedía que el procedimiento se realizara con éxito.

“Si Dios quiere, el próximo mes ya estoy congelando”, expresó visiblemente feliz, destacando que este camino no solo ha sido médico, sino también emocional, ya que tuvo que asumir decisiones anticipadas sobre algo que muchas mujeres suelen plantearse más adelante en sus vidas.

Según detalló la también creadora de contenido digital, se sometió durante varios meses a un tratamiento específico para regular la hormona antimülleriana, indicador que permite evaluar la reserva ovárica y la salud reproductiva de una mujer.

“Tenía que tratar el síndrome de ovario poliquístico para poder estar en condiciones óptimas”, explicó Gianella, agregando que este paso era imprescindible para asegurar que el proceso de congelación fuera seguro y efectivo. Asimismo, agradeció la labor del equipo médico que la acompaña, en especial al especialista que la sigue en la clínica.

Anhela ser madre

“He tomado la decisión porque ahorita no quiero ser mamá, pero sí en unos años. El problema era mi reserva ovárica. Tenía que tratar el síndrome para poder congelar”, comentó.

La preservación de la fertilidad mediante congelación de óvulos es una alternativa que brinda mayor libertad en la toma de decisiones futuras.

El caso de Gianella fue recibido con mensajes de apoyo por parte de seguidores que resaltaron su madurez y responsabilidad al abordar su salud reproductiva de manera informada y anticipada.

Gianella Marquina revela complicado momento en medio de la controversia entre Melissa Klug y Christian Cueva.

¿Qué estudió Gianella Marquina?

Lejos de limitar su vida pública al entretenimiento digital, Gianella ha desarrollado un sólido camino profesional en el campo jurídico. La hija mayor de Melissa Klug estudió Derecho en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), donde concluyó exitosamente su formación académica.

Su experiencia profesional comenzó en febrero de 2022 con prácticas en un estudio jurídico, labor que desempeñó hasta agosto de 2023, poco antes de finalizar sus estudios. Tras obtener su colegiatura, dio un paso importante y se integró al reconocido Estudio Peña & Abogados, despacho altamente valorado en el ámbito deportivo por representar a futbolistas de talla internacional como Renato Tapia, Raúl Ruidíaz y Piero Quispe.

Su incorporación a esta firma no solo consolidó su perfil profesional, sino que demostró su disciplina y compromiso con su carrera, atributos que sus seguidores suelen destacar constantemente.

Melissa Klug celebra el gran logro profesional de su hija Gianella Marquina. Infobae Perú / Captura IG melissaklugoficial

¿Quién es el padre de Gianella Marquina?

Raúl Marquina es el padre de Gianella Marquina, la hija mayor de la empresaria e influencer peruana Melissa Klug. Su nombre cobró mayor notoriedad debido al vínculo que mantiene con su primogénita, a quien Klug tuvo cuando era solo una adolescente de 15 años. En diversas entrevistas, la “Blanca de Chucuito” ha destacado que, pese a la separación, Marquina siempre estuvo presente en la crianza y formación de su hija, brindando apoyo económico y, sobre todo, tiempo de calidad.

Melissa y Raúl fueron vecinos en Chucuito, Callao, y sostuvieron una relación cuando él tenía 26 años. Aunque su romance no prosperó, conservaron una buena comunicación por el bienestar de Gianella, quien hoy es abogada y lo sigue considerando un pilar en su vida.

Actualmente, Raúl Marquina se dedica al rubro empresarial y también ha mostrado interés en la política local, llegando a postular a la alcaldía de Bellavista. Su relación con Gianella es cercana y afectuosa, siendo él una figura constante en su crecimiento y logros personales.

Melissa Klug, Gianella y Raúl Marquina celebrando el cumpleaños de la influencer peruana.