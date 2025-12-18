Confirman asesinato de mujer peruana en el ataque donde murió el futbolista Mario Pineida en Guayaquil

Dos personas fueron asesinadas en una carnicería del sector Samanes 4, al norte de Guayaquil, en un hecho ocurrido a plena luz del día.

La tarde del miércoles 17 de diciembre quedó marcada por un episodio de violencia que sacudió a Guayaquil y cruzó fronteras. Un ataque armado en un barrio del norte de la ciudad interrumpió una escena cotidiana y terminó con dos personas sin vida. El hecho ocurrió en un espacio común, un local de venta de carnes, donde minutos antes nada hacía prever un desenlace de esta magnitud.

La noticia se expandió con rapidez, impulsada por la identidad de una de las víctimas: un futbolista profesional en actividad. Sin embargo, con el paso de las horas, surgieron nuevos elementos que ampliaron el alcance del caso y modificaron la lectura inicial de los acontecimientos. La investigación policial empezó a delinear un escenario más complejo, con varias líneas abiertas y antecedentes bajo revisión.

Entre los datos confirmados apareció la identidad de una segunda víctima mortal, una mujer de nacionalidad peruana que se encontraba junto al jugador al momento del ataque. Su nombre y su historia colocaron el foco en un contexto distinto, vinculado a actividades comerciales y procesos legales previos, aspectos que ahora forman parte del expediente.

Las autoridades, mientras tanto, avanzan con diligencias técnicas y testimoniales para esclarecer las motivaciones del crimen, identificar responsabilidades y establecer si existieron advertencias previas. El caso, todavía en desarrollo, refleja la crudeza de la violencia armada en espacios públicos y la vulnerabilidad de quienes quedan en medio de estos hechos.

La confirmación de una segunda víctima

La Policía de Ecuador confirmó que Guisella Fernández Ramírez, de 39 años y nacionalidad peruana, murió durante el ataque armado ocurrido en una carnicería del sector Samanes 4, al norte de Guayaquil. La institución señaló que Fernández se encontraba junto al futbolista Mario Pineida cuando los sicarios abrieron fuego. Ambos perdieron la vida en el lugar.

De acuerdo con la información oficial, los atacantes llegaron en motocicletas y se dirigieron directamente hacia la pareja. En el sitio también se encontraba la madre del jugador, quien recibió impactos y terminó trasladada a un centro de salud.

Fernández Ramírez mantenía un vínculo personal con Pineida y residía en Ecuador desde hace varios años. Su identificación permitió a los investigadores ampliar el análisis del entorno de las víctimas y revisar posibles amenazas o conflictos previos.

El ataque en Samanes 4

El hecho violento ocurrió cerca de las 16:00, según el reporte del ECU 911, que alertó sobre “dos personas fallecidas” tras un ataque con armas de fuego. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron los cuerpos con múltiples impactos de bala. En el sitio quedaron 17 vainas percutidas calibre 9 milímetros, además de dos balas deformadas.

Un trabajador del negocio de carnes relató que las víctimas ingresaron para comprar una pierna de cerdo. “Mientras cancelaban el producto, vi a un individuo armado y escuché detonaciones”, declaró, y añadió que buscó refugio en el baño del local tras los disparos.

Las imágenes de una cámara de seguridad, difundidas posteriormente, muestran la participación de dos atacantes armados que dispararon y luego escaparon en dos motocicletas. Segura EP informó que uno de los vehículos fue localizado y que un sospechoso terminó detenido horas después.

El testimonio familiar

La hermana de Mario Pineida ofreció un relato detallado de los momentos previos al ataque. Indicó que alrededor de las 15:30 su hermano llegó a su domicilio acompañado de Guisella Fernández. En ese espacio familiar organizaban una cena navideña prevista para el día siguiente.

Según su testimonio, la madre del jugador sugirió comprar carne en un local de Samanes 4, por lo que los tres se trasladaron en una camioneta Ford. Cerca de media hora después, la entrevistada recibió una llamada que cambió todo. “Mi madre me llamó para decirme que a mi hermano y a su pareja les dispararon en el local y que ella también estaba herida”, relató.

Al llegar al lugar, confirmó el fallecimiento de Pineida y Fernández, mientras su madre ya recibía atención médica en un hospital. Este testimonio se incorporó al proceso investigativo para reconstruir la secuencia exacta de los hechos.

El perfil de Guisella Fernández Ramírez

Las indagaciones policiales también abordaron la trayectoria personal y comercial de la ciudadana peruana. Fernández se desempeñaba como empresaria y figuraba como accionista en tres compañías registradas en la Superintendencia de Compañías de Ecuador: una dedicada a la venta de celulares y accesorios, otra vinculada a representaciones deportivas y una tercera relacionada con viveros. Las tres constan en proceso de disolución.

De forma preliminar, la Policía investiga posibles amenazas previas. De manera extraoficial, el medio Ecuavisa informó que Fernández “habría sido amenazada”. Además, en el portal de la Función Judicial aparecen procesos por pago de haberes laborales y un desahucio por no desalojar una vivienda en Daule. En la Fiscalía General del Estado figura una denuncia por falta de afiliación al IESS.

Estos elementos forman parte del análisis que busca determinar si el ataque tuvo como objetivo al futbolista, a su acompañante o a ambos, así como establecer el móvil del crimen.